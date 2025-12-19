宏福苑五級火︱法團管委會被政府申請解散 華懋合安獲委任作臨時管理人 處理災後管理工作︱Yahoo

民政及青年事務局（民青局）局長麥美娟

【Yahoo新聞報道】因應大埔宏福苑火災，政府今日（19 日）引用《建築物管理條例》第 31 條，向土地審裁處提交申請，要求解散有關業主立案法團管理委員會，並委任華懋集團旗下的合安管理有限公司作臨時管理人，協助業主處理火災後的管理及相關後續事宜。政府表示，今次屬首次主動啟動相關法律程序的個案，反映現時大廈管理工作面對前所未有的挑戰。

稱面臨問題非單一法團管理委員會可應付

政府指出，相關工作牽涉多重技術、法律及財政考慮，並非一般法團管委會可以應付。當局理解受影響居民及家庭正面對巨大困難與不安，需要適切支援，同時關注現屆管委會在兼顧成員家庭需要等因素下，是否仍有能力全面保障業主權益。

廣告 廣告

民政及青年事務局局長麥美娟表示，不少受影響居民已分散入住不同地區的應急住所，單是聯絡及協調各區居民已相當困難，並接獲居民意見，希望由政府接管法團管理。政府認為有必要回應居民訴求，決定主動介入，向土地審裁處申請委任專業物業管理公司合安管理有限公司為臨時管理人。

合安不收取任何行政費用

政府強調，臨時管理人的角色是保障所有業主權益。合安管理有限公司已明確表示，今次委任不會收取任何行政費用，若土審處批准申請後，龔如心慈善管理有限公司亦會捐出 500 萬元，供法團支付聘用專業服務費用，以減輕業主的財政負擔。

政府解釋，法團屬依法成立的法人，今次申請不會影響業主的最終決定權。臨時管理人將負責跟進大型維修及相關後續工作，並就較為複雜的法團帳目諮詢專業意見，向業主作出清楚解說，所有最終決定仍須交由業主投票通過。

民政事務署會與合安管理有限公司跟進相關工作，包括保障索償安排。合安管理有限公司承諾每月向政府提交工作報告，並每 3 個月作出整體匯報，表示會與居民同行，共同克服當前困難。

龔如心慈善信託早前捐 1 億元

龔如心女士遺產下的慈善信託受託人龔如心慈善管理有限公司，早前已獲稅務局根據《稅務條例》第 88 條批出慈善免稅資格，並承諾支持大埔宏福苑火災後的復元及社區重建工作。

受託人表示，於完成相關程序後，將提供首筆 1 億元捐款，並會與政府商討該筆款項的具體運用安排，同時澄清該慈善信託與華懋慈善基金有限公司並無任何關係。

政府強調，今次行動並非接管法團，而是接管法團管委會，目的是協助業主獲得更全面支援，行使應有權利，作出對自身最有利的決定。至於現屆管委會會否被諮詢，政府在提出申請後，土地審裁處會邀請相關人士表達意見，最終決定將交由土地審裁處作出。