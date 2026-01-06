焦點

天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷

Yahoo新聞

宏福苑五級火︱法團已付宏業1.8億 兩度被拒轉平價方案 裝拆冷氣每戶須夾4500元︱Yahoo

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
承建商在做外牆大維修工程時需裝拆冷氣，總共收893.7萬元，折合每戶分攤4500元。
承建商在做外牆大維修工程時需裝拆冷氣，總共收893.7萬元，折合每戶分攤4500元。

【Yahoo新聞報道】港府早前引《建築物管理條例》申請解散大埔宏福苑現有法團，現屆法團周一（5日）向居民發表工作報告，指3.3億元的維修工程已向承建商宏業支付約1.79億元。法團又披露，上任後兩度要求宏業更改工程價格被拒，包括改用2億多元「見爛補爛」的維修方案、改變裝拆冷氣機和拆除晾衣架的計價方式。法團在報告批評，過去兩周有「躲在布簾後」的人向媒體作出失實言論。

大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，焚燒逾 43 小時始救熄，至今錄得 161 人死亡。
大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，焚燒逾 43 小時始救熄，至今錄得 161 人死亡。

法團解散前夕發工作報告

土地審裁處昨日（6日）批准解散宏福苑法團管理委員會，並委任華懋集團旗下「合安管理有限公司」為管理人「取代」管委會。法團前日在解散前夕，向居民發表上任482日的工作報告，交代大維修財政及法團跟進工作。

廣告

宏福苑大維修合約由舊法團在2024年4月簽訂，隨後舊法團遭罷免，現屆法團在2024年9月當選上任。報告提到，現屆法團上任後已舉辦68次會議，即平均7.1天一次。自2024年8月起，工程款項由法團分期支付予宏業，累計近1.8億元。截至2025年11月30日，宏福苑總存款為1.13億元，當中9,435萬元屬大維修帳戶、1,950萬屬日常賬戶。

裝拆冷氣涉款893.7萬元 法團求減價

工作報告又披露，新法團上任後，兩度要求承建商宏業更改工程價格被拒，包括2024年9月12日的「五方磋商會議」，法團要求改變裝拆冷氣機及拆除晾衣架的計費方式。

根據大維修合約，宏業收取893.7萬元拆除及裝回單位的私人冷氣機，按宏福苑1,984戶計算，每戶僅裝拆冷氣便要分攤約4,500元。法團要求按每部冷氣機1,500元收費，如果單位少於3部冷氣，宏業應該按量退款。

大維修工程亦有一筆臨時拆除阻礙工程的外牆構建物（如晾衣架）費用，涉及約94萬元。法團要求免除沒有晾衣架業主的清拆費，約400多元一個。最終宏業拒絕上述兩項改動計價的要求。

要求改為「見爛補爛」不果 終成功扣1580萬元工程費

2024年10月法團再向宏業查詢，能否應業主要求，改用「見爛補爛」，外牆無需「剝皮」的大維修方案，有關方案造價2億多元，較現有3.3億元方案便宜。

不過，當時宏業覆稱開工前按屋苑選擇的維修方案，已與物料供應商簽約訂購各樣物料，亦做了人手調配，強調轉換方案後果非常嚴重。工程顧問鴻毅亦警告，轉換方案金額計算非常複雜，又稱轉換方案後，保守估計工程總金額有機會高於現時3億多元的方案。

最終法團與承建商僅在個別項目達共識，刪除部份重複收費及不必要項目，合共扣除逾1,580萬元工程費，包括維修垃圾槽、升降機門油漆翻新、違例構建物檢查報告等。

法團曾提出可否改用較便宜的維修方案，遭承建商警告「後果非常嚴重」，工程顧問亦稱費用可能較現方案更高。
法團曾提出可否改用較便宜的維修方案，遭承建商警告「後果非常嚴重」，工程顧問亦稱費用可能較現方案更高。

法團在工作報告表示，有謹慎批糧予宏業，指近兩星期有些「躲在布簾後」、「向媒體自稱是宏福苑業主」、「為擦流量的網紅」，肆意透過不同媒體作出沒有事實根據的失實言論及有目的的惡意批評，對此深感遺憾。

