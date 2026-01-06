天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
宏福苑五級火︱法團已付宏業1.8億 兩度被拒轉平價方案 裝拆冷氣每戶須夾4500元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港府早前引《建築物管理條例》申請解散大埔宏福苑現有法團，現屆法團周一（5日）向居民發表工作報告，指3.3億元的維修工程已向承建商宏業支付約1.79億元。法團又披露，上任後兩度要求宏業更改工程價格被拒，包括改用2億多元「見爛補爛」的維修方案、改變裝拆冷氣機和拆除晾衣架的計價方式。法團在報告批評，過去兩周有「躲在布簾後」的人向媒體作出失實言論。
法團解散前夕發工作報告
土地審裁處昨日（6日）批准解散宏福苑法團管理委員會，並委任華懋集團旗下「合安管理有限公司」為管理人「取代」管委會。法團前日在解散前夕，向居民發表上任482日的工作報告，交代大維修財政及法團跟進工作。
宏福苑大維修合約由舊法團在2024年4月簽訂，隨後舊法團遭罷免，現屆法團在2024年9月當選上任。報告提到，現屆法團上任後已舉辦68次會議，即平均7.1天一次。自2024年8月起，工程款項由法團分期支付予宏業，累計近1.8億元。截至2025年11月30日，宏福苑總存款為1.13億元，當中9,435萬元屬大維修帳戶、1,950萬屬日常賬戶。
裝拆冷氣涉款893.7萬元 法團求減價
工作報告又披露，新法團上任後，兩度要求承建商宏業更改工程價格被拒，包括2024年9月12日的「五方磋商會議」，法團要求改變裝拆冷氣機及拆除晾衣架的計費方式。
根據大維修合約，宏業收取893.7萬元拆除及裝回單位的私人冷氣機，按宏福苑1,984戶計算，每戶僅裝拆冷氣便要分攤約4,500元。法團要求按每部冷氣機1,500元收費，如果單位少於3部冷氣，宏業應該按量退款。
大維修工程亦有一筆臨時拆除阻礙工程的外牆構建物（如晾衣架）費用，涉及約94萬元。法團要求免除沒有晾衣架業主的清拆費，約400多元一個。最終宏業拒絕上述兩項改動計價的要求。
要求改為「見爛補爛」不果 終成功扣1580萬元工程費
2024年10月法團再向宏業查詢，能否應業主要求，改用「見爛補爛」，外牆無需「剝皮」的大維修方案，有關方案造價2億多元，較現有3.3億元方案便宜。
不過，當時宏業覆稱開工前按屋苑選擇的維修方案，已與物料供應商簽約訂購各樣物料，亦做了人手調配，強調轉換方案後果非常嚴重。工程顧問鴻毅亦警告，轉換方案金額計算非常複雜，又稱轉換方案後，保守估計工程總金額有機會高於現時3億多元的方案。
最終法團與承建商僅在個別項目達共識，刪除部份重複收費及不必要項目，合共扣除逾1,580萬元工程費，包括維修垃圾槽、升降機門油漆翻新、違例構建物檢查報告等。
法團在工作報告表示，有謹慎批糧予宏業，指近兩星期有些「躲在布簾後」、「向媒體自稱是宏福苑業主」、「為擦流量的網紅」，肆意透過不同媒體作出沒有事實根據的失實言論及有目的的惡意批評，對此深感遺憾。
業界：簽約後更改方案有難度
香港工程裝飾商會會長呂迪祈向《Yahoo新聞》表示，一般裝拆一部窗口冷氣機，需要500至700元；分體式冷氣機因為要「抽真空」，裝拆一部收費約4,500元；拆一個晾衣架收費約500元屬合理。對於宏業裝拆冷氣的收費是否合理，他表示要視乎實際裝拆時，有多少冷氣機屬分體式。
呂迪祈解釋，承建商在維修工程可以按件收費，亦可用一筆過費用，若合約已清晰釐訂維修方案和計價方式，法團在簽約後要談判更改就有難度，「（承建商）用咗好多人力物力，又要買材料，冇理由話唔做就唔做......雙方要調解，搵個中間人睇吓可唔可以平啲、慳啲，但係就無Must（減價成功）。」
倡提供立顧問作第三者監察、驗收
他建議政府未來在原有工程顧問外，提供一個獨立顧問做第三者監察、終極驗收和批糧。這類獨立顧問不能承接大維修工程或工程顧問工作，如果涉及違法，相關專業人士就要面臨「釘牌」處分。
法團的工作報告亦透露，在簽約後有追加項目，包括將樓梯防火窗窗框物料，由鉛⽔鐵升級為不銹鋼，涉款約29.8萬元；大廈外牆窗眉因發現鋼筋不足要補救，涉款1,650萬元，有關開支由工程備用金支付，如有不足可能需要額外集資。
呂迪祈建議，小業主按屋宇署的維修命令，將必要項目計入工程標書內，避免有人先通過總價較低的合約後，再不斷追加工程項目，令總維修價格不斷滾上。
