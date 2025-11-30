大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城熱心賑災， 網上近日流傳一則 Threads 帖文，內容提及急徵人手於今日（30 日）下午到新田部屋協助搬運及安裝床架，引起部分網民擔心真偽。《Yahoo新聞》早上向管理新田部屋的基督教信義會查詢，該會表示目前沒有發出任何邀請義工幫忙的訊息。記者今日下午到新田部屋視察，發現確實有一群中年壯漢在搬運及安裝床架。綜合記者查證， 該帖文的消息及片段均是轉載，片段的地點非新田部屋，邀請訊息並非來自信義會或現場義工，而有關工作日前已有足夠人手，不需要急徵。
有網民今早向《Yahoo新聞》報料，指對一則急徵義工的 Threads 帖文感到有可疑。該帖文指今日（30 日）下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人的電話號碼。記者發現，帖文上載的安裝片段，地點並非來自新田部屋。
新田部屋是過渡性房屋項目，由香港基督教信義會管理。《Yahoo新聞》直接將該帖文向信義會查詢，會方回覆稱，該則網上流傳的帖文屬於假消息。該會明確表示，新田部屋目前並沒有發出任何邀請義工幫忙的訊息，並強調機構本身具備足夠能力處理現階段的工作，「若稍後運送物資需要義工，會再通知大家。」
信義會表明沒有以機構名義發邀請，但需要人手到新田部屋安裝床架又是否真確？記者曾在早上透過該帖文的電話號碼透過 Whatsapp 向聯絡人查詢，惟未有回覆，致電亦拒絕接聽。於是，記者根據帖文描述的時間，今日下午到新田部屋視察。
記者實地視察發現，新田部屋確實有一群中年壯漢在搬運及安裝床架，他們要將300多張床架及床褥從地面搬上最高三層樓，加以安裝。壯漢們表示物資由一間傢俬舖捐贈，參與安裝的人都是義工，主要來自運輸、開鎖等行業，屬業界內互傳消息自發性幫忙。現場所見，相關工作有足夠人手。記者於傍晚成功聯絡到該帖文提供的聯絡人，他亦表示日前已有足夠人手，不需要急徵。
另外，有許多網民在討論中質疑招募行動是否合理，例如有人提問「我之前見過呢啲搵人手開工嘅post，有人工嘅 你呢個post 係俾錢請人定揾義工？」另一位網民指「有冇錢收又唔知幾錢又唔講，政府做嘢點會無人工？」。同時有網民稱「政府提供地方，一定有判頭，判頭趁火打劫……免費有人幫佢整嘢，筆錢袋袋平安」。
《Yahoo新聞》就事件再向基督教信義會查詢，正待回覆。
其他人也在看
專家指災民正經歷哀悼期 有心人應多陪伴聆聽 不宜發表太多意見
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，造成逾百人死傷，逾千戶居民受影響。香港精神健康促進會主席陳仲謀在電台節目表示，不少受火災影響的人都正經歷哀悼期，非心理輔導的專業人士能為他們做的，是多陪伴和聆聽，讓他們抒發心情，不宜發表太多意見。on.cc 東網 ・ 7 小時前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。宏福苑五級火災．不斷更新一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房屋有全面服務，包括社工支援、心理輔導等，亦會放寬限制，批准寵物同住。房屋局局長何永賢：「寵物在這個時候是那些居民的陪伴，一定會讓他們心靈慰藉，甚至我們說可以整條邨多了大眾的寵物，對整條邨來說，大家都會很愛錫這些寵物。」何永賢表示，如果受影響居民仍有住宿需要，可以向社工求助或致電當局熱線。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜據悉國安拘一名男子 藉火災意圖煽動 涉發起「四大訴求」聯署｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，造成至少 128 死 79 傷，周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處拘捕發起聯署者。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：災民可免費長住過渡屋 若額滿盼考慮跨區入住
大埔宏福苑7幢大廈發生五級火，大批居民流離失所。政府因應意外成立「應急住宿安排工作組」，組長兼財政司副司長黃偉綸稱，目前已經有約1,500受影響居民入住政府安排的安置住宿，當中約1,000人入住過渡性房屋或者房協專用安置屋邨、約500多人入住酒店。am730 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜騙徒持虛假災民表扮義工 圖騙銀行信用卡資料警籲提防
大埔宏福苑五級火發生多日以來，社會各界都向災民伸出援手，不過有大埔街坊在區內發現一批可疑的年輕人，手持一疊的虛假災民登記表要求長者填寫，表格要求提供的個人資料包括姓名、銀行戶口、信用卡號碼，以及提款號碼、驗證碼等，坦言災民如果再被騙取僅餘的財產，情況就會雪上加霜。am730 ・ 43 分鐘前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