業界：簽約後更改方案有難度

香港工程裝飾商會會長呂迪祈向《Yahoo新聞》表示，一般裝拆一部窗口冷氣機，需要500至700元；分體式冷氣機因為要「抽真空」，裝拆一部收費約4,500元；拆一個晾衣架收費約500元屬合理。對於宏業裝拆冷氣的收費是否合理，他表示要視乎實際裝拆時，有多少冷氣機屬分體式。

呂迪祈解釋，承建商在維修工程可以按件收費，亦可用一筆過費用，若合約已清晰釐訂維修方案和計價方式，法團在簽約後要談判更改就有難度，「（承建商）用咗好多人力物力，又要買材料，冇理由話唔做就唔做......雙方要調解，搵個中間人睇吓可唔可以平啲、慳啲，但係就無Must（減價成功）。」

宏福苑大維修合約由上屆法團簽訂，香港工程裝飾商會會長呂迪祈解釋，簽約後再修改有難度。
宏福苑大維修合約由上屆法團簽訂，香港工程裝飾商會會長呂迪祈解釋，簽約後再修改有難度。

倡提供立顧問作第三者監察、驗收
他建議政府未來在原有工程顧問外，提供一個獨立顧問做第三者監察、終極驗收和批糧。這類獨立顧問不能承接大維修工程或工程顧問工作，如果涉及違法，相關專業人士就要面臨「釘牌」處分。

法團的工作報告亦透露，在簽約後有追加項目，包括將樓梯防火窗窗框物料，由鉛⽔鐵升級為不銹鋼，涉款約29.8萬元；大廈外牆窗眉因發現鋼筋不足要補救，涉款1,650萬元，有關開支由工程備用金支付，如有不足可能需要額外集資。

呂迪祈建議，小業主按屋宇署的維修命令，將必要項目計入工程標書內，避免有人先通過總價較低的合約後，再不斷追加工程項目，令總維修價格不斷滾上。

親子教育

其他人也在看

宏福苑五級火災｜麥美娟歡迎土審處裁決　全片重溫(二)

宏福苑五級火災｜麥美娟歡迎土審處裁決　全片重溫(二)

【Now新聞台】民政及青年事務局局長麥美娟申請解散宏福苑法團的管理委員會，並委任華懋集團旗下的合安管理有限公司成為屋苑管理人，申請在土地審裁處獲法官批准。麥美娟見記者，表示歡迎法庭裁決，指合安將馬上展開管委會的交接工作，並會定時召開簡介會，了解居民訴求。宏福苑五級火災｜麥美娟歡迎土審處裁決　全片重溫(一)#要聞

now.com 影音新聞 ・ 10 小時前

黃碧嬌現身區議會讚揚關愛隊支援救災｜中國禁向日方出口兩用物項｜保錡訪問少女時代孝淵挨批失禮｜1 月 6 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 6 日星期二。明明日本地天氣概況：預測明日大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎 18 至 22 度，市民外出時請留意天氣變化。

Yahoo新聞 ・ 11 小時前
日本醫師搭乘航班遇驚人巧合：機票上出現「33」神秘數字，從成田到洛杉磯再到拉斯維加斯的航班全都一致，笑稱：一生只有一次！

日本醫師搭乘航班遇驚人巧合：機票上出現「33」神秘數字，從成田到洛杉磯再到拉斯維加斯的航班全都一致，笑稱：一生只有一次！

一名日本醫師的飛行經歷充滿神秘色彩，他在搭乘從成田機場飛往洛杉磯的航班時，發現機票上的數字竟然出現了令人驚訝的巧合。同樣的情況也發生在他從洛杉磯飛往拉斯維加斯的航班上，讓他不禁驚訝並開玩笑說：「這絕對是人生中難得一遇的事件。」

Japhub日本集合 ・ 14 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」

大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 23 小時前
風光不再｜「炒機天堂」沒落 先達3劏舖100萬沽 業主持貨12年勁蝕87%

風光不再｜「炒機天堂」沒落 先達3劏舖100萬沽 業主持貨12年勁蝕87%

曾因iPhone炒機熱潮一躍成為「炒機天堂」的旺角先達廣場，近年風光不再，蝕讓成交不斷。近日有業主以總價100...

