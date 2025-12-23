宏福苑五級火︱江夏圍村職員稱災民不准帶走捐贈家電 博愛：可帶走可移動物資︱Yahoo

有入住博愛江夏圍村的災民表示獲贈熱水壺、微波爐、雪櫃、電視等，但有職員稱遷出時不准帶走。

宏福苑五級火發生後，博愛醫院安排部分受災居民暫時入住「博愛江夏圍村」過渡性房屋。博愛醫院網頁圖片

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火發生至今近一個月，部分受災居民獲安排入住過渡性房屋或中轉屋。繼有善導會「善樓」住戶準備遷離，卻發現無法帶走獲捐助的傢俬電器，引起熱議後，有入住博愛江夏圍村的災民表示，入住獲贈熱水壺、微波爐、雪櫃、電視等，但近日因租金問題考慮遷出，向職員查詢後得悉，遷出時不准帶走獲捐贈家電，令災民再一次感到徬徨，擔心不能再申請家電電，「諗住終於有洗衣機雪櫃，舒服少少似返個家，點知又話要交租諗住搬走，而家先知家電要留低」。

營運機構博愛醫院回覆《Yahoo新聞》查詢表示，為減輕受影響居民重新購置生活所需的負擔，並協助他們盡快安頓新居、重建生活，受影響居民在遷出項目時，若有需要可帶走在單位內可移動的物資，不論物資來源。 至於熱水爐、冷氣機等已安裝在單位內的固定設施，則須保留在單位內，讓下一批有需要入住的居民可即時使用。

一職員指全部家電不能帶走

原本居住在宏福苑的 Chloe 和母親，數日前獲安排入住元朗博愛江夏圍村的過渡性房屋。但隨着政府上周宣佈向住戶提供每年 15 萬元、為期兩年的租金補助，及 5 萬元搬遷補助。業主領取租金補助後仍可繼續居住過渡屋、房協等單位，但需繳交相應租金。Chloe 在社交平台 Threads 發帖表示，其母向江夏圍村職員查詢租金時，兩名職員的回覆截然不同，一人提到若日後退租，全部家電都不能帶走，另一人則指不能帶走四大家電。

Chloe 接受《Yahoo新聞》訪問時指，不滿職員沒有充分了解就隨便回覆，做法欠妥。她說，當時簽署入住文件，沒有提及任何家電。單位原先只有床、床褥及熱水爐。入住時由江夏圍村職員代為申請家電後，首先收到熱水壺、微波爐、電暖氈和暖風機，雪櫃、洗衣機、電視則在日前陸續送到。由於簽收家電當日母親不在場，由職員代為收貨。

Chloe 日前收到雪櫃、洗衣機和電視，但不知由誰捐贈。受訪者提供圖片

「物資係因為災民而派」

Chloe 慨嘆，家電送到時原以為「舒服少少似返個家」，現時因租金過高有意搬走，卻被告知不能帶走家電，擔心「搬走嗰陣唔知仲有冇得再申請過」，認為「物資係因為災民而派嘅，咁應該畀返災民先正路」。

博愛醫院回應表示，就物資安排，為減輕受影響居民重新購置生活所需的負擔，並協助他們盡快安頓新居、重建生活，受影響居民在遷出項目時，若有需要可帶走在單位內可移動的物資，不論物資來源。這些物資包括但不限於家具，例如床架、衣櫃、餐桌、電器如：電磁爐、雪櫃、電視機、床上用品例如：床褥、被鋪、枕頭、日用品及食品等。

至於已安裝在單位內的固定設施，包括熱水爐、冷氣機及抽氣扇，考慮到拆卸及重新安裝涉及工程、時間和人力，為便利下一批有需要入住的居民可以即時使用，須保留在單位內，讓它們得以循環再用。