宏福苑大火│張致恒助送物資 獲網民激讚 ：唔好睇少自己能力
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，市民大眾與各界藝人都希望盡心盡力協助災民，其中早前轉行做運輸工人的男團Boyz成員張致恒...Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
宏福苑五級火災｜黃偉綸稱暫不評重建 冀盡快安排宏志閣居民回去居住(何嘉駿報道)
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說，現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助。宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住，其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房屋有全面服務，包括社工支援、心理輔導等，亦會放寬限制，批准寵物同住。房屋局局長何永賢：「寵物在這個時候是那些居民的陪伴，一定會讓他們心靈慰藉，甚至我們說可以整條邨多了大眾的寵物，對整條邨來說，大家都會很愛錫這些寵物。」何永賢表示，如果受影響居民仍有住宿需要，可以向社工求助或致電當局熱線。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
大埔直擊｜宏福苑附近中轉站物資充足 有義工慰問受災居民
【Now新聞台】宏福苑五級火災，政府指現時災民物資充足，呼籲市民暫停捐贈，本台記者劉倩桐傍晚約6時在宏福苑附近的物資中轉站報道，有不少熱心市民送來物資，但物資非常充足，中轉站已暫停接收，現場有義工主動慰問受災居民是否需要幫忙。 #要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
朝鮮日報：孫興慜下月回英告別刺迷
【Now Sports】據韓國《朝鮮日報》報道，現效力美國職業聯賽球隊洛杉磯FC的孫興慜，會在下月回到英格蘭，並且預計會在英超熱刺迎戰利物浦一役，舉行盛大告別儀式。韓國國家隊隊長孫興慜（Son Heung-min）效力熱刺10年，並在離開球隊前，協助這支北倫敦球會贏歐霸盃，只是他在夏季轉會窗離開，投身美職，並沒有機會向在英格蘭的刺迷正式道別，故一直有傳他計劃回英，熱刺會為他舉行一次盛大告別儀式，以示尊重該昔日隊長。《朝鮮日報》指出，下月21日熱刺會在英超比賽迎戰利物浦，而這會是告別儀式的日子，雖然一切尚待落實，但這場大戰肯定會因為加上「兒子」的告別儀式，吸引熱刺球迷入場，以親眼見證這位效力10年的韓國射手，誠意向球迷道別。另外，有傳熱刺會榮休孫興慜的7號球衣，以肯定他在球隊的歷史貢獻，但一切有待倫敦球會之公佈。now.com 體育 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
宏福苑大火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28 日）下午 3 時已造成 146 死 79 傷，包括有消防員殉職，至少 150 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處拘捕發起聯署者。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火｜梁君彥拒立法會緊急休會辯論 狄志遠去信特首促召開會議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情持續，最新傷亡數字增至94 死 76 傷。立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。Yahoo新聞 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀行支援災民 按揭還款寬限半年 推6項應急措施 延長服務加快補辦文件
為協助大埔五級火警受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行商討跟進事宜，銀行業界即時推出6項應急支援措施【表】，當中包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，減輕受災居民的即時資金壓力。除了6項措施外，部分銀行更額外推出免息緊急貸款援助居民。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 人龍不絕至大埔海濱公園 有外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，造成至少 128 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。今午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。Yahoo新聞 ・ 4 小時前