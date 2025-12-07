宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」︱Yahoo

「悼念涼亭」貼出告示，表示悼念活動會於今晚 23:59 結束，並提醒市民需要為自己留言負責。

【Yahoo新聞報道】鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地，供市民往獻花，涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示，表示悼念活動將於今晚（7日）23 時 59 分完結。警方今回應傳媒時稱，經商討及協調後，現場人士同意自行離開現場。

今日是立法會選舉日，有不少人流聚集在廣福休憩處悼念宏福苑火災。

適逢假日，亦有不少外籍傭工到場。

今日繼續有不少市民前往公園獻花，悼念宏福苑大火死傷者，現場氣氛沉寂。適逢週日，在場亦有不少外傭聚集，神情哀傷。立法會選舉未受事件影響，今日如常舉行，特首李家超早前亦呼籲市民投關鍵一票，指是：「代表我哋守護災民既一票。」

Simon帶同兩個孫兒從將軍澳到場悼念，手持彩色紙準備摺紙鶴悼念大火死者。

「香港人個個很沉默」

Simon今日初次帶同兩個孫兒從將軍澳到場悼念。他此前未知悼念活動將於今日完結：「呢個就算有與冇，大家一世都會記得。」對於守護災民之說，他稱：「香港人個個很沉默，係無聲抗議。」

Monica本職是社工，憂「一戶一社工」的處理手法忽略災民感受。

從元朗到場悼念的Monica，本職是社工，質疑「一戶一社工」通知新票站安排的處理手法，「不論職務，作為一個人都要諗到佢哋嘅感受。」Monica 更關注火災的最終調查結果，認為處理積存已久的結構和失責問題會更加實在。