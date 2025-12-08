精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火︱獻花區清場 義工保留部份祭品火化 年輕人哭問：點解悼念都要有限期？︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死傷枕藉，至今 11 日，持續有市民前往在場對面的廣福休憩處獻花悼念。近今日（8 日）凌晨 12 時，食環署人員到場陸續將現場數以千計鮮花清走，以密斗車運走。有現場市民看着鮮花被逐一撿走時不禁落淚，哭問「點解連悼念都要有限期？」
義工晚上10時半停收留言
昨日開始，網上流傳消息指警方把周日晚 11 時 59 分定為獻花處的「最後限期」，警方其後回應傳媒表示，經商討和協調後，現場人士同意離開。有義工今晚在留言涼亭貼出告示，表示在晚上 10 時 30 分開始停止接收市民心意，並在此後開始清理現場的留言紙條、摺紙和悼念物品，將留言逐一放入紙皮箱儲存，其間多名警員在旁觀察，由現場沿路至幾百米外的王肇之中學對出都有警員駐守。
睹火災畫面難入眠 獻花助釋懷
部份市民選擇逗留到最後一刻，在現場繼續摺紙寄意。其中許先生表示，今日是他首次來到災場，「本來想早啲嚟，但我怕見到畫面接受唔到，後來知道係最後一日，所以過嚟」。他表示火災當日看到新聞畫面，感到非常震驚，隨之而來的情緒是憤怒，「因為有好多嘢越挖越多，有好多問題出現」。他續指過去一星期不斷從社交媒體接受大量關於火災的訊息，使他難以入眠，來到現場獻花致意終於令他釋懷一點，「好似有參與其中，唔係無嘢發生過咁」。
冀設紀念地點「有啲人會唔記得」
對於民間獻花處被清理，許先生也有一點錯愕，擔心仍有市民想來致意但未有機會，「本身呢件事係自發性㗎嘛，但依家好似有一個官方限期咁。不過唔緊要，悼念喺屋企都可以。如果你睇完新聞覺得個心戚住，之後都可以嚟現場望一望，每個人都可以有自己方式去抒發或者悼念」。他希望未來宏福苑不論是維修或重建，都能保留一個位置紀念今次悲劇，「你唔整，有啲人會唔記得」。
年輕人痛哭不願離開 義工將辦法會火化祭品
留言亭在周一午夜前已經被完全清理，直到凌晨二時，警方、食環署和十多名義工仍持續清理鮮花。有年輕人在場目睹鮮花被清理，在封鎖線外流淚哭問「點解連悼念都要有限期」，甚至有人整晚坐在鮮花堆前哭泣，至凌晨亦不願離開。協助清理鮮花與留言的義工 Sarah 及 Lily 隨後向傳媒表示，將把部份祭品保留，計劃於星期三在元朗舉行法會火化祭品，詳細資料將稍後公布，歡迎市民到場致意。他們令計劃將留言紙條逐張掃描，以電子方式保留，或有機會舉行展覽。
