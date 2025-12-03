香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。
宏仁閣和宏建閣未有死亡個案
警方指，在 140 具已辨認身份的遺體中，包括 49 名男性及 91 名女性，年齡介乎 1 歲至 97 歲。遇難者包括一名消防員、五名工程員工（三男兩女），以及 10 名外籍家庭傭工（九名印尼籍、一名菲律賓籍）。死者主要集中在宏昌閣（70 人）和宏泰閣（82 人），共 152 人，加上宏新閣三人、宏道閣兩人、宏盛閣一人，以及另外一名在火災早期已被抬離現場、未知屬於宏昌閣或宏泰閣的死者，總計 159 人。宏仁閣和宏建閣則未有死亡個案。
大部份失蹤外傭個案證實安全
在失聯人士方面，現時仍有 31 名市民未能聯絡。至於外籍家庭傭工，除了證實死亡的 10 人外，另有五人受傷。對於曾接獲的 32 宗懷疑失聯印尼籍家庭傭工個案，傷亡查詢中心已確認其中 16 人安全， 13 人已轉職，餘下三宗因資料零碎，警方希望印尼領事館能提供更多資訊。菲律賓方面，在 94 宗懷疑失聯個案中，確認 92 人安全，其餘兩人則為一死一傷。
醫管局紀錄顯示，火災共造成 79 名傷者，其中 42 人已出院，現時共有 37 人仍然留院，情況分別為四人危殆、九人嚴重、 24 人穩定。
下一步搜索倒塌的棚架下方 部份樓宇燒剩鋼筋
警方表示，DVIU 在不同單位搜索過程中，曾發現懷疑人骨，但未能即時確認。這些骨頭將交由法醫及政府化驗所進一步檢測，以確認是否人類骨骼還是其他動物，同時將嘗試測試 DNA，以辨認身份。警方亦正聯絡曾報失蹤或未能確認親屬報案的人士。
七幢大廈內部搜索完成後，下一步工作將轉向大廈外圍，特別是倒塌的棚架下方。警方指出，多座大樓外牆的棚架倒塌，不能排除棚架下有遺體，但目前不少棚架仍懸掛於大樓外，需要與房屋署聯絡，在確保安全的情況下，移走地面的棚架及灰燼，再進行搜查，過程需時。警方表示，現場環境非常惡劣，部分樓宇只剩下燒焦的鋼筋，天花亦被燒毀，處理上絕不容易。
找到一家大小遺體 心理衝擊強烈
警方形容，過去幾日現場工作對隊員的體能及心理都是極大挑戰。隊員需要帶著裝備徒步上落幾十層樓，而現場的慘況，包括找到一家大小的遺體，對隊員造成強烈的心理衝擊。在移離遇難者遺體時，為保持遺體完整，隊員需要徒手挖掘。他為隊員的專業態度致敬，並透露有隊員在行動期間即使親人不幸離世，仍懷著沉重心情盡快歸隊。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
