宏福苑五級火︱災民遷離「善樓」不可帶走傢電 善導會：配套留給下一戶災民︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】 大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，導致大批居民失去家園。部分災民隨後獲安排入住由善導會營運的過渡性房屋「善樓」，然而近日有住戶準備遷離時，發現無法帶走由商界捐贈的傢俬及電器，在網上表達不滿。

有入住「善樓」的宏福苑災民在社交平台發文，稱由於過渡性房屋空間不足且需繳付租金，因此決定搬走。該名住戶表示不明白為何商界捐贈予災民的物資不能帶走，形容遷出時猶如火災當日一樣失去所有。

善導會今日（21 日）回應事件，解釋「善樓」原本屬於不提供傢俬電器的單位，僅配備熱水爐。為了協助宏福苑受災居民，會方陸續在房間內配備基本生活用品，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視機、床架與床墊、摺枱、摺凳、蚊網、窗簾及空氣清新機等。這 10 種設備部分由熱心企業捐贈，部分則由會方申請基金購買。

不能帶走 10 種特定物資

善導會表示，目前仍有超過 200 名受火災影響的居民正在輪候入住「善樓」。會方曾與不同捐助者商討並達成共識，希望物資留在單位內，確保下一戶遷入的災民亦能擁有基本生活配套。會方強調在居民入住初期，已經發放訊息通知遷出時不能帶走上述 10 種特定物資。

至於衣物、枕頭以及如風筒、暖風機等個別小家電，住戶遷離時仍然可以隨身帶走。善導會稱會守住專業崗位，陪伴居民度過難關，並希望社會大眾繼續支持安置宏福苑居民的工作。