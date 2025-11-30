大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo
【2025-11-30 21:50】
香港寬頻接近 9 時在 Facebook 專頁表示，對於近日有居民接到銷售聯絡深表歉意，公司已立即加強內部指引，確保所有客戶溝通均保持尊重與適切。香港寬頻又表示，會為所有受影響的宏福苑居民自動豁免固網寬頻及家居電話服務月費，直至另行通知，前述安排毋須申請，系統將自動處理相關寬免。
【2025-11-30 20:30】
本報道刊登後 3 小時，事主於下午 6 時 43 分接獲香港寬頻電郵回覆。香港寬頻向事主道歉，解釋指因個別同事未能實時遵從指引，導致事情發生，該公司承諾安排事主的寬頻及家居電話服務全數豁免，直到另行通知。
香港寬頻又在回覆表示，將通知所有受影響的宏福苑客戶有關安排，並會適時向公眾及傳媒說明。
【原來報道】
【Yahoo新聞報道】有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。
該名宏福苑災民氣難平，今日凌晨二時許向《Yahoo新聞》表示，在 11 月 29 日排隊領取救濟金時，收到香港寬頻職員來電詢問是否續約，「我屋企已經冇咗，我仲需要用乜嘢服務，不過當時已經冇心情嬲，直接cut線算。」事主直言，處理合約本屬災後眾多事務中的瑣事，但對於大機構如此處理手法感到極度失望。
僅豁免 3 個月收費
事主表示，隨後致電客戶服務熱線查詢，職員回覆指會豁免 3 個月收費。事主隨即追問第四個月起的安排，以及在樓宇未能居住的情況下能否繼續提供服務，但職員未能給予確實答覆。事主亦擔心，不少受影響的長者住戶採用自動轉帳繳費，未必懂得主動處理合約事宜，容易在不知情下繼續被扣款。
根據事主向記者提供的電郵截圖顯示，香港寬頻客戶服務（住宅服務部）助理總監方家源回覆指，就宏福苑發生火災深表痛心，並會為事主調整 12 月至明年 2 月、合共 3 個月的寬頻及家居電話服務月費。電郵中提到，客戶現時無須擔心收費事宜，建議先安頓家人，當有確實安排或較固定的臨時居所時，可隨時聯絡該公司作進一步安排。
事主認為，相比其他電訊公司聲稱會提供一年免費 Wi-Fi 予災民，香港寬頻僅豁免 3 個月費用的安排顯得不足，且對於其後的收費安排模棱兩可。
職員致電推銷期間 親友正於深切治療部留醫
網上亦有其他災民在香港寬頻的 Facebook 留言，指有親友正在深切治療部留醫，電訊公司職員仍致電推銷，「係咪冇睇到新聞？？好想知我哋屋企都冇埋，仲要問續唔續約？」
《Yahoo新聞》已就事件向香港寬頻查詢，正待回覆。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑居民斥政府資訊混亂 1萬元應急錢仍未到手
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災過後，大部分受影響居民已入住政府安排的住宿。有宏福苑居民表示，大火發生後，每日都要回到現場處理不同的登記手續，但政府提供的資訊混亂，平常要靠街坊群組獲取各種資訊，至今未知如何申請政府提供的5萬港元生活津貼，而1萬港元的應急錢亦on.cc 東網 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜排隊獻花悼念人龍延綿兩公里 廣福邨婆婆痛失3好友：我好難過
大埔宏福苑五級火造成最少128人死亡，今日是事發第五日，各區市民今日都手持鮮花前往事發現場悼念，排隊人潮不斷，從廣福邨一直沿大埔河邊排隊，龍尾最少延伸至東昌街社區會堂對出的一段林村河，全長約兩公里。 居於宏福邨毗鄰廣福邨、坐輪椅的羅婆婆表示，有3名認識數十載的朋友於大火中離世，「佢哋走咗我都唔知呀」，後來才獲悉消am730 ・ 5 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，造成至少 146 死 79 傷。市民日前發起民間悼念活動，廣福邨一帶有多個位置供市民獻花，其中最多人於最接近宏福苑的廣福休憩公園獻花。今天下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑大火│張致恒助送物資 獲網民激讚 ：唔好睇少自己能力
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，市民大眾與各界藝人都希望盡心盡力協助災民，其中早前轉行做運輸工人的男團Boyz成員張致恒...Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
宏福苑五級火災｜民建聯指若黃碧嬌有違法行為 絕不姑息
