宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會證實屬假消息：現階段無須人手︱Yahoo

該網民呼籲市民幫忙組裝床架

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。

許多網民在討論中質疑招募行動是否合理，例如有人提問「我之前見過呢啲搵人手開工嘅post，有人工嘅 你呢個post 係俾錢請人定揾義工？」另一位網民指「有冇錢收又唔知幾錢又唔講 政府做嘢點會無人工？」。同時有網民稱「政府提供地方，一定有判頭，判頭趁火打劫……免費有人幫佢整嘢，筆錢袋袋平安」。

信義會：有需要會通知大家

《Yahoo新聞》直接將該帖文向基督教信義會查詢，信義會回覆稱，該則網上流傳的帖文屬於假消息。該會明確表示，新田部屋目前並沒有發出任何邀請義工幫忙的訊息，並強調機構本身具備足夠能力處理現階段的工作，「若稍後運送物資需要義工，會再通知大家。」

《Yahoo新聞》記者曾透過該帖文的電話號碼透過 Whatsapp 向 Frankie 查詢，惟截稿前未有回覆；致電亦拒絕接聽。