宏福苑五級火︱現場直擊 50 人疏散到小學暫避 居民遙望烈火吞噬住所：人唔喺屋企就托賴啦︱Yahoo

受宏福苑大火影響約50名居民及街坊疏散到小學暫避。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。

唐小姐為宏福苑第3座居民，在校門外遙望烈火吞噬自己的住所。她今早已外出，下午約4時許回到大埔，從新聞得知大火消息，「望住啲火一路由十幾樓燒，燒到廿幾樓，我就住20幾樓嘅，都係遲早燒㗎啦」。唐指，雖然未能收拾家中重要物資，「今朝都執唔切嘢，話出街就出街，但正所謂呢個時候人唔喺屋企就托賴啦！玩吓手一陣你出唔到嚟咪仲死！」

居民：消防員殉職「真係好悽慘」

唐續指，得知有消防員殉職大嘆「真係好悽慘」，目前心情只希望火勢盡快受控制，「都冇辦法㗎，我哋都控制唔到，消防員都控制唔到啦，我哋做到啲乜嘢啫？」，唯有在現場耐心等候。被問到認為火災與棚架是否有關，她指未必有必然關係，「而家風高物燥，都好難講，噚日利舞臺都無啦啦著火啦！」

廣福邨街坊：露台聞到燒焦味 警察上門疏散

廣福邨居民何小姐亦於學校內等候。她指，家人在下午3時許已聽到宏福苑傳出爆炸聲，又在露台聞到燒焦味，至5時許警察上門叫他們疏散。她指，疏散時間充足，「我哋嗰邊情況係安全，仲可以搭𨋢落去，最緊要拎鎖匙同埋啲窗要閂實晒」。

唐小姐指，目前並不擔心火勢會蔓延到廣福邨，「但預咗今晚應該返唔到屋企，因為好大煙」。被問到宏福苑日常的火災危險性，她指，早前已得知有居民向傳媒控訴業主立案法團不當處理大維修事宜，「如果啲棚架長期擺喺度無人理，就算過完上次打風，今次真係有咩事都唔出奇」。