【Now新聞台】宏福苑大火，民建聯黃碧嬌曾任法團顧問，該黨表示如果黃碧嬌有違法行為，絕不姑息。 民建聯發聲明稱，網上有許多中傷抹黑以及不實謠言，經有關部門調查後如果證實包括黃碧嬌在內任何民建聯成員存在違法行為，該黨支持依法依規作出嚴正處理，深信公道自在人心，呼籲在調查結果公布前避免作出未經證實的揣測。翻查資料，黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，期間法團通過約3.3億元大維修工程合約。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜災民憶述逃生經過難忘未能救出鄰居 籲倖存者努力活下去
【Now新聞台】一名大埔宏福苑災民憶述逃生經過，指當日無警鐘響聲，最難釋懷的是未能救到一名曾求救的婆婆，希望火災起因盡快水落石出，呼籲居民無論如何都要努力生活下去。宏福苑居民William：「我是想至未解封時，我都想偷偷進來看，想看看我曾經在生命中覺得重要的東西是否還在。」William出院翌日首次重返宏福苑現場，他憶述逃生經過，指當日下午3時收到太太電話才知道火警，但未知事態嚴重。William：「我沒有聽到警鐘以及家中沒有煙，亦沒有聲音的，我沒留意到外面很嘈，所以我慢慢換好衣物便打開門走，當我打開門時，煙是臨面而來，眼前一黑便開始黑，已在咳嗽。」他立即關門再通知太太。William錄音：「現時黑漆漆，整間屋都是煙，惟有等消防員救。」William太太錄音：「你出來了一定要第一時間通知我。」William錄音：「你冷靜點，你這麼緊張如何救我。」William聽到呼叫聲，令他再次開門。William：「當我第二次打開門，我真真正正去觀察環境，是黑得甚麼都看不見，眼淚不停流出，喉嚨開始很乾，呼吸困難。我打開手機的燈，發覺我只看到燈，照不到自己，然後聽到有叫聲，我便不停用叫聲回應。幸好很快now.com 新聞 ・ 13 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：災民可免費長住過渡屋 若額滿盼考慮跨區入住
大埔宏福苑7幢大廈發生五級火，大批居民流離失所。政府因應意外成立「應急住宿安排工作組」，組長兼財政司副司長黃偉綸稱，目前已經有約1,500受影響居民入住政府安排的安置住宿，當中約1,000人入住過渡性房屋或者房協專用安置屋邨、約500多人入住酒店。am730 ・ 9 小時前
國家金融監管總局指導大埔火災賠償原則
國家金融監督管理總局發布通知,指導銀行業保險業全力做好香港大埔火災的金融保障服務等工作,高效查勘理賠,做好保險保障服務,加強金融信貸支持,積極助力受災重建。infocast ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。自昨日起，陸續有市民到場獻花，包括大埔廣福邨平台、廣福休憩公園等多個地點。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱麥美娟：災民可獲免費住屋直至家園重建 應急錢或於民政事務總署領取︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，至少 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。民政及青年事務局局長麥美娟今日（30 日）表示，政府將確保大埔宏福苑的受災居民獲得免費住屋，直至他們完成重建家園為止。她又提到，五萬元生活津貼是臨時性質，會根據每位災民的實際需要再行派發，並強調審計署會監察，確保資金使用得當。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難，仍有很多受困動物下落不明，生死未卜。現場協助搜救動物的愛護動物協會表示，截至昨晚10時55分，記錄受影響動物總數為339隻，當中136隻動物已確認生還，另有45隻離世。愛協昨晚和今早陸續收到消防員在不同大廈搜索到動物，會陸續聯絡相關動物主人。 隨着火災的日子越來越遠，拯救出來生還的人和動物越來越渺茫，但依然有奇蹟會發生的。今日中午宏盛閣2104室救出一隻貓貓，貓主已立即帶貓貓前往看獸醫。 愛協表示，截至昨晚22:55，愛協共協助消防處理過136隻生還動物，及45隻已離世的動物。救出的動物由愛協分流，再由愛協及其他動物機構與義工合力安排進一步治療及照顧，當中包括貓、狗、雀鳥、龜等小動物。 另愛協昨夜及今天早上亦陸續收到消防於不同大廈搜索到的動物，如有任何消息，愛協會立刻致電動物主人，請主人留意電話。另主人如需獸醫或寵物物資的援助，可以到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡愛協。 多間動物善終公司亦宣布會為大埔宏福苑火災中不幸離世的動物，提供免費善終服務，名單如下： 再見寵兒： 24小時接收熱線2980 3332 阿香港動物報 ・ 8 小時前
宏福苑大火｜全城救災 前高級公僕會嘆紅酒食龍躉撐選舉 梁君彥出席︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑發生五級大火，造成 128 人死亡的嚴重慘劇，政府及各大政黨早前已宣布暫停一切立法會選舉宣傳活動，以專注救災工作及悼念死傷者。雖然全港氣氛哀傷，香港前高級公務員協會於 昨晚（28 日）仍照常舉辦 32 周年大會暨晚宴，主題更標明「全心全意支持立法會換屆選舉」，立法會主席梁君彥亦有出席。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 1 天前