宏福苑五級火︱田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾，自尋煩惱︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災上周三（26 日）造成 151 人死亡，外牆棚網的阻燃標準再度引起外界關注。保安局局長鄧炳強上周五曾一度稱棚網達到阻燃要求，但今日（1 日）澄清部份棚網不合標準，因為疑犯將不合格棚網魚目混珠，重申棚網是導致火勢蔓延的原因。實政圓桌立法會議員田北辰在批評，當局未作全面檢測便急於公布消息，導致「引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」

田北辰今日在社交平台表示，上周五聽到有關說法是「覺得好詫異」，形容今日聽到最新版本後「我就詫異2.0。」他認為，既然上星期不是全面檢測，不應急於對外公佈，認為從沒有人期望需要數日內有結論，「把握的事，匆匆的說，違反大家所見，又引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」

廣告 廣告

田北辰期望，政府應汲取教訓，沒把握的事、關於科學證據的事，不應急著公布，認建議日後政府再作其他現場檢測時，要提及有人同樣魚目混珠。

湯家驊斥記者專業水平不足

在記者會上，有記者向當局提問，當局未能發現有人魚目混珠是否「有所疏忽」。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日在社交平台批評「部分傳媒之專業水平是否足夠。」他指，「有人犯了法成功暫時隱瞞犯法行為令執法者未能即時偵破是執法者之錯？什麼暗地裏譴責執法者卻不去追究犯法者？這是什麼邏輯、什麼常理、什麼社會公義？」

他認為，政治立場主導一切是非對錯的思維，正蠶食着社會穩定與和諧，增加社會分化和矛盾，希望大家理智對事，不要被別有用心的人破壞社會得逞。