BossMind ・ 20 小時前
川普覬覦格陵蘭　歐洲領袖聯合聲明力挺丹麥

川普覬覦格陵蘭　歐洲領袖聯合聲明力挺丹麥

（法新社柏林6日電） 針對美國總統川普再次表達對位在北極圈內丹麥自治領土格陵蘭的圖謀，一群歐洲國家領袖今天齊聲強調支持丹麥的立場。法國、英國、德國、義大利、波蘭、西班牙和丹麥等國領袖強調主權、領土完整和邊界不可侵犯是「普世原則，我們將不會停止予以捍衛」。

法新社 ・ 9 小時前
長沙灣虐鴿男子被捕保釋竟再犯案　昨公然以拖鞋襲擊鴿鴿

長沙灣虐鴿男子被捕保釋竟再犯案　昨公然以拖鞋襲擊鴿鴿

【動物專訊】一名多次在長沙灣麗閣邨襲擊白鴿的71歲吳姓男子，去年被警方拘捕後竟毫無悔改，昨日再被人拍攝到於附近的麗安邨以拖鞋襲擊白鴿，目擊者已經報警，批評兇徒光天化日肆無忌憚行兇，據他所知及目擊，兇徒至少在去年6月、7月、11月及今年1月犯下5次虐鴿罪行。 該吳姓男子在去年11月20日在麗閣邨被清潔工人目擊以石頭向白鴿，警方接報到場發現他手持石頭，並在邨內一個垃圾桶尋獲一具白鴿屍體，當時警員以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該男子。 沒想到該男子非但沒有收歛，還走到附近的麗安邨行兇。目擊者對本報表示，昨日下午3時半在麗安邨發現該男子手持拖鞋走近白鴿，然後用力擲向白鴿，幸好沒有擲中，白鴿也嚇得飛走。她上前質問對方正保釋又犯案，那男子回答說「黐線」，然後逃跑。 她向本報提供多段影片，指在去年7月、11月及昨日均拍攝到該男子襲擊白鴿，今次更是在被捕獲保釋的情況下犯案，令人髮指。 她說：「我見幾次都是用同一對拖鞋攻擊鳥類 ，上次警察拘捕，就是用石仔掟了白鴿，清潔工見到報警，現場也有雀鳥屍體。這阿伯很出名，我問過幾個長駐公園阿婆，都目擊過他打死鴿，阿婆鬧他他都沒有反應。」 她表示，有婆婆說兇徒幾乎每日下

香港動物報 ・ 17 小時前
仲話打機無人陪？Razer Project Ava「虛擬老婆」仲可睇你樣、幫你襯衫｜CES 2026

仲話打機無人陪？Razer Project Ava「虛擬老婆」仲可睇你樣、幫你襯衫｜CES 2026

Razer 一向喜歡在 CES 帶來具話題性的探索產品，今年亦沒有例外。在公開 Project Motoko AI 耳機、Project Madison 全感官電競椅的同時，他們還帶來了 Project Ava。這是一款放在桌面上的概念 AI 全息助理，它能以立體投影方式呈現遊戲助手形象。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
HONOR Magic8 Air 爆料，不做妥協的 Air，因為夠 Pro 才可 Air

