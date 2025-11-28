宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。

民政及青年事務局局長麥美娟今日傍晚會見記者時，被記者問「好多市民自發物資站，有網上消息關愛隊會接手，或者報警去處理義工問題，呢啲消息係咪屬實呢？」

廣告 廣告

麥美娟並無直接回應傳聞，僅回應稱關愛隊隊員也是義工，在火警發生後，已經動員全個大埔區關愛隊 300 名義工，及沙田 40 名義工協助開設庇護中心，近日荃灣區等各區亦有關愛隊前來幫助受影響災民。

她指，感激市民捐贈物資，但指有些物資並非必需，亦有物量過剩，現時首要工作是幫助受影響災民安排短期住宿、辦理證件等，「所以我希望呢個時候，大家應該不分彼此，大家喺協助受影響居民工作上，大家分工合作。」

她續指，不少人在幕後安排聯絡酒店、有人負責安排交通，大家齊心協力提供適切幫助，「大家應該不分彼此，不分立場，大家一齊幫助受影響居民。」

《Yahoo 新聞》正就網上傳聞向警方查詢，暫待回覆。