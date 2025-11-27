宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（ 26 日）下午發生五級火警，造成至少 55 人死亡，包括一名殉職消防員，另有多人受傷。中央政府對此高度關注，中央港澳辦主任夏寶龍成立工作小組，並由中央港澳辦副主任農融率領，於今日凌晨出發，早上抵達香港協助開展救災工作。中央港澳辦常務副主任徐啟方亦於當日下午赴港提供協助。
周霽：同胞定能團結一心，共渡難關
工作小組上午探訪大埔社區中心和威爾斯親王醫院，慰問宏福苑火災的傷者、受影響居民，以及參與救援工作的醫護人員、警員和義工等。
中央政府駐香港聯絡辦主任周霽表示，他們是受夏寶龍委託，專程向遇難者和殉職消防員表達沉痛哀悼，並向遇難者家屬和受災人員致以深切慰問。他相信特區政府會繼續全力搜救失聯人士、救助傷者，以及做好善後安置工作，並盡快查明事故原因。周霽承諾，中央政府會繼續全力支持特區政府的救災救援工作，如果特區政府在消防救援或人員救治方面有任何需要，中央政府將全力支持。他認為香港同胞定能團結一心，共渡難關。
國防部：駐港部隊將聽令而行
在北京，國防部新聞發言人蔣斌在例行記者會上，就官媒查詢解放軍駐港部隊是否計劃為大埔火災提供幫助時表示，對遇難人員和殉職消防員表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和受災人員表示誠摯慰問。他表示，駐港部隊將聽令而行，依法履職，守護香港。
早前有網民目擊大批內地消防車隊在蓮塘口岸深圳一側聚集，一度引發「深圳消防支援香港」的話題。深圳消防部門澄清，在蓮塘口岸的集結是例行測試，深圳消防目前沒有前往香港支援。
