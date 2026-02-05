Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
宏福苑五級火︱旁聽居民批獨委會重點錯配：最逼切查出火災原因、完成問責︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府成立的獨立調查委員會今早（5日）舉行指示會議，逾百人旁聽。政府安排會議在中環展城館舉行，另於中央圖書館演講廳轉播。兩個場地均設安檢，旁聽人士須出示確認獲准入場的電郵及身份證入場。輪候旁聽的人士當中，不乏宏福苑居民。到展城館旁聽、宏昌閣居民朱女士則表示，現時對於災民而言，最逼切的是徹查火災原因及完成問責。
指獨委會首要調查真相
朱女士續指，居民希望盡快重返家園，或獲得進一步的轉租安置與捐款分配。至於研究長遠的政策改革及未來如何監管行業等議題，理應交由其他專業團體另行跟進，不應佔用調查火災真相的寶貴時間，「而家係關於我哋宏福苑嘅問題啊嘛，你將來點樣去跟進、點樣去監管，應該搵其他專業人士再去理解，唔係而家花時間去搞」，批評重點錯配。
她對委員會的工作分配表示擔憂，直言委員會只有9個月時間，卻要同時應付調查火災真相及審視未來行業監管「兩大議題」，擔心會導致時間分配不均，「我懷疑佢點樣分配時間，有好多好多文件要睇，（將來點跟進）唔應該擺落去花呢啲時間」。
促預留居民旁聽名額
另一名到場旁聽的居民陳小姐（化名）就指，雖然指可以申請參與聽證會，但希望可將名額交予宏福苑居民優先參與，亦希望可以簡化報名方法如致電報名，「老人家係唔識send email㗎嘛」。
對於聽證會指需時九個月，陳指時間太長，「如果你係居民，無端端火燭返唔到屋企，你會唔會想再等九個月先返到屋企？個屋企係佢哋幾十年來嘅心血嚟㗎嘛」。陳指希望透過聽證會，了解到是否有政府部門「有啲咩做得唔足夠，唔好再比呢件事重蹈覆轍囉」。
陳強調，不少宏福苑居民均希望原址重建，亦希望「可以返去望一望say個goodbye，如果有安全問題，用無人機影一影間屋比我哋睇下就覺得好好」，強調居民「唔係為錢，仲有好多珍貴回憶」。而不少居民數十年來居於宏福苑，亦希望至少可重置大埔區，「如果原址唔得，廣福公園都可以㗎」，批評意圖在頌雅路西一帶安置宏福苑居民，「無理由燒咗百幾人，唔可以原址但係去墳場隔離度住」。
同層三鄰居罹難
在中央圖書館，約 140 名預先登記公眾人士於 9 時抵續抵達。大批警員於演講廳四周部署，圖書館平台演講廳出入口有警員駐守。逾20名保安在演講廳進行安檢及監察。
宏福苑居民朱小姐在中央圖書館旁聽後向《Yahoo新聞》表示，由大維修開始前都積極參與每場法團會議及投票，現在亦希望盡量參與聽證會，「唔好個人懵查查都唔知咩事」。她原居於宏昌閣，透露同層有 3 位鄰居在大火中喪生，並指在大維修期間已發現工程不妥，惟「居民講咩都無意思，成個過程顧問公司都決定晒」，大火後亦有感居民意見沒甚麼影響力，「上次派問卷咁，佢都係問，無話跟你意見」，現在對聽證會都不抱太大期望，「都係嗰兩個字，無奈」。
獨委會主席及法律代表在會議上多次呼籲各界人士包括宏福苑居民「毫不保留」提供資料及證據，相關人士亦可申請作供。朱小姐對此表示，會與家人商量如何參與聽證會。她另期望各方資訊能更清晰，讓居民有較穩定的生活，同時嘆指外界對居民有誤解，希望透過傳媒澄清市建局近日向合資格居民發放五萬元維修津貼是「樓宇更新大行動2.0」原有資助，並非額外支援金。
