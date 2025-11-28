宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。
民政及青年事務局局長麥美娟今日傍晚會見記者時，被記者問「好多市民自發物資站，有網上消息關愛隊會接手，或者報警去處理義工問題，呢啲消息係咪屬實呢？」
麥美娟並無直接回應傳聞，僅回應稱關愛隊隊員也是義工，在火警發生後，已經動員全個大埔區關愛隊 300 名義工，及沙田 40 名義工協助開設庇護中心，近日荃灣區等各區亦有關愛隊前來幫助受影響災民。
她指，感激市民捐贈物資，但指有些物資並非必需，亦有物量過剩，現時首要工作是幫助受影響災民安排短期住宿、辦理證件等，「所以我希望呢個時候，大家應該不分彼此，大家喺協助受影響居民工作上，大家分工合作。」
她續指，不少人在幕後安排聯絡酒店、有人負責安排交通，大家齊心協力提供適切幫助，「大家應該不分彼此，不分立場，大家一齊幫助受影響居民。」
《Yahoo 新聞》正就網上傳聞向警方查詢，暫待回覆。
其他人也在看
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 火警鐘未能運作將採取執法行動｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港連環大火！死亡人數增至128人 宏昌閣低樓層是起火點
香港特區政府保安局局長鄧炳強周五（28 日）下午在記者會上表示，到目前為止，大埔宏福苑樓群連環大火已造成 128 人死亡。鉅亨網 ・ 2 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緊隨車路士 拜仁哀悼大埔火災死難者
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡後，歐洲球會除了車路士率先在官方社交平台作出哀悼，拜仁慕尼黑也在周五向港人送上深切慰問。拜仁慕尼黑在其官方社交平台，以中英文對照寫道：「拜仁慕尼黑俱樂部對大埔宏福苑發生的嚴重火災深感悲働，在此向受難者、其家屬與所有受影響的人士致以最深切的哀悼與慰問。我們的心與當地社區同在，亦向所有參與救援及善後工作的相關人員致以支持與敬意。」周四晚，車路士率先在官方Facebook專頁，以全中文寫上悼念語句，同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，而拜仁的帖子也是用上黑白底，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。宏福苑五級大火在香港時間周三下午發生，根據消息，事件至今已造成128人死亡，79人受傷以及200人下落不明，消防員及相關單位目前仍在進行救援及善後工作。now.com 體育 ・ 1 小時前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港特大火災死亡人數升至128人 當局逮捕更多相關人士
【彭博】— 在逮捕更多相關人士後不久，香港市政府官員公佈，當地近八十年來最嚴重的火災已造成至少128人死亡。Bloomberg ・ 2 小時前
《MAMA 2025》今晚香港舉行 開騷前宣布捐款2000萬援助災民
大埔宏福苑大火造成至少128人喪生，多人受傷。一連兩晚（即28日&29日）於啟德舉辦MAMA頒獎典禮如常進行，不過將會以「支持香港」為主調低調舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、高市早苗、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 21 小時前