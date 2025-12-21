宏福苑五級火｜情緒支援熱線
宏福苑五級火︱災民遷離「善樓」不可帶走傢電 善導會：配套留給下一戶災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，導致大批居民失去家園。部分災民隨後獲安排入住由善導會營運的過渡性房屋「善樓」，然而近日有住戶準備遷離時，發現無法帶走由商界捐贈的傢俬及電器，在網上表達不滿。
有入住「善樓」的宏福苑災民在社交平台發文，稱由於過渡性房屋空間不足且需繳付租金，因此決定搬走。該名住戶表示不明白為何商界捐贈予災民的物資不能帶走，形容遷出時猶如火災當日一樣失去所有。
善導會今日（21 日）回應事件，解釋「善樓」原本屬於不提供傢俬電器的單位，僅配備熱水爐。為了協助宏福苑受災居民，會方陸續在房間內配備基本生活用品，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視機、床架與床墊、摺枱、摺凳、蚊網、窗簾及空氣清新機等。這 10 種設備部分由熱心企業捐贈，部分則由會方申請基金購買。
不能帶走 10 種特定物資
善導會表示，目前仍有超過 200 名受火災影響的居民正在輪候入住「善樓」。會方曾與不同捐助者商討並達成共識，希望物資留在單位內，確保下一戶遷入的災民亦能擁有基本生活配套。會方強調在居民入住初期，已經發放訊息通知遷出時不能帶走上述 10 種特定物資。
至於衣物、枕頭以及如風筒、暖風機等個別小家電，住戶遷離時仍然可以隨身帶走。善導會稱會守住專業崗位，陪伴居民度過難關，並希望社會大眾繼續支持安置宏福苑居民的工作。
其他人也在看
台灣隨機斬人案 網上片段女人以廣東話大喊「過嚟啊！快啊！」促途人躲避
台灣昨日發生隨機斬人事件，行兇的是涉逃避兵役而被通緝的27歲男子張文，他昨日在台北車站投擲煙霧彈及於中山站附近隨機斬人，造成至少4死9傷。其中一段網上片段看到幾名店員在店內躲避，店外傳來廣東話，有女人大叫「過嚟啊！快啊！」，提醒途人躲避。 有網民在社交平台Threads發文，指「第一次上個班離死亡這麼近，吃飯吃到am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 1 天前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜周一鳴：死亡人數增至 161 人 在一具遺體發現另一人 DNA 證實為夫婦｜Yahoo
警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。警方經科學鑑證，在早前發現的 160 具遺體的其中一具發現多一人的 DNA，證實是一對夫婦。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜政府發放15萬元租金補助 麥美娟籲大埔區內業主不要「趁火打劫」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26日發生五級火，造成 161 人罹難。政府將向宏福苑業主發放為期兩年，每年15萬元租金補助。民政及青年事務局局長麥美娟今（20 日）在電台訪問中表示，留意到有大埔區內的租盤業主，在政府公布發放租金補助消息後大幅加租，形容是「趁火打劫」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
前東張女神利穎怡揭驚險生仔過程 入院簽生死狀 BB一度臍帶繞頸：沒有私家醫生敢接
前「東張女神」利穎怡（Joan）去年離巢TVB ，之後過檔HOYTV《一線搜查》繼續擔任主持。結婚7年的Joan於10月宣布成功誕下囝囝，更透露於生產過程中「食全餐」。日前，Joan再於社交平台上載片段分享生產過程驚險重重，由順產變開刀，囝囝更一度臍帶繞頸，過程驚心動魄，幸好最後平安出世。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
日本58歲不老傳奇三浦知良 加盟J3續戰
（法新社東京21日電） 根據當地媒體今天報導，現年58歲的不老傳奇前鋒三浦知良將加盟一支日本職業足球聯賽J3球隊，展開職業生涯第41個賽季。三浦知良是在日本職業足球聯盟J聯盟（J. League）於1993年成立初期，將日本足球推向國際舞台的關鍵人物。法新社 ・ 5 小時前
灣仔非通宵停車場「打烊」惹糾紛 13車被困場內 管理公司退費事件平息
在灣仔莊士敦道181號，一個非24小時營業的停車場於今日(21日)凌晨零時許關閘「打烊」，結果導致13名車主返場時無法取車，引起糾紛。警方接報到場，經初步調查和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。 至早上停車場重開期間，一輛七人車因電力不足停在出口，造成am730 ・ 7 小時前
台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少四死多傷｜Yahoo
台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成多人受傷，疑犯其後從約 6 樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。連同疑犯，本案已有 4 人死亡。Yahoo新聞 ・ 2 天前
中九龍繞道油麻地段通車 啟德出口多司機不熟路切雙白線
