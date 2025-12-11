宏福苑五級火︱甯漢豪指不會「一刀切」禁用竹棚 需討論轉用金屬棚時間表︱Yahoo

甯漢豪指出，業界對於使用金屬棚已有共識，認為應有一個時間表，規劃何時轉用金屬棚架。(Photo by Philip FONG / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災後，外界爭議是否應全面取代竹棚。發展局局長甯漢豪今日表示，當局不會「一刀切」禁用竹棚，但承認有需要與業界討論轉用金屬棚的時間表。甯漢豪強調，竹棚並非宏福苑大火的起因，火災涉及多方面因素，警方仍在調查。

對於竹棚與金屬棚的比較，甯漢豪認為金屬棚對工人的安全性較高，因此當局與業界已討論是否應研究轉用金屬棚。她表示，本港部分街道環境複雜，加上舊樓維修時未必能承受金屬棚的重量，所以不能「一刀切」要求轉用金屬棚，需按實際情況考慮。她指出，業界對於使用金屬棚已有共識，認為應有一個時間表，規劃何時轉用金屬棚架。

醫院工程證明造假 甯漢豪：不應「一竹篙打一船人」

針對近日瑪嘉烈醫院等多間醫院爆出工程證明造假，以及有立法會議員質疑香港建築業水平不佳的言論，甯漢豪認為，文件造假的個案在各行各業都有發生，雖然今次事件反映制度有需要改善的地方，但她絕不同意香港建造業「差勁」。

她表示，香港的基建和建造質素多年來在國際上享有良好聲譽，今次事件是發現了業內有不守規矩的「害群之馬」，但不應「一竹篙打一船人」，她認為整個建造業都很團結，希望做好工作，不應妄自菲薄。