宏福苑五級火︱莫文蔚宣布取消下月啟德騷

大埔宏福苑26日發生五級火，全城痛心疾首，歌手莫文蔚（Karen）原定於下月20日於啟德主場館舉行「莫文蔚The BIG BIG SHOW 大秀一場香港站『家場』限定版」，今日（30日）發公告宣布取消。公告如下：

莫文蔚原定於下月20日於啟德主場館開騷。

官方宣布取消。

「鑑於本週大埔發生嚴重火災事故，整個香港的氣氛沉重，令人十分哀傷。我們懷著沉痛的心情宣布，原定於2025年12月20日舉行的「莫文蔚 The BIG BIG SHOW大秀一場 香港站『家場』限定版」將取消舉行。

莫文蔚（Karen）的初衷是懷著喜悅的心情，回到「家」與大家分享音樂與幸福時光。然而，目睹香港市民面對這場不幸事故後的悲痛，「家場」的意義此刻更顯深重。我們理解此刻每個人的心情均受到影響，實難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出。

我們對於取消演出深感遺憾，也感謝所有樂迷的理解與支持。此刻我們希望把更多的關注留給受災市民和救援一線，與大家一起為生命祈福，Karen希望在未來的日子裡，有機會以更好、更溫暖的心情與大家再相聚。

我們向所有不眠不休救災的消防員和救援團隊致以崇高敬意與感激，並與全港市民同心，向大埔火災事故中受影響的家庭致上最深切慰問，祈願逝者安息，傷者早日康復。

已購票觀眾請密切留意主辦機構的官方平台公告，各售票平台將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或進行任何操作，票款將原路退回至用戶賬戶。」