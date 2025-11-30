宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo

帖文提及需要340張床架。

記者今日下午到新田部屋視察，發現確實有一群中年壯漢在搬運及安裝床架。

【Yahoo新聞報道】全城熱心賑災， 網上近日流傳一則 Threads 帖文，內容提及急徵人手於今日（30 日）下午到新田部屋協助搬運及安裝床架，引起部分網民擔心真偽。《Yahoo新聞》早上向管理新田部屋的基督教信義會查詢，該會表示目前沒有發出任何邀請義工幫忙的訊息。記者今日下午到新田部屋視察，發現確實有一群中年壯漢在搬運及安裝床架。綜合記者查證， 該帖文的消息及片段均是轉載，片段的地點非新田部屋，邀請訊息並非來自信義會或現場義工，而有關工作日前已有足夠人手，不需要急徵。

廣告 廣告

參與安裝的人都是義工，主要來自運輸、開鎖等行業，屬業界內互傳消息自發性幫忙。

有網民今早向《Yahoo新聞》報料，指對一則急徵義工的 Threads 帖文感到有可疑。該帖文指今日（30 日）下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人的電話號碼。記者發現，帖文上載的安裝片段，地點並非來自新田部屋。

新田部屋是過渡性房屋項目，由香港基督教信義會管理。《Yahoo新聞》直接將該帖文向信義會查詢，會方回覆稱，該則網上流傳的帖文屬於假消息。該會明確表示，新田部屋目前並沒有發出任何邀請義工幫忙的訊息，並強調機構本身具備足夠能力處理現階段的工作，「若稍後運送物資需要義工，會再通知大家。」

信義會表明沒有以機構名義發邀請，但需要人手到新田部屋安裝床架又是否真確？記者曾在早上透過該帖文的電話號碼透過 Whatsapp 向聯絡人查詢，惟未有回覆，致電亦拒絕接聽。於是，記者根據帖文描述的時間，今日下午到新田部屋視察。

記者實地視察發現，新田部屋確實有一群中年壯漢在搬運及安裝床架，他們要將300多張床架及床褥從地面搬上最高三層樓，加以安裝。壯漢們表示物資由一間傢俬舖捐贈，參與安裝的人都是義工，主要來自運輸、開鎖等行業，屬業界內互傳消息自發性幫忙。現場所見，相關工作有足夠人手。記者於傍晚成功聯絡到該帖文提供的聯絡人，他亦表示日前已有足夠人手，不需要急徵。

另外，有許多網民在討論中質疑招募行動是否合理，例如有人提問「我之前見過呢啲搵人手開工嘅post，有人工嘅 你呢個post 係俾錢請人定揾義工？」另一位網民指「有冇錢收又唔知幾錢又唔講，政府做嘢點會無人工？」。同時有網民稱「政府提供地方，一定有判頭，判頭趁火打劫……免費有人幫佢整嘢，筆錢袋袋平安」。

《Yahoo新聞》就事件再向基督教信義會查詢，正待回覆。