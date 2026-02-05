Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
宏福苑五級火︱獨委會將查圍標 杜淦堃：收到大量資料 業界似乎存在不容忽視「結構性問題」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】去年11月大埔宏福苑發生世紀大災，政府成立的獨立調查委員會今早（5日）舉行指示會議，釐定職權範圍及未來工作時間表。委員會主席陸啟康宣佈，公開聽證會定於今年3月19日在展城館展開，委員會目標在9個月內完成工作，除調查起火成因及火勢蔓延因素外，調查範圍將破天荒擴展至審視大型樓宇維修工程是否存在「圍標」及角色衝突等系統性問題。
陸啟康在會上訂立四大職權範圍：
找出宏福苑起火及火勢迅速蔓延的成因
審視樓宇維修工程的施工安全標準
監督制度及各部門與承建商的角色責任
針對大型樓宇維修工程，深入調查是否存在不當相連利益、違規招標或合謀定價等問題。
陸：保留權利行駛「法定調查委員會」權力
陸啟康強調，雖然民事及刑事法律責任應由執法部門及法庭裁定，委員會不會直接作出民事裁定，但委員會擁有向特首提出建議的權力，若調查過程中遇到阻礙，保留要求轉為「法定調查委員會」以行使強制權力的權利。
委員會首席代表、資深大律師杜淦堃在庭上指出，法律團隊已收到大量資料，初步發現業界似乎存在不容忽視的「結構性問題」。他呼籲相關人士及公眾應毫無保留地披露資料，委員會將會配備律師團隊搜集證據，透過系統性的分析與質詢，務求讓真相水落石出。杜淦堃強調，聆訊將採用自然公義及程序公義原則，給予各涉事方充分機會回應指控，以確保審訊公平。
杜淦堃：證人故意誤導須面對法律責任
會上亦公佈詳細的聽證程序規則，公開聽證會將於3月19日上午10時在展城館展開，原則上對公眾開放。有意參與聽證會或提供陳詞的證人，必須在2月12日或之前提交申請，並於2月23日前呈交證人供詞。而政府法律代表、市建局法律代表、競委會法律代表及置邦物業法律代表，則在會上確認參與未來的聽證會。為確保效率，各方代表大律師的開場陳詞將限制在30分鐘內。杜淦堃提到，若證人故意作出誤導，或須面對相關法律責任。
競委會派代表出席
多個政府部門及涉事機構均派代表出席會議。政府法律代表代表警方、消防、民政事務總署、屋宇署及勞工處等部門高度重視調查，承諾全力配合；置邦物業管理公司法律代表則向災民致以深切慰問，並承諾會盡力合作。值得留意的是，競爭事務委員會亦派員出席，表示對事件中可能涉及的合謀定價及瓜分市場等行為高度關注。
陸啟康表示，如何在9個月內完成如此龐雜的調查工作將是極大挑戰，不排除會就特定議題尋找專家提供專業意見。
其他人也在看
英擬提高BNO「5＋1」門檻 彭定康籲政府勿施加額外要求：不能背棄來英港人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國向港人提供BNO入籍英國「5+1」安排在 1 月 31 日屆滿 5 年，去年 11 月英國政府公布移民政策諮詢文件擬「加辣」，將英語要求由B1提升至B2，年收入門檻設為12,570英鎊（約 13.4萬港元），引發部分移英港人憂慮。前港督彭定康在《每日電訊報》撰文，關注政策如具追溯力，會對已抵達英國的港人移民不公平，他同時呼籲英國必須信守承諾，「不要在他們（港人）通往英國永居身份的道路上施加任何額外要求。」
巴士安全帶︱陳美寶、羅淑佩避答會否問責 陳茂波：繼續做好工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（4 日）舉行首場前廳交流會，財政司司長陳茂波帶領多名官員出席，與七十多位議員交流。出席交流會的官員包括運輸及物流局局長陳美寶，有傳媒追問有否官員就「安全帶之亂」需被問責，陳美寶未有回應。陳茂波交流會後見記者總結交流會內容，同樣未有直接回應有否官員需要負責，指其後會有新條例推出，回應廢除強制配戴安全帶的要求。
經貿合同、特朗普警告、接待規格——盤點施紀賢訪華引發的爭議
PA Media施紀賢強調此次訪華行程重點在於經貿，但財相李韻晴（Rachel Reeves）並未隨行，只有商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle；左）和商界代表團同赴京滬。 在四天之間，施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）穿梭訪問北京和上海，會晤中國國家主席習近平，完成其上任以來，也是在任英國首相八年以來首次訪華行程。他還短暫逗留東京，會晤日本首相高市早苗。 領導工黨的施紀賢一直強調此行旨在與中國建立務實合作，讓英國經濟從中得益。首相在旅程中對BBC稱，無視作為世界第二大經濟體的中國是「莽撞的」。 ...
