宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】宏福苑五級大火致晚上越燒越烈，釀最少12死。民建聯今天（26日）晚上7時許宣布，鑑於大埔大火的不幸事件，即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知；另一邊廂，行政長者李家超在社交媒體稱已即時啟動緊急事故監察及支援中心，「大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，我表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問」。

民建聯宣布即時停止所有選舉拉票活動。

民建聯晚上表示，對意外深感悲痛，向遇難者表示哀悼，並其家屬致以最深切慰問；同時向傷者及受影響人士表達誠摯關懷，祝願早日康復。該黨主席陳克勤及大埔支部團隊已於事發後趕赴現場，「在不影響救援工作的前提下，提供一切可行協助」。該黨又宣布即時停止選舉拉票，「呼籲社會各界在此艱難時刻，互相扶持，共同為受影響市民提供支持與關懷」。

廣告 廣告

差不多同一時間，政府新聞網則發布投票日將送心意謝卡及免費開放設施的新聞稿，鼓勵選民踴躍投票；李家超則在社交媒體發布與一眾官員開緊急會議的照片，稱聽取了保安局消防處匯報，會全力協助受大埔大火影響的居民，「各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位」。他指民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫管局亦啟動應急機制全力救治傷者。