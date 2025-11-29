英王查理斯三世為火災失去摯親及全港市民祈禱
宏福苑五級火︱獲救寵物燻黑受驚 獸醫護士通宵救援不言休：救到最後一隻︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在五級無情火舌中掙扎求存的，除了一眾宏福苑居民，還有他們的愛寵。有獸醫護士由昨晚起到場做義工，為被搜救的小動物做救援工作。他目前至少接觸20宗個案，包括貓、狗和爬行類動物，部份不幸罹難的寵物屍體被燒至燻黑，甚至出現腐味和烏蠅蟲。有居民向醫護哭訴求助，希望尋得愛犬，「望吓佢條屍都好」。
獸醫護士Victor趁今天休假，昨晚開始不眠不休在宏福苑協助寵物救援工作。他指，場內有多名獸醫和護士，分別來自貓、狗和珍禽異獸類的專業。他由昨晚起接觸了至少20宗個案，「主要係將送到嚟嘅動物去穩定佢哋嘅狀況，包括有貓狗，亦都有龜呢類爬行類動物，甚至蛇、鼠、兔都會有」。
有寵物罹難全身燻黑 獲救動物受驚
Victor 續指，當中部份為已罹難的動物，「有啲可能佢哋已經燻黑咗，係一個好令人慘不忍睹遺體嘅模樣，有啲屍體會有腐味，甚至惹咗一啲烏蠅蟲」。幸有部份動物獲救，仍然「眼仔碌碌」，「不過就好驚，因為佢哋唔知發生咩事，始終黑鼆鼆突然抱佢出嚟，困咗喺個箱度，希望主人可以早日同佢哋團聚」。
不少主人等寵物消息：「同屋企人冇分別」
在一晚的救援工作之間，Victor 遇見一位尋愛犬的中年女士，「佢好唔開心，話每日都嚟搵隻狗好多次，但每日都未有回覆，聽得出佢係好焦慮」。該名女士向他哭訴求助，「佢話就算知道佢（愛犬）死咗，起碼望吓佢條屍都好。我都有養寵物，我都覺得好痛心」。他續指，不少主人亦在場靜待寵物消息，部份知道寵物罹難後潸然淚下，「佢哋都喊得好緊要，其實對佢哋嚟講，（寵物）係同屋企人冇分別」。
寵物吸大量濃煙或會出現肺花
Victor發現有獲救小動物身體部份地方燻黑，牙血亦無甚血色，或會出現貧血情況，「我哋好擔心喺火災嘅情況底下，濃煙非常之嚴重，好多時會刺激到佢哋呼吸道系統，可能會呼吸好唔暢順」，會出現流眼水、難以眨眼，甚至影響視力，不過要留待獸醫進一步檢查，如量度其血氧含量是否95%以上，目前會以可見症狀先做分流。
如寵物吸入大量濃煙，Victor提醒需留意牠未來呼吸會否有異樣，「例如呼吸好大聲，個肺會唔會花，因為唔知佢吸入嘅濃煙會唔會有雜質」，亦需要照X光檢查肺部狀況。目前急救站亦有提供氧氣箱，並會以儀器監測寵物的維生指數。
對於有部份寵物斷水斷糧多天，Victor 指動物或會有低血糖狀況，「有啲人會即刻畀返好多嘢佢食，但會有再餵食症候群，突然食得太多，身體會有微量元素唔平衡，甚至會致命」，建議如有寵物剛救，主人宜先向獸醫查詢食物種類和份量。
「希望為呢件事貢獻少少」
Victor 由昨晚起通宵擔任義工，他平日有當寵物義工的習慣，但認為是次災難中寵物亦非常無助，「無論有冇人捐物資，有冇好多人嚟協助人都好，我覺得寵物都係比較弱勢嘅一群。有好多人想幫動物，但可能用咗人嘅角度去代入，可能有啲動物出到嚟，冇第一時間stabilise（穩定） 咗佢，反而可能無心地拖延咗佢嘅狀況，所以如果獸醫或者我作為獸醫護士有相關知識，我希望為呢件事貢獻少少」。
他續指，目前身體雖然疲累，但會繼續支援急救工作，「我覺得居民嘅精神狀況會比我更加差，尤其是主人嘅狀態好差，佢哋真係當仔女咁，喊完一陣停一停再喊，每次喊得大聲過上一次」。有居民向他表示每晚均難以入睡，但又不願意到精神科求醫，「呢件事係令到大家好有負面情緒，所以我哋做醫護唔會放棄佢哋（動物），就算我哋每一個人未必留到最後，但我哋都希望有唔同嘅人手，去到最後救到最後一隻」。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