HONOR Magic8 Air 爆料，不做妥協的 Air，因為夠 Pro 才可 Air

文章來源：Qooah.com 隨著 Apple 於2025年秋季推出 iPhone Air，手機行業再次掀起對輕薄機型的關注熱潮，其他廠商也出了 Lenovo moto X70 Air、HUAWEI Mate 70 Air 等，現在國內很多手機廠商也已加入「Air」產品線的競爭。 2026年 HONOR 正式進軍該賽道，HONOR 終端股份有限公司產品線總裁方飛發文透露，HONOR 即將推出一款兼具「Pro級體驗」與「Air級設計」的手機。消息源 @廠長是關同學 發文稱，一部Air ，可以做到兼顧 Pro 級的能力，影像和續航比任何一家Air都頂，這個可能就是很多數碼博主的夢中情機，輕薄大電池加上不弱的影像能力，本月 HONOR 首款 Air 即將到來，小尺寸輕薄旗艦機，且在博文中帶上 了Magic8 Air 的 tag，說明新機可能命名為 HONOR Magic8 Air 或 HONOR Magic8 Pro Air。 該機型預計將與 HONOR Magic8 RSR Porsche Design 一同發佈，並計劃在農曆新年前正式亮相。關於該機型規格，將配備聯發科天璣9500 旗艦平

Qooah.com ・ 7 小時前
領養人違諾將幼犬送別人　前暫托人急尋下落：只想確認狗狗安全

領養人違諾將幼犬送別人　前暫托人急尋下落：只想確認狗狗安全

【動物專訊】領養狗狗是照顧一生的承諾，但有居住公屋的領養人不但一開始便騙說自己居所可以養狗，更在領養不足一個月，已經將狗狗送給別人，前暫托人Jessica十分擔心狗狗「金仔」的安危，多次追問領養人，結果被領養人封鎖，她現時只希望能夠知道金仔的下落，確認他的安全。 Jessica早前因為看到網上有人求助，於是暫托了一隻倉狗所生的BB，並改名為金仔，當時金仔還未滿月。到金仔約2個月大時，她便開始為金仔尋家，「一放上網就很多人說要收養，其中有位20歲女子，她很急很想快點領養隻狗，結果我相信了她。」 Jessica指那女子最初騙她說其居所可以養狗，又答應會經常提供金仔相片和近況，但當她在去年10月底帶金仔到其居所，赫然發現竟然是公屋，「我當時又蠢，沒有馬上要回隻狗，我在WhatsApp講如早知是公屋的話，我女兒一定不會同意讓她領養，她叫我放心，我說如果萬一有事，一定要跟我們商量或直接交回給我們，不要胡亂給別人，她就說不會拋棄他。」 對方口口聲聲說不會拋棄狗狗，叫Jessica放心，但沒想到11月中，對方便不再回覆，更在11月17日將她封鎖。Jessica十分擔心，於是直接走到對方住所，「她說她

香港動物報 ・ 1 天前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感

恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感

滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。

信報財經新聞 ・ 2 天前
非常檢控觀 ｜馬德鐘首度挑戰「鏡反射觸覺」患者 數秒鏡頭遊走迷茫驚恐邪惡晒一級演技

非常檢控觀 ｜馬德鐘首度挑戰「鏡反射觸覺」患者 數秒鏡頭遊走迷茫驚恐邪惡晒一級演技

由林志華監製、黎倩儀編審的全新劇集《非常檢控觀》，將由1月19日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
江旻憓登十大熱搜話題人物　「民建聯小花」亦上榜｜Ray Online

江旻憓登十大熱搜話題人物　「民建聯小花」亦上榜｜Ray Online

新一年已經展開，Google香港2025年搜尋榜出爐。當中，就有兩個政界人物「打入」十大熱搜本地話題人物，包括新晉立法會議員江旻憓同民建聯西貢區議員莊雅婷。 江旻憓由劍擊運動員「轉型」成為旅遊界立法會議員，由公布參選嗰陣已經引起大眾關注。江旻憓原本係馬會對外事務經理，喺佢當選之後已經轉做馬會顧問，會協助推動賽馬旅

am730 ・ 16 小時前
2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

日本氣象株式會社發佈2026年首份櫻花預測（櫻花予想），預計今個初春氣溫偏高，北日本與東日本的櫻花比較往年提早開花，西日本則與往年相若；東京及名古屋成為最早開花之地，預計3月19日綻放，立即往下查看日本各地的開花與滿開預測日期。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
馬杜羅妻子弗洛雷斯是誰？　由律師至當選國會議長　遭控收賄及串謀毒品恐怖主義等重罪︱Yahoo

