宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo

【2025-11-30 21:50】

香港寬頻接近 9 時在 Facebook 專頁表示，對於近日有居民接到銷售聯絡深表歉意，公司已立即加強內部指引，確保所有客戶溝通均保持尊重與適切。香港寬頻又表示，會為所有受影響的宏福苑居民自動豁免固網寬頻及家居電話服務月費，直至另行通知，前述安排毋須申請，系統將自動處理相關寬免。

【2025-11-30 20:30】

本報道刊登後 3 小時，事主於下午 6 時 43 分接獲香港寬頻電郵回覆。香港寬頻向事主道歉，解釋指因個別同事未能實時遵從指引，導致事情發生，該公司承諾安排事主的寬頻及家居電話服務全數豁免，直到另行通知。

香港寬頻又在回覆表示，將通知所有受影響的宏福苑客戶有關安排，並會適時向公眾及傳媒說明。

【原來報道】

【Yahoo新聞報道】有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。

該名宏福苑災民氣難平，今日凌晨二時許向《Yahoo新聞》表示，在 11 月 29 日排隊領取救濟金時，收到香港寬頻職員來電詢問是否續約，「我屋企已經冇咗，我仲需要用乜嘢服務，不過當時已經冇心情嬲，直接cut線算。」事主直言，處理合約本屬災後眾多事務中的瑣事，但對於大機構如此處理手法感到極度失望。

網上亦有其他災民在香港寬頻的 Facebook 留言，指有親友正在深切治療部留醫，電訊公司職員仍致電推銷，「係咪冇睇到新聞？？好想知我哋屋企都冇埋，仲要問續唔續約？」

僅豁免 3 個月收費

事主表示，隨後致電客戶服務熱線查詢，職員回覆指會豁免 3 個月收費。事主隨即追問第四個月起的安排，以及在樓宇未能居住的情況下能否繼續提供服務，但職員未能給予確實答覆。事主亦擔心，不少受影響的長者住戶採用自動轉帳繳費，未必懂得主動處理合約事宜，容易在不知情下繼續被扣款。

根據事主向記者提供的電郵截圖顯示，香港寬頻客戶服務（住宅服務部）助理總監方家源回覆指，就宏福苑發生火災深表痛心，並會為事主調整 12 月至明年 2 月、合共 3 個月的寬頻及家居電話服務月費。電郵中提到，客戶現時無須擔心收費事宜，建議先安頓家人，當有確實安排或較固定的臨時居所時，可隨時聯絡該公司作進一步安排。

事主認為，相比其他電訊公司聲稱會提供一年免費 Wi-Fi 予災民，香港寬頻僅豁免 3 個月費用的安排顯得不足，且對於其後的收費安排模棱兩可。

職員致電推銷期間 親友正於深切治療部留醫

網上亦有其他災民在香港寬頻的 Facebook 留言，指有親友正在深切治療部留醫，電訊公司職員仍致電推銷，「係咪冇睇到新聞？？好想知我哋屋企都冇埋，仲要問續唔續約？」

《Yahoo新聞》已就事件向香港寬頻查詢，正待回覆。