【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段通車，不少駕駛入士即時試用新路，不過啟德出口有司機懷疑不熟路亂切線，險象環生。運輸及物流局局長陳美寶就表示，新路工程浩大，團隊的努力體現香港精神。兩輛巴士早上10時從啟德率先駛入隧道西行往西九龍方向，代表繞道正式通車，不少司機趁假期遊車河，行新路有多興奮，看看這群車手就知道。至於東行方向，通車第一刻車流亦不少，油麻地麗翔道一邊入口要慢流，去到限速每小時80公里的隧道段，三條行車線都要都要慢車，之後很快就疏通，交通大致暢順。職業司機陳先生：「平時要半小時，現在數分鐘就可以，過來觀塘廣場，超快、超好。」陳美寶：「今日我們的通車能夠做到，除了經歷了工程的挑戰，克服了當年疫情的挑戰，我們的工程未曾停止，我們能夠如期做到，這種堅毅及不屈不撓的精神，加上工程團隊在設計及興建時候的『匠心獨運』這種精神，是我們香港的精神。」不過啟德出隧道後，有多條分岔路，考起部分司機。有些要停下來，找正確出口。驚險畫面不斷上演，有人不理道路標記，強行切兩條線往九龍灣方向。私家車司機余先生：「那處有數條(行車)線，我想初期是較難適應，因為我之前也未正式走過。」私家車司機蕭先生：「一到出now.com 新聞 ・ 5 小時前
吳婉君策騎英姿颯爽 拋胸震撼眼球
【on.cc東網專訊】台灣女星吳婉君自去年主演的劇集《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有再入劇組，不過她仍然活躍於社交網力保人氣，她近日大晒一系列玩策騎的照片，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在寒冷的氛圍中展現出不同的時尚張力。而低胸上陣的她更大晒事業線和白滑長腿，相當養東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
港珠澳大橋路面金屬組件脫落 7車爆胎2人送院
港珠澳大橋路面昨晚有金屬組件脫落，導致至少7輛私家車爆胎，2人不適送院。 乘客報稱心口痛 從網上圖片看到，橋面伸縮縫脫落凹陷，金屬組件留在路面，懷疑有車輛輾過導致爆胎。警方在昨晚約9時至10時多，先後接獲7個私家車司機報案，表示在港珠澳大橋往澳門方向近人工島路段爆胎。其中2名乘客報稱不適，包括一名24歲女子am730 ・ 1 天前
八鄉七星崗劏車場起火煙霧瀰漫 多次傳爆炸聲 8人疏散
警方接獲今(21日)凌晨約2時許接獲報案，指八鄉七星崗一個劏車場起火，濃煙席捲半空。事件中8人疏散，無人受傷。從網上片段可見現場火光熊熊，不斷傳出爆炸聲。消防員接報到場動開喉撲救，其後將火救熄，正調查起火原因。am730 ・ 9 小時前
公院加價︱調查指逾九成基層憂加價影響求診意欲 醫管局澄清：已獲全額減免人士不受影響︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社區組織協會早前發表調查，在 109 名尚未申請醫療費用豁免的受訪基層人士中，超過 90 % 人士認為醫療費用加價會影響未來求診意欲。醫管局今日（21 日）回應，強調收費改革將擴大醫療費用減免機制，受惠人數將增加至接近 200 萬人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
馬鞍山男子玩滑翔傘墮樹 直升機救起送院
警方今日(21日)上午11時09分接獲一名行山客報案，指他在途徑馬鞍山麥理浩徑第4段大金鐘，目睹有人玩滑翔傘時，懷疑失控跌落樹木，約5分鐘仍未有動靜，感到擔憂於是報警。消防於隔坑墩集合上山救援，政府飛行服務隊將該名49歲姓葉男事主救起，他神志清醒，被送往灣仔停機坪，隨後再轉送律敦治醫院接受治療。am730 ・ 6 小時前
鍾柔美19歲生日 素顏自駕低調慶生
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)今日（21日）19歲生日，生日前夕，她在社交平台留言「Last year as a teen。」，又在限時動態設計踏入19歲前倒數，甚有儀式感。她Po出當日衣着，穿着白色長袖衫、灰長褲和外套，戴着冷帽子，打扮輕東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
港樓24%買家屬內地客入市咩心態？代理：2026年樓市唔跌已非常好
全新環節，不定期邀請嘉賓訪問，探討香港樓市生態。第一集，節目邀請湯姆港房創始人陳榮強先生（湯姆），一同探討內地買家對香港樓市的影響。28Hse.com ・ 6 小時前
西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治
警方今日（21日）中午12時32分接獲報案，一名53歲姓郭男子在西貢釣魚翁跑山後感到心臟不適。救援人員接報到場，發現他仍然清醒，隨後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院接受治療，目前情況穩定。 據了解，該男子早上由將軍澳坑口出發跑步，目的地為釣魚翁。至中午時分，他跑至距離山頂約50米的位置時，突然感到心翳不am730 ・ 2 小時前
金宇彬申敏兒甜蜜婚照曝光！飄雪下的「神仙夫妻」，美麗得像韓劇劇照一樣
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了，並釋出在飄雪下拍攝的甜蜜婚照，美麗得像韓劇劇照一樣，很多粉絲看到都留言為他們開心並送上堅定與溫暖的祝福。Yahoo Style HK ・ 1 天前