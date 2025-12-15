海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
宏福苑五級火︱流離失所 精神爆煲 災民心聲：「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】這幾名碰巧於同一個青年旅舍落腳的宏福苑街坊，有時早上，有時夜晚，準會坐在大堂交換一下情報。他們每人各有自己的故事，但同樣接獲通知，必須於12月19號遷出，受訪時距離遷出期限僅餘五日，對於下一站將何去何從，眾人都茫然不知所措，「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」前路不明，唯一落實的，竟然是「我哋都預約到睇精神科醫生。」
「我成世人睇醫生只睇過血壓高」
張女士說，火災發生初期，日日排隊登記、攞錢、攞物資，完全沒有空檔靜下來沉澱，「這幾天終於開始諗嘢，我才意識到，原來我冇晒所有嘢。」她失去了的，是最普通的生活日常，「諗起死去的狗，牠明明每朝叫我起身，我早餐整藍莓和雞蛋，晚餐會霎雞肉，但牠死了，我好自責救唔到佢。」這兩日天氣突然轉冷，她只有火災翌日在物資站領回來的兩件薄外套，「求其買了兩件衫一條褲，每日輪迴穿着，個胸圍帶足咁多日，冇換過。」物資站早已清場和停運，但她完全沒心力購買禦寒衣物。
火災發生後兩星期，居民的情緒問題漸漸浮現，張女士從街坊處取得精神科醫生的聯絡方法，立即預約。原來精神爆煲的不止她，「其他人都開始有事，大家瞓唔着，整個腦袋都是火災的畫面，慢慢識得流眼淚。」一直有說有笑的楊先生，忽然悲從中來，按捺不住淚水，他抽噎地道：「我晚晚瞓唔着，太太也是，我不斷諗起間屋，個腦一路諗一路諗⋯⋯張女士介紹我睇精神科，我成世人睇醫生只睇過血壓高，未試過睇精神科⋯⋯」
「人人放假，政府仲會唔會理我？」
災難畫面造成精神困擾，住屋問題則令他們非常勞氣，「訊息十分混亂，個個社工講法不同。政府的公布要追電視新聞來看，其他消息則從街坊的群組得知，完全沒有集中的消息發佈渠道，我哋根本只是自救！」至於這些居民群組，原來是當年宏福苑大維修，他們自發加入的一些監察工程小組。
張女士說，社工永遠只叫他們入住過渡性房屋，至於房協和房委會轄下究竟有什麼單位可以入住、有幾多名額，有哪些地區，他們根本無從得知，資料完全不透明。她本來經街坊介紹，獲悉康蘭居原來也屬過渡性的房屋計劃，早前立刻申請，雖然有位入住，但明言她必須於農曆年初二遷出，「年初二我點樣搵車搬屋？新年流流，到時我又要搬去哪裏？人人放假，政府仲會唔會理我？」
「以前選舉都會落區聽吓街坊講嘢，今次呢？」
她坦言曾經諗過，「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？點解政府沒有聆聽過我哋的訴求，你以前選舉都會落區聽吓街坊講嘢，今次呢？點解完全冇派人來問過我哋意見？」她說政府只是一味派錢，「派錢係畀到一些安全感我哋，但長遠不是辦法，政府要畀居民的，是一個交代。你派五萬蚊派十萬蚊，我都係放入銀行，每日不過在街上食茶餐廳食麥當勞，唔通我拎十萬蚊去食大餐？」
江先生說，他沒有想像過，「做災民原來咁忙，你要full time先做到。」還有五日就必須遷出青年旅舍，他現在急如熱鍋上的螞蟻，「我唔明，點解有街坊獲得offer住沙田乙明村、又有Offer去觀塘花園大廈，但我的社工連房協的熱線電話，打幾日都仲打唔通？」他說，眼下社會給災民籌措了36億元的救災基金，但為何完全落不到他們手上？「為何不可以批一筆上限的金錢，給災民按個別的需要去租屋住？你有錢但唔使，我們想申請要個電飯煲，又要經由社工證明是否有迫切需要，我都唔知咩才叫迫切。」
《Yahoo新聞》獲得幾位受訪居民的最新消息，他們將遷往洪水橋過渡性房屋暫住。江先生表示，「冇得揀，只獲發洪水橋。是清水樓一間，我問幾時會有床鋪，他們答會再安排⋯⋯」
