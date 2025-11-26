宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

受宏福苑大火影響約50名居民及街坊疏散到小學暫避。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。《Yahoo新聞》記者晚上到廣福邨附近的中華基督教會馮梁結中學視察，該處有約400名居民暫時棲身。警方在校內設置登記櫃枱，讓與家人失去聯絡的居民進行人口登記工作。警方表示，目前有至少200人失去聯絡。

廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。

廣告 廣告

唐小姐為宏福苑第3座居民，在校門外遙望烈火吞噬自己的住所。她今早已外出，下午約4時許回到大埔，從新聞得知大火消息，「望住啲火一路由十幾樓燒，燒到廿幾樓，我就住20幾樓嘅，都係遲早燒㗎啦」。唐指，雖然未能收拾家中重要物資，「今朝都執唔切嘢，話出街就出街，但正所謂呢個時候人唔喺屋企就托賴啦！玩吓手一陣你出唔到嚟咪仲死！」

有小學自發開放予受大火影響的居民暫避，氣氛緊張。

居民：消防員殉職「真係好悽慘」

唐續指，得知有消防員殉職大嘆「真係好悽慘」，目前心情只希望火勢盡快受控制，「都冇辦法㗎，我哋都控制唔到，消防員都控制唔到啦，我哋做到啲乜嘢啫？」，唯有在現場耐心等候。被問到認為火災與棚架是否有關，她指未必有必然關係，「而家風高物燥，都好難講，噚日利舞臺都無啦啦著火啦！」

廣福邨街坊：露台聞到燒焦味 警察上門疏散

廣福邨居民何小姐亦於學校內等候。她指，家人在下午3時許已聽到宏福苑傳出爆炸聲，又在露台聞到燒焦味，至5時許警察上門叫他們疏散。她指，疏散時間充足，「我哋嗰邊情況係安全，仲可以搭𨋢落去，最緊要拎鎖匙同埋啲窗要閂實晒」。

唐小姐指，目前並不擔心火勢會蔓延到廣福邨，「但預咗今晚應該返唔到屋企，因為好大煙」。被問到宏福苑日常的火災危險性，她指，早前已得知有居民向傳媒控訴業主立案法團不當處理大維修事宜，「如果啲棚架長期擺喺度無人理，就算過完上次打風，今次真係有咩事都唔出奇」。

宏福苑附近暫避服務單位開放：

賽馬會大埔綜合青少年服務中心 2653 8514 大埔廣福邨廣仁樓220-229室

賽馬會太和中心 2654 6066 太和邨第11座 福和樓

新界傷健中心 2638 9011 大埔廣宏街110-115號 廣福邨廣平樓地下

中華基督教會馮梁結紀念中學 2651 6033 大埔寶湖道22號

東昌街社區會堂（臨時庇護中心） 2253 1637 大埔東昌街25號 康體大樓1樓

宣道會大埔堂 趙牧師 9746 8710 大埔廣福道152-172號 大埔商業中心13樓

銘恩中心教會 陳牧師 9443 3733 大埔大元邨多層停車場地下

大埔天主堂 2652 2655 大埔運頭街十號 聖母無玷之心堂

香港華人基督會麗禾堂 陳傳道 9263 6470 大埔翠和里5號 麗和閣地下K舖, 近省躬草堂

雅麗氏何妙齡那打素醫院援助站 2658 4040 大埔全安路11號

香港寵物會寵物救護團隊救護車（宏福苑附近Stand by） 5481 4646

動物暫托（貓）-Fb @ 大埔人大埔貓 專頁

動物暫托（貓）-Fb @ 香港群貓會 專頁

QQO2寵物氧氣 5541 6234 供氧送院/免費動物氧氣機支援