馬杜羅妻子弗洛雷斯是誰？　由律師至當選國會議長　遭控收賄及串謀毒品恐怖主義等重罪︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】委內瑞拉第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）近日與總統馬杜羅（Nicolas Maduro）一同被指在首都加拉加斯總統官邸遭美國三角洲部隊帶走，兩人其後被押送到美國紐約，今日（6 日）出庭受審。外界關注弗洛雷斯身分與政治背景。

Yahoo新聞 ・ 10 小時前
天文台今早最低氣溫 11.8 度　料明日後日早上持續寒冷　醫生籲留意獨居長者｜Yahoo

天文台今早最低氣溫 11.8 度　料明日後日早上持續寒冷　醫生籲留意獨居長者｜Yahoo

受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。

Yahoo新聞 ・ 20 小時前
為何特朗普不撐馬查多上位？ 《華郵》：接受諾貝爾和平獎是「終極罪孽」

為何特朗普不撐馬查多上位？ 《華郵》：接受諾貝爾和平獎是「終極罪孽」

美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅後，人們一度以為諾貝爾和平獎得主馬查多上位毫無懸念，美國總統特朗普卻向她大潑冷水，批評她在國內沒有得到尊重。《華盛頓郵報》周日（4 日）一篇報道引述兩名接近白宮的人士解釋，特朗普不撐馬查多，是因為她決定接受特朗普夢寐以求的和平獎，這是她的「終極罪孽」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣

同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣

根據《彭博》周二 (6 日) 報導，中國近期對南韓與日本展現截然不同的外交態度。就在中國國家主席習近平於北京與南韓總統李在明合影、釋出友好訊號的數小時後，北京隨即對日本祭出新一輪出口管制措施，禁止所有具「軍民兩用」性質的產品出

鉅亨網 ・ 10 小時前

富蘭克林鄧普頓:美國突襲委內瑞拉短期對石油儲備和股市可能小

富蘭克林鄧普頓研究院主管及首席市場策略師Stephen Dover及富蘭克林鄧普頓研究院全球投資策略師Larry Hatheway就委內瑞拉局勢表示,此次美國的干預並非史無前例,也不太可能反映出美國外交政策的根本轉變。僅憑此舉無法釋放委內瑞拉龐大的原油儲備。對此,持久的政治穩定至關重要。因此，今天軍事行動在股票、固定收益和大宗商品市場的初期反應可能很小。但動用武力將強化許多國家增加國家安全支出的必要性這一觀點,世界上許多國家會有更多國家安全開支。從長遠來看，一個更穩定、更有效率和更繁榮的委內瑞拉將有潛力為世界提供大量石油供應。這將對全球經濟成長意義重大，但釋放這一潛力需要政治穩定和大量投資。推翻腐敗的委內瑞拉政府或許是好事，但正如鮑威爾(Colin Powell) (前任美國國務卿)曾經說過的那樣,誰破壞了它，誰就得承擔責任。(JJ)#委內瑞拉

infocast ・ 1 天前
象國大勝晉級 非洲盃8強戲碼落實

象國大勝晉級 非洲盃8強戲碼落實

【Now Sports】衛冕球隊科特迪瓦大勝布畿納法索3:0，與同日贏波的阿爾及利亞一起晉身非洲國家盃8強。科特迪瓦的贏波過程較預期為輕鬆，開賽後20分鐘由曼聯鋒將阿麥迪亞路在亂球中推至門前射入領先，迪奧蒙迪與托希其後的入球，令象國最終大勝3:0，將與由沙拿領銜的埃及爭入4強。同日另一場16強賽，阿爾及利亞與剛果民主共和國法定時間互無紀錄，阿爾及利亞直到119分鐘由保賓拿在一次快速反擊禁區內怒射破網，助球隊加時贏1:0晉級，下一圈對手為超霸鷹尼日利亞。至此，今屆非洲國家盃8強全部落實（見附表），首場戲碼是周五由馬里鬥塞內加爾，以及喀麥隆大戰東道主摩洛哥。非洲國家盃8強馬里 VS 塞內加爾喀麥隆 VS 摩洛哥阿爾及利亞 VS 尼日利亞埃及 VS 科特迪瓦

now.com 體育 ・ 2 小時前