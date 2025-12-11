宏福苑五級火︱棚網經三重檢測方可上架 承建商須交阻燃證明 不合格須即時更換︱Yahoo

截至 12 月 9 日，全部 230 幢私人樓宇的外牆棚網已移除(Photo by Tommy WANG / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，造成逾百人罹難，亦令多個屋苑棚網的阻燃證書涉嫌造假問題曝光。截至 12 月 9 日，全部 230 幢私人樓宇的外牆棚網已移除，連同公營地盤，共有 252 幢正在維修的公私營地盤完成拆除。發展局局長甯漢豪今日（ 11 日）公布，日後所有棚網須通過三重檢測方可上架，承建商亦必須提交阻燃效能證明書；若任何一個樣本不合格，整批棚網需即時更換。

棚網上架前須通過三項程序

甯漢豪指出，未來無論是維修工程或新建樓宇，棚網在上架前都須通過三項程序。承建商首先要提交棚網的阻燃效能證明書及檢測文件；棚網運抵工地後，需按照政府規定方式抽取指定數量的樣本，全程錄像記錄，再送往政府指定化驗所化驗；棚網上架後，政府部門亦會進行隨機抽查，檢測結果必須符合標準，若任何一個樣本不合格，整批棚網需更換。她表示，新制度旨在保障公眾安全，同時顧及工程周期及維修進度，期望措施能順利落實。

甯漢豪又提到，短期內市場對棚網及檢測的需求將明顯上升，業界亦需時間適應。當局已邀請建造業議會提供三方面協助，包括負責棚網的集體採購及統籌檢測；為受影響工友提供「一專多能」課程，預留 5000 個名額，學員按課程及時數可獲最多 14000 至 19000 元津貼；至於棚網拆卸及重新上架增加成本，部分承建商或面對現金流壓力，議會會按需要協助完成相關程序。

新建樓宇可「先上架、後檢測」

她強調，棚網下架再上架會增加工程成本，除了合約另有規定，承建商有責任承擔相關費用。她明白個別承建商可能出現現金流壓力，建造業議會亦會提供協助。

甯漢豪指，當局正物色更多檢測中心，目標下周公布初步名單。由於部分地盤空間有限，政府將容許場外採樣，但承建商須提供可靠的追蹤制度，以確保上架物料屬同一批次。新建樓宇因未有住戶，政府會提供彈性，容許「先上架、後檢測」，但若結果不合格，棚網需即時下架。

屋宇署署長何鎮雄表示，措施涵蓋大維修、改建及拆除工程，但不包括飛棚及吊棚。他強調，一旦發現承建商違規，當局會按《建築物條例》作出懲處，並會於下周與業界會面解說。

勞工處曾稱無就棚網阻燃標準作規定

宏福苑有居民於去年 9 月多次向勞工處查詢棚網的阻燃安全問題，並從處方取得書面回覆。按當時勞工處提供的資料，處方表示現行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有就棚網或相關物料訂立阻燃標準。

勞工處於去年 7 月下旬已知悉宏福苑大維修工程由宏業建築工程有限公司負責施工，並一直跟進該地盤的工作安全情況。

勞工處在回覆信中指出，棚架外圍所使用的棚網主要作用是限制物件墮落的範圍，避免地盤外的途人或住戶被工具、廢料或物料擊中。據該處人員視察所得，相關工程並不涉及在竹棚架上進行熱工序、使用明火或其他易燃物品，而地盤內亦設有合適的滅火設備。因此，處方當時認為棚網出現火災的風險相對較低。