宏福苑五級火︱葉太捨身救五人 獲救鄰居致祭哭崩 丈夫安慰：你哋無事係最大回報︱Yahoo

宏泰閣居民葉太於生死關頭仍逐戶拍門通知鄰居，換來四人一狗及時逃生，卻葬身火海，家人近日為她舉辦告別禮。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火中，宏泰閣居民葉太於生死關頭仍逐戶拍門通知鄰居，換來四人一狗及時逃生，卻葬身火海，家人近日為她舉辦告別禮。丈夫葉先生接受《Yahoo新聞》訪問表示，按妻子生前意願，選用簡單而安靜的告別儀式。靈堂播放片段展示夫婦二人生活照，並以妻子喜歡的古箏樂曲電話鈴聲作為辭靈音樂。逾 170 親友出席告別禮，葉先生感謝眾人對妻子的愛護。亡妻拍門救出的鄰居亦特意前來致祭，情緒一度幾近崩潰，葉先生則安慰對方，「你哋能夠無事，就係對我太太最大回報。」

「希望佢會滿意我嘅安排」

葉先生周一（5日）早上在社交媒體facebook發文稱，感謝非牟利機構「毋忘愛」為亡妻準備一場告別禮。他也感謝各位親友、舊同事和宏福苑街坊出席，相信妻子會感受到各人的關懷愛護。他已按照妻子生前意願，選用簡單而安靜的告別儀式，「希望佢會滿意我嘅安排」。

帖文附有一幅靈堂相片，葉太的遺照旁放有葉先生和兒子致送心型花牌，其中葉先生的花牌寫上：「瑞蓮愛妻：痛斷琴弦，懿範永存」；兒子的花牌則寫上「母親大人：永念親恩，劬勞未報」。

葉先生日前上載了一段短片悼念亡妻，載有多張二人旅行時的合照。（短片截圖）

「唔需要講對唔住」

葉先生接受《Yahoo新聞》訪問時表示，妻子的告別禮沒有上香或宗教儀式，僅由親友獻花。靈堂上播放着他早前為悼念亡妻而製作、載有二人昔日生活照的片段。毋忘愛也提議挑選古箏樂曲《高山流水》作為辭靈音樂，葉先生不禁哽咽指，樂曲正是妻子生前的手提電話鈴聲，遂提出播放電話鈴聲版本，故此當旋律響起時情緒難以壓抑。

原擬低調舉行的儀式，最終有逾 170 名親友、妻子退休前的舊同事及宏福苑街坊出席，令葉先生大為感動，「咁多人愛護佢（妻子），咁多人想嚟送佢最後一程。」葉先生也提到，妻子敲門救出的其中一戶街坊亦主動提出前來致祭，惟情緒一度幾近崩潰，幸在場的機構輔導員幫忙開解。他也強忍悲痛安慰對方：「呢個唔關我哋事㗎，唔需要講對唔住。你哋能夠無事，就係對我太太最大回報。」

遺體容貌無法辨認 白布覆蓋

告別禮過後，葉太的遺體移送至富山殮房火化，之後將按其遺願在海上撒灰。談及處理後事最艱難的時刻，葉先生透露，由於火災後遺體難以單憑容貌辨認，全程均以白布覆蓋，即使在火化前，妻子的遺體也被白布蓋上，「所以其實一路以嚟，我哋無辦法認真咁真正睇到佢遺體係點樣」，最後殮房人員向他交回一條妻子生前佩戴的頸鏈。

二人相伴 40 多年，妻子從此化作一縷輕煙，葉先生此刻仍想對亡妻說：「我好掛住佢。」他也再次感謝毋忘愛的協助，為亡妻舉辦了一場貼心的告別禮，安排專責輔導員在場，救世軍亦派出幾名輔導員在場。當家屬或親友情緒出問題時，能適時處理。

「毋忘愛」也表示，能陪同葉先生及家人處理葉太人生最後一件重要事情，感到非常光榮，「葉太的愛與無私精神，將永遠留存在香港人的心中。」

葉先生上月初曾在fb發帖寫道，妻子以自己的生命換來四人一狗的平安，貫徹其做人宗旨。他雖然悲痛，但相信妻子無悔那一刻的決定。

苦等遺產承辦 葉先生促當局守諾：非要求插隊

葉先生昨日發佈的帖文，文末標籤了「#公義何在」。他上周五（2日）曾向《Yahoo新聞》指，由於居所為妻子名下，需法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼，但苦等逾月仍未獲批。法援署當時回覆《Yahoo新聞》指，已處理所收到的申請表，一般而言，法援署致力在申請人正式提出民事法援申請日期起計 3 個月內完成審批。

葉先生質疑，政府在去年 12 月曾宣佈成立專責小組，特別處理宏福苑災民的遺產索償等事宜，惟實際執行未見「特事特辦」。他直言，並非要求插隊，但認為若程序與普通申請無異，政府便不需宣稱有專責小組。他批評政府「講一套，就做一套」，並透露至今仍未收到法援署人員聯絡。

大埔宏福苑五級火造成161人死亡，1984個住戶痛失家園。

批當局朝令夕改、欠同理心

對於未來，葉先生堅信要為亡妻及其他災民爭取公義與真相，「我嘅力量都唔係好多，究竟有咩方式，咩渠道，或者去想得到咩嘅結果，其實未有一個好具體嘅諗法。」他批評政府目前並無認真聽取街坊意願，質疑是否真正了解災民需求，「我好感覺到而家政府係一個冷處理，淨係諗住畀咗錢出嚟，就當解決咗件事，但係我哋係唔係要呢啲呢？」他認為政府的處理態度屬「一廂情願」，而且朝令夕改，缺乏同理心。

葉先生續說，近日有報道指入住青年宿舍的災民被要求搬走，民青局稱臨時住宿已由最初預計 14 天，延期至本月 31 日，他形容此「已畀多咗時間」的說法為一種傷害，「唔係一個我哋嘅父母官應該講嘅一番說話」、「好難聽」。

法援署：申請程序已簡化

法援署今在facebook專頁指出，近日有傳媒報道個別宏福苑居民，「可能對有關處理遺產承辦及法律援助事宜有所混淆，本署希望在此作出解說及澄清」。署方指，遺產承辦程序主要涉及向高等法院轄下的遺產承辦處申請授予書（承辦紙），經翻查記錄後，相信該名居民於12月23日透過社工向署方提交法援申請表。

法援署強調，不會待收到所有申請後才一併處理。特別專責組職員會根據指引處理宏福苑居民的電話查詢，並告知收到其法援申請表後，會與申請人聯絡。署方稱非常重視協助宏福苑居民申請法援，會盡快聯絡，安排辦理申請；申請程序已簡化，酌情豁免宏福苑居民申請法援時提供部分資料，以加快審批進度。