美中熱線！特朗普親曝與習近平通話細節：台海議題入列、4月訪中在望
美國總統川普周三（4 日）於社群平台 Truth Social 發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。川普指出，這通通話歷時較長、內容深入，雙方討論多項重要議題，整體氣氛正面。
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
美國明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員
（法新社明尼阿波利斯4日電） 美國執法人員近期在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，川普政府今天宣布，將撤離在明州的700名移民執法官員。法新社報導，美國移民暨海關執法局（ICE）探員上月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動中，擊斃37歲當地女子古德（Renee Nicole Good）。
70年前的「香蕉戰爭」，如何揭示了特朗普對伊朗、格陵蘭與委內瑞拉的政策？
Chip Somodevilla/Getty Images理解美國總統特朗普「唐羅主義」的關鍵，在於他深信世界由勢力範圍所構成 當聯合果品公司（United Fruit Company, UFC）在1954年成功說服美國總統德懷特·D·艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）推翻危地馬拉民選總統雅科波・阿本斯（Jacobo Arbenz）後，這場由美國中央情報局（CIA）支持的政變在拉丁美洲引發了持續數十年的震盪。如今，專家們把特朗普以「唐羅主義（Don-roe doctrine）」為名，為抓捕委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜羅（Nicolás Maduro）所做的辯解，追溯到那場由一家靠賣香蕉賺大錢的美國跨國企業所引發的政變。 「這家公司在危地馬拉與鄰國勢力龐大，因此被暱稱為『章魚』，因為它的觸角無所不在，」劍橋大學的葛瑞絲・利文斯頓博士（Dr.
美伊發生衝突！伊朗無人機逼近美航母 遭美軍F-35戰機擊落
伊朗 Shahed-139 無人機在阿拉伯海接近美國「林肯號」航艦後遭 F-35 戰機擊落，美軍強調屬自衛行動。事件引發中東局勢升溫，油價應聲上漲，美伊核談判動向備受關注。
快訊！習近平同美國總統川普通話
《央視》周三（4 日）晚間發布快訊，中國國家主席習近平同美國總統川普通話，今天習近平也在北京人民大會堂同俄羅斯總統普丁舉行視訊會議。
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
據報委內瑞拉向中國保證油價不受美國指導
據《CNBC》引述委內瑞拉國營媒體報道指，委内瑞拉已向中國保證，其石油定價不會受美國的指導，強調中國在南美國家的投資仍然安全。 委內瑞拉駐中國大使Remigio Ceballo就華盛頓會影響中國購買委內瑞拉原油價格報道作出否認，稱不會聽從美國或其他國家安排，強調該國有權作出獨立決定，石油價格將根據國際市場價格來決定。 《華爾街日報》上月引述消息報道，美國總統特朗普及其顧問正計劃行動，旨在於未來數年主導委內瑞拉石油產業，特朗普並向幕僚表示，相信此舉有助將油價壓低至每桶50美元。 其後，有報道引述兩名貿易高管表示，自美國控制OPEC產油國委內瑞拉的石油出口以來，國企中石油(00857.HK)已通知旗下交易員，停止購買或交易委內瑞拉原油。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
長和強烈反對巴拿馬裁定及相應行動 積極果斷進行仲裁
長和(0001.HK)公布，巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、其修訂及延展法案違憲，有關法律批准巴拿馬港口公司(公司間接持有90%權益之附屬PPC)於巴拿馬巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港已營運接近30年之特許經營合約。
