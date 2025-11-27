宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。

林超英指出，棚架上跌下一個工人都已嫌多，但今次大埔火災已知最少造成 65 人死亡，情況令人深感痛心。他質疑，作為明顯物質禍首的易燃「圍網」和發泡膠，為何在追究責任時，重點卻落在不易燃的竹棚架上。

林超英同時批評，自 2009 年為工程界「保就業」而推行的「屋宇更新大行動」開始，全港無數居民飽受不人道的全面圍封生活困擾，生活以年計，無人理會他們的苦況，現在更增加火災帶來的死亡威脅。他質問，「保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」

他認為，事件出事後，檢討焦點往往只停留在「物質」層面，卻忽略了「人」和「制度」上的問題。他表示，樂見警隊對付涉及「人」的責任，但同時關注其他政府部門的處理及角色。

林鄭當年稱樓宇更新大行動可創大量就業

帖文亦發上多張圖片，其中一張圖片以黑白色調呈現火災後的宏福苑建築外貌，並配有文字「竹棚無辜，真正易燃的是棚網與制度」。

另一張圖片展示了來自 2009 年的一份新聞公報截圖，內容是關於時任發展局局長林鄭月娥在「樓宇更新大行動」記者會上的發言，提到當年她稱推行「樓宇更新大行動」。的最大特色是「規模大、效益快」，期望在最短時間內，為本地建造業「特別是維修工人創造大量的就業機會」。

最後一張圖片則是社交平台一名網民留言，質疑道：「真係因為啲竹助燃咩？叫你答我點解棚竹仲係度㗎？照你所講唔係應該燒晒變灰碳㗎咩？」