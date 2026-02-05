宏福苑五級火︱獨委會將查圍標 杜淦堃：收到大量資料 業界似乎存在不容忽視「結構性問題」︱Yahoo

獨委會今早指示會議預留公眾席予市民旁聽，惟需事前預約。

【Yahoo新聞報道】去年11月大埔宏福苑發生世紀大災，政府成立的獨立調查委員會今早（5日）舉行指示會議，釐定職權範圍及未來工作時間表。委員會主席陸啟康宣佈，公開聽證會定於今年3月19日在展城館展開，委員會目標在9個月內完成工作，除調查起火成因及火勢蔓延因素外，調查範圍將破天荒擴展至審視大型樓宇維修工程是否存在「圍標」及角色衝突等系統性問題。

陸啟康在會上訂立四大職權範圍：

找出宏福苑起火及火勢迅速蔓延的成因 審視樓宇維修工程的施工安全標準 監督制度及各部門與承建商的角色責任 針對大型樓宇維修工程，深入調查是否存在不當相連利益、違規招標或合謀定價等問題。

政府成立的獨立調查委員會今早（5日）舉行指示會議，逾百人到展城館旁聽。

陸：保留權利行駛「法定調查委員會」權力

陸啟康強調，雖然民事及刑事法律責任應由執法部門及法庭裁定，委員會不會直接作出民事裁定，但委員會擁有向特首提出建議的權力，若調查過程中遇到阻礙，保留要求轉為「法定調查委員會」以行使強制權力的權利。

委員會首席代表、資深大律師杜淦堃在庭上指出，法律團隊已收到大量資料，初步發現業界似乎存在不容忽視的「結構性問題」。他呼籲相關人士及公眾應毫無保留地披露資料，委員會將會配備律師團隊搜集證據，透過系統性的分析與質詢，務求讓真相水落石出。杜淦堃強調，聆訊將採用自然公義及程序公義原則，給予各涉事方充分機會回應指控，以確保審訊公平。

杜淦堃：證人故意誤導須面對法律責任

會上亦公佈詳細的聽證程序規則，公開聽證會將於3月19日上午10時在展城館展開，原則上對公眾開放。有意參與聽證會或提供陳詞的證人，必須在2月12日或之前提交申請，並於2月23日前呈交證人供詞。而政府法律代表、市建局法律代表、競委會法律代表及置邦物業法律代表，則在會上確認參與未來的聽證會。為確保效率，各方代表大律師的開場陳詞將限制在30分鐘內。杜淦堃提到，若證人故意作出誤導，或須面對相關法律責任。

競委會派代表出席

多個政府部門及涉事機構均派代表出席會議。政府法律代表代表警方、消防、民政事務總署、屋宇署及勞工處等部門高度重視調查，承諾全力配合；置邦物業管理公司法律代表則向災民致以深切慰問，並承諾會盡力合作。值得留意的是，競爭事務委員會亦派員出席，表示對事件中可能涉及的合謀定價及瓜分市場等行為高度關注。

陸啟康表示，如何在9個月內完成如此龐雜的調查工作將是極大挑戰，不排除會就特定議題尋找專家提供專業意見。