宏福苑五級火︱警拘 36 歲男子 涉利用他人身份證冒領災民援助金 社企被騙 1.8 萬元︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔警區刑事調查總督察沈文偉表示，警方於 12 月 5 日接獲一名宏福苑火災災民報案，指有人冒認災民，向社福機構騙取援助金。經調查後，警方昨日展開埋伏行動，拘捕一名 36 歲本地男子，懷疑他涉及有關欺詐案件。

沈文偉指出，該名男子涉嫌於 11 月 29 日至 12 月 2 日期間，利用他人的身份證影印本，成功登記為災民，並取得緊急救濟登記證（俗稱災民證）。他隨後使用這些文件，成功向兩間社企騙取共 13,000 元的援助金。

警方經部署後，昨日在大埔區一間社福機構拘捕該名 36 歲男子。當時，他正以同樣手法向該機構領取 5,000 元現金援助。警方在其身上搜出不屬於他本人的身份證副本、一張災民證，以及起回 5,000 元騙款。

警方相信，被捕人單獨犯案，涉及騙取受害人身份證影印本並利用這次火災事件進行詐騙。他將被落案起訴一項欺詐罪、兩項以欺騙手段獲得財產罪，以及一項企圖以欺騙手段獲得財產罪。