特朗普：若沃什曾表達加息意願 便不會獲提名出任下任美聯儲主席
美國總統特朗普接受《全國廣播公司》訪問時表示，其提名美聯儲主席人選沃什(Kevin Warsh)若曾表達加息意願，便不會獲得該職。他指沃什明白其希望減息，且沃汁本就傾向減息。他認為利率幾乎毫無疑問地將會下調，又指利率本應更低。
外交部：誰尋求霸佔運河 國際社會有目共睹
巴拿馬最高法院裁定香港長和集團持有巴拿馬運河兩港口運營權違憲。美國國務卿魯比奧稱，美國對巴最高法院相關裁決感到振奮。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方已就巴拿馬最高法院對有關港口判決作出回應，香港特區政府也已就此發表聲明，中方將堅決維護中國企業正當合法權益。林劍強調，美方有關言行再次暴露自身的冷戰思維和意識形態偏見，誰在尋求霸佔運河，誰在以法治之名行破壞國際法之實，國際社會有目共睹。 (WL)
長和：巴拿馬最高法院決定可能2月初生效
【Now新聞台】長和表示，巴拿馬最高法院的決定可能於2月初生效，巴拿馬港口公司將積極果斷對巴拿馬法院的裁定進行仲裁。長和表示，董事會知悉巴拿馬司法部在1月29日發表聲明，表示巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、相關修訂及延展法案違憲。據巴拿馬港口公司理解，有關決定可能於2月初生效。公司已獲得意見，指巴拿馬最高法院所宣布的決定，以及巴拿馬政府就巴拿馬港口公司於巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港的碼頭營運，所採取的相應行動與相關法律框架及批准該特許經營合約的法律並不一致。巴拿馬港口公司在本周二已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷對裁定進行仲裁。長和董事會對巴拿馬法院的裁定及相應行動表示強烈反對，集團繼續諮詢法律顧問，保留一切權利，包括訴諸國內及國際法律程序。 #要聞
美國眾議院投票以微弱差距通過 結束部分政府停擺
美國眾議院結束部分政府停擺，之前總統特朗普敦促共和黨在對新支出計劃存有疑慮的情況下繼續投票。 該項支出計劃以217票對214票的微弱差距通過，令國土安全部在兩周內繼續運作，同時議員考慮未來的資金撥款和對該機構的改革。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
美伊談判瀕臨破局 川普：最高領袖哈米尼「應該非常擔心」
伊朗週三 (4 日) 臨時要求將美伊談判地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。
英相施凱爾：後悔任命曼德森當駐美大使
（法新社倫敦4日電） 隨著新公布文件揭露前英國駐美大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切，英國首相施凱爾面臨日益增長的壓力，他今天表示，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。施凱爾（Keir Starmer）告訴國會，曼德森在出任駐美大使之前及任職期間，「每當被問及他與艾普斯坦的關係，他一再對我的團隊說謊」。
中美元首通話 習近平聚焦台灣 特朗普大談經貿及農產品採購
【彭博】— 年內將數次見面的美國總統特朗普和中國國家主席習近平周三通電話，雙方討論了經貿及包括台灣在內的地緣政治熱點問題。
川普揚言後果自負 伊朗稱已下令展開核談判
（法新社德黑蘭3日電） 在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安今天證實，他已下令展開與美國的核談判。美國總統川普曾表示，他仍希望華府能與伊朗「達成某種協議」，但他昨天警告說，如果無法達成協議，「可能會發生不好的事情」。