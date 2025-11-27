大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。
林超英指出，棚架上跌下一個工人都已嫌多，但今次大埔火災已知最少造成 65 人死亡，情況令人深感痛心。他質疑，作為明顯物質禍首的易燃「圍網」和發泡膠，為何在追究責任時，重點卻落在不易燃的竹棚架上。
林超英同時批評，自 2009 年為工程界「保就業」而推行的「屋宇更新大行動」開始，全港無數居民飽受不人道的全面圍封生活困擾，生活以年計，無人理會他們的苦況，現在更增加火災帶來的死亡威脅。他質問，「保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」
他認為，事件出事後，檢討焦點往往只停留在「物質」層面，卻忽略了「人」和「制度」上的問題。他表示，樂見警隊對付涉及「人」的責任，但同時關注其他政府部門的處理及角色。
林鄭當年稱樓宇更新大行動可創大量就業
帖文亦發上多張圖片，其中一張圖片以黑白色調呈現火災後的宏福苑建築外貌，並配有文字「竹棚無辜，真正易燃的是棚網與制度」。
另一張圖片展示了來自 2009 年的一份新聞公報截圖，內容是關於時任發展局局長林鄭月娥在「樓宇更新大行動」記者會上的發言，提到當年她稱推行「樓宇更新大行動」。的最大特色是「規模大、效益快」，期望在最短時間內，為本地建造業「特別是維修工人創造大量的就業機會」。
最後一張圖片則是社交平台一名網民留言，質疑道：「真係因為啲竹助燃咩？叫你答我點解棚竹仲係度㗎？照你所講唔係應該燒晒變灰碳㗎咩？」
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 9 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點
大埔老牌居屋宏福苑昨日(26日)發生五級大火，截至截稿前，災情已造成44人死亡，56人受傷，當中17人情況危殆，另有279人仍然失蹤。是次火災為繼2008年旺角嘉禾大廈後，本港回歸以來第二宗五級火警。目前四幢大廈火勢已初步受控。28Hse.com ・ 12 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 75 死有消防員殉職 7 座火勢受控 每戶災民派發一萬元應急｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四下午 3 時，火警已造成 75 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火警 ｜ 多位藝人伸出援手 初為人母麥明詩：可以幫手照顧1-2位嬰兒
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成多人傷亡，事件震驚全球。除咗大批市民自發組織救援及捐出物資之外，唔少藝人都以唔同嘅方式向災民伸出援手，當中包括「十優港姐」麥明詩（Louisa）。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 19 小時前