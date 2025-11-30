精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。前財政司司長曾俊華今（30 日）於網上發文，認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」曾續指：有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」
曾俊華提及大埔火災，表示「近日相信唔少朋友都同我一樣，心情相當沉重。近年香港雖然一次又一次面對前所未有嘅重大挑戰，但係當我哋見到咁多市民喺大埔宏福苑呢場特大火災裡面，失去性命，痛失家園，有消防員為拯救生命而殉職、受傷、筋疲力竭，嗰種震撼同悲慟，絶非筆墨所能形容。」
他續指，令人稍感安慰的是，在這個困難時刻，見到香港人一呼百應，守望相助的美麗，「大家都喺自己嘅崗位，盡力為災民提供各式各樣嘅協助。」
曾俊華又提到自己和大埔的淵源，指他於 80 年代回流香港加入政府，被派駐的第一個工作崗位是沙田助理政務專員；因大埔毗鄰沙田，那時他經常去大埔，與當地的地區同事會面，討論共同面對的地區問題。他續指：「當時大埔同沙田，都發展咗冇幾耐，尤其係大埔，喺七十年代尾，先至被列為新市鎮開始發展，所以當時區內人口同樓宇，都比依家少得多。」
他形容當時的大埔居民，特別是村民都好純樸、好簡單，好率直；憶起有一次，他和同事在大埔行山，到處走了解更多地方需要，「我哋經過其中一條村嘅時候，撞到一位村民，我哋就同佢打招呼，點知佢顯得好開心，仲非常好客咁問我哋：『你哋食咗嘢未呀？』跟住佢就拎咗屋企飼養母雞所生嘅雞蛋出嚟，即刻烚熟比我哋食。」他形容在他的腦海裡，這家的雞蛋，是他食過最好味的雞蛋，「到依家每次回味，仍然覺得好感動。」
曾俊華：棚架經過幾十小時大火焚燒後 仍然未有塌下
曾俊華亦在文中強調，大眾必須於這次的悲劇中汲取教訓，避免同樣事件再次發生。對於近日社會對竹棚與圍網致起火爭議，曾則認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」曾續指：有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」
他又補充，從現場片段所見，不少大廈外牆搭建的棚架，經過幾十小時的大火焚燒之後，仍然未有塌下，被燒毀的，主要為棚網和封窗發泡膠板，「所以造成今次慘劇嘅『罪魁』，顯然唔係竹棚呢種建築材料，反而係咪應該從人為角度出發去調查呢？例如，火災係咪因為有人吸煙引起呢？ 係咪有人採用咗一啲唔合格嘅物料呢？制度上仲有冇要補足嘅地方呢？」他認為，可以考慮經過專業調查研究之後，再提出長遠改善同監管的方法。
曾俊華又說，搭棚在香港以至廣東地區，已經有四五百年歷史，戲棚搭建技藝甚至已經被列入香港非物質文化遺產，「其實唔少外國人嚟到香港，見到我哋可以將啲竹咁樣吊上去啲高樓大廈，作為修建大廈嘅工具，都會覺得好神奇」，「如果因為今次事件就貿然決定禁用靈活有彈性嘅竹棚，我覺得會係非常可惜。」
他又指，從實際角度看，全港超過六成私樓，樓齡達到 30 年及以上，「依家啲舊樓一做大維修，啲業主就呻要支付天價維修費」，「如果全面以金屬棚架，代替造價平一截嘅竹棚，普羅市民係咪承擔得到呢？」他希望香港的專業團體和各界人士，能夠提供更多意見予大家參考。
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重：屋企已經冇咗，我仲需要乜嘢服務？︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。宏福苑五級火災．不斷更新一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房now.com 新聞 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：災民可免費長住過渡屋 若額滿盼考慮跨區入住
大埔宏福苑7幢大廈發生五級火，大批居民流離失所。政府因應意外成立「應急住宿安排工作組」，組長兼財政司副司長黃偉綸稱，目前已經有約1,500受影響居民入住政府安排的安置住宿，當中約1,000人入住過渡性房屋或者房協專用安置屋邨、約500多人入住酒店。am730 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜排隊獻花悼念人龍延綿兩公里 廣福邨婆婆痛失3好友：我好難過
大埔宏福苑五級火造成最少128人死亡，今日是事發第五日，各區市民今日都手持鮮花前往事發現場悼念，排隊人潮不斷，從廣福邨一直沿大埔河邊排隊，龍尾最少延伸至東昌街社區會堂對出的一段林村河，全長約兩公里。 居於宏福邨毗鄰廣福邨、坐輪椅的羅婆婆表示，有3名認識數十載的朋友於大火中離世，「佢哋走咗我都唔知呀」，後來才獲悉消am730 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱莫文蔚宣布取消下月啟德騷
大埔宏福苑26日發生五級火，全城痛心疾首，歌手莫文蔚（Karen）原定於下月20日於啟德主場館舉行「莫文蔚The BIG BIG SHOW...東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，造成至少 146 死 79 傷。市民日前發起民間悼念活動，廣福邨一帶有多個位置供市民獻花，其中最多人於最接近宏福苑的廣福休憩公園獻花。今天下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 屋宇署：抽查48地盤 要求覆檢測試文件 7日內交報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo新聞》翻查資料，今年1月至11月，最少有10宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 3 天前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網 移除施工期間封窗膠板
正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。infocast ・ 6 小時前
美孚新邨單位遇竊失60萬元金器 暫未有人被捕
美孚新邨有住戶失竊。荔枝角美孚新邨吉利徑1號一個單位的43歲阮姓女住戶，今日上午11時許報案指，發現有一批金器不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經初步點算懷疑單位有一批共值約六十多萬元的金器被盜去，初步調查後案件列作爆竊，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜民建聯指若黃碧嬌有違法行為 絕不姑息
【Now新聞台】宏福苑大火，民建聯黃碧嬌曾任法團顧問，該黨表示如果黃碧嬌有違法行為，絕不姑息。 民建聯發聲明稱，網上有許多中傷抹黑以及不實謠言，經有關部門調查後如果證實包括黃碧嬌在內任何民建聯成員存在違法行為，該黨支持依法依規作出嚴正處理，深信公道自在人心，呼籲在調查結果公布前避免作出未經證實的揣測。翻查資料，黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，期間法團通過約3.3億元大維修工程合約。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
宏福苑大火│張致恒助送物資 獲網民激讚 ：唔好睇少自己能力
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，市民大眾與各界藝人都希望盡心盡力協助災民，其中早前轉行做運輸工人的男團Boyz成員張致恒...Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。自昨日起，陸續有市民到場獻花，包括大埔廣福邨平台、廣福休憩公園等多個地點。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前