宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo

災區附近有大量義工。

【Yahoo新聞報道】 大埔宏福苑在週三（ 26 日）下午發生五級火警，造成 75 人死亡，當中包括一名消防員，另有多人受傷。火警發生後，不少居民前往設立在馮梁結中學的臨時庇護中心領取物資及尋求協助。有災民反映政府在災後安排上出現混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。

不少災民反映，申請現金援助困難，安排混亂。

災民安置與援助金安排混亂

馮梁結中學被改為庇護中心，現場不停有災民出入，領取物資。大門口有警員及關愛隊隊員維護秩序。門口貼有告示指物資充足，暫停接受物資。

居於宏福苑的梁先生表示，對於政府最新的安置安排感到「不知所謂」。他指出自己一直居住在大埔，但政府卻建議他前往大尾篤暫住，他最終決定轉往親戚家中。他情緒激動地說，自從週三下午 4 時許回家目睹家園被燒毀，感到十分心痛，「好像第三世界」。他又提到，雖然自己與家人已填表申請一萬元援助金，但說「一萬有咩用，燒成咁」，認為無法解決長遠問題。梁先生亦指，曾見過有工人在裝修時食煙，雖然有反映問題，但無從阻止。

另一名梁女士認為，中心的環境不算理想，但別無選擇。她指中心的物資主要由居民自發提供，包括衫褲鞋襪、水及個人清潔用品等。至於一萬元援助金，梁女士稱自己是看新聞才知道有此援助，庇護中心內的工作人員沒有向她介紹，她亦未有填表申請。

梁女士稱，庇護中心內的安排混亂，她不知道如何領取一萬元援助金的細節，唯有先填寫表格。她認為一萬元「有好過冇」，可能會用來購買禦寒衣物。她同時指出，中心內的工作人員也表示不清楚申請細節。有街坊也反映，有人收到錯誤訊息，以為是派發現金。

物資堆積如山

義工過多 物資堆積如山

除了災民反映政府安排混亂外，亦有義工表示現場出現物資過剩及義工人數過多的情況。現場的相片可見，天橋上排滿了等候運送物資的人龍。社交媒體的大埔群組已發出呼籲，希望民眾暫時停止送贈物資或擔任義工，以避免浪費食物和資源。

有現場的義工表示，單是馮梁結中學附近已有超過 500 名義工，但災民人數不多。現場可見衣物、紙尿片及樽裝水堆積如山，衣物堆類齊全。