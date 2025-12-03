宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火︱港府指外部勢力「以災生亂」 反中亂港分子煽動仇恨 發言人：全力做到「違法必究，雖遠必誅」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】就大埔宏福苑大火，港府今日（3 日）晚上發新聞稿，批評有外部勢力，包括反華傳媒機構、反中亂港分子發表失實和抹黑的言論，搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿、反對及予以譴責。
發言人指，一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，在火災發生後意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單等，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立，影響救災善後工作，形容是對災民造成二次傷害。
港府強調，絕不容忍任何不顧當前困境、顛倒是非，而對港府及救援人員的惡意抹黑，尤其是意圖挑起市民對政府的仇恨的犯罪行為，「任何意圖破壞救援工作、製造種種障礙的人，我們都不會姑息。無論他們身處何地，特區政府將竭盡全力、依法迎頭痛擊，確保正義得以伸張。」
發言人呼籲社會大眾不要以身試法，不應與破壞社會穩定的反中亂港分子有任何瓜葛，堅決與其劃清界線，「針對任何惡意抹黑、煽動仇恨的行為，特區政府將全力做到『違法必究，雖遠必誅』，依法採取果斷執法行動。」
其他人也在看
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱國安公署斥境外勢力借災生亂、褻瀆獅子山精神 反中亂港者「雖遠必誅」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生火災，造成大量市民傷亡。駐港國家安全公署發言人今日（3 日）以「以災亂港者雖遠必誅」發表談話，指有「一小撮外部敵對勢力卻借災生事、趁火作亂」，批評有關人士打著「為民請願」旗號，複製「修例風波」手法，通過扶植、操縱在香港「代理人」，擾亂及破壞救災善後工作，「妄圖重現『黑暴』亂象，用心險惡、行徑卑劣、人神共憤。」Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火 特首成立獨立委員會 梁定邦：證人可保持沉默或難以問責
行政長官李家超周二（2 日）宣布將成立由法官主持的獨立委員會，審視宏福苑起火及迅速蔓延原因。特首辦其後補充指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查（見另稿）。翻查資料，就兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力。法庭線 ・ 12 小時前
宏福苑五級火死者增至 159 人 居民返家取物品｜保監局：宏福苑火災壽險及產險保單約 8700 張｜鄧兆尊揭藝人捐款有壓力｜12 月 3 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 12 月 3 日，星期三。明日本港大致多雲，晚間有一兩陣微雨，市區氣溫約 19 度，新界再低兩三度；日間部分時間有陽光及較乾燥，最高約 22 度，紫外線指數預測約為 4，屬中等。隨後數日本港天氣普遍晴朗乾燥，日夜溫差會較大，大家早晚記得添衣保暖。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
珍惜生命｜大埔廣福邨38歲男墮樓 當場不治
昨日(1日)晚上10時39分，警方接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在大埔廣福邨廣禮樓對開，懷疑他從高處墮下。 人員接報到場，該名38歲姓蘇男住戶現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一樓層墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，事主因照顧家人而感到壓力，尋短原因與鄰近大火無關。am730 ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
紅磡海名軒13歲男童墮樓亡 身穿校服 現場無檢獲遺書｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方周二（2 日）下午5時許接獲報案，紅磡環海街11號海名軒有人墮樓，當場證實死亡，其後證實死者為13歲男童，相信他從上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，案件列作「自殺」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜鴻毅傳結業 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑慘劇，大廈大維修的項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，今日(3日)更傳出結業消息。翻查宏福苑法團文件，「鴻毅」在招標的評估環節疑錯誤計算「宏業建築工程有限公司」的得分，沒有包括「宏業」曾經涉及的4項定罪紀錄，令「宏業」在「背景分析」部份獲得20分，致得分成為57間投標公司中的最高分，而綜合排名就排第5。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，已造成至少 159死79傷，仍有 31 人失聯。維修承建商宏業負責的私樓工程，被發現使用可疑的棚網檢驗報告。保安局長鄧炳強今（3 日）指，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書，已立案調查；同時，發展局長甯漢豪宣布，所有正大維修的樓宇若外牆有棚網，要在三日內下架，由獨立審查組檢取文件和樣本，送到指定實驗室化驗，合格後才可使用。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
研究揭女性更年期賀爾蒙波動 損腦細胞代謝增阿茲海默症風險
【on.cc東網專訊】女性比男性有較大風險患上阿茲海默症，尤其進入更年期後風險更顯著增加，不過科學界過去一直未能完全解釋當中的具體機制。中文大學一項研究揭示，女性在更年期前期出現的賀爾蒙失衡，會影響腦細胞能量代謝，顯著增加罹患阿茲海默症的風險，研究團隊發現進入更on.cc 東網 ・ 21 小時前
輸入勞工取代本地工人 酒樓遭制裁禁請外勞2年
【on.cc東網專訊】勞工處今日(3日)公布，對展能集團有限公司經營盈苑(酒樓)實施行政制裁，由2025年12月1日起撤銷該公司就「補充勞工優化計劃」獲發的輸入勞工原則性批准及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。<br/>on.cc 東網 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。今（12月2日）是遇難者的「頭七」，九龍殯儀館今日開放禮堂，供市民悼念遇難者，設有法師主持佛教誦經及道教儀式。Yahoo新聞 ・ 1 天前
動物義工廣福邨設「寵物家屬悼念區」 街站連日收大量情緒求助
【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，災場搜救工作已近尾聲，但當中的傷痛仍會持續。由獨立義工Ruby、Vincent、寵物家屬情緒支援社工團及連寵拯救隊，在廣福邨設了「寵物家屬悼念區」，讓大火中失去心愛動物的主人悼念和宣泄心中悲痛，另於廣福邨廣義樓設情緒支援站，連日內已收到大量求助，連寵拯救隊義工坦言：「這類需求比想像中龐大。」 「寵物家屬悼念區」原設於廣福邨廣福休憩公園，義工花心思作出布置，只希望失去心愛動物的主人能夠放下自責和愧疚，為走上彩虹橋的動物送上祝福。連寵拯救隊義工表示：「目前獻花數量龐大，需要額外的空間擺放，加上有人蓄意投訴，目前寵物紀念區搬了去大涼亭旁。」 義工表示，悼念區是歡迎各界人士選擇自己的方式寄託思念，但建議市民到訪時不要拆開任何食物包裝，以免食環處職員清場或對現場人士作出警告，「大家都疲勞，不想再見到任何衝突或者不開心的事。」 至於在廣義樓設的情緒支援站，有專門負責處理動物家屬情緒支援的社工及治療師，義工表示現時每日處理大量求助個案，「除了寵物家屬的情緒支援，其他有寵物的市民都有這方面的需求，甚至比想象中龐大。站點設立至今，陪伴過不少家屬進入愛協範圍認領寵物遺體，很香港動物報 ・ 1 天前
西甲話題 ｜ 火上加油 皇馬球星不滿賽前安排
阿朗素為提升比賽前的備戰狀態，改動了球隊赴客場的行程安排，令一眾皇馬球星投訴減少了與家人、伴侶相處的時間。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落 港府批《法新社》歪曲事實｜Yahoo
被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。政府今明兩日（3日 - 4日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民返回居所取回重要物品，限時 1.5 小時，只允許兩人進屋，只限出入一次。早上九時起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，部分人攜同行李箱、推車等入內，在場亦有義載的士接載居民，有多名身穿藍背心的政府應急隊人員協助居民進出、搬行李。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 22 小時前