宏福苑五級火︱警方廉署至今共拘捕 36 人 其中 16 人涉誤殺 勞福局推地盤全面禁煙︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 16 日發生嚴重火災，保安局局長鄧炳強今日（14 日）在立法會表示，政府高度重視火警調查工作，務求追究所有責任。截至目前，警方已就火災拘捕 22 人，當中 16 人涉嫌「誤殺」， 6 人涉嫌「欺詐」；另有 8 人涉嫌利用火災詐騙，以及涉嫌使用虛假棚網證明書而被捕。廉政公署則以貪污相關罪名拘捕 14 人。
鼓勵物管每半年測試一次警鐘
鄧炳強指，政府已成立由他主持的「強化消防安全治理工作組」，並推行多項即時措施。這包括成立專責巡查隊，目前已完成排查約 250 幢正進行大維修的高風險目標樓宇。當局亦成立全天候快速應變小隊，在火警發生時即時檢視消防設備，並對違規行為執法。此外，政府要求在消防裝置停止操作期間，必須在顯眼位置張貼通告並向住戶派信說明。當局同時鼓勵物業管理公司每半年測試一次警鐘，並每年舉行至少一次防火演習。
在中長期規劃方面，政府將展開風險為本的舊式樓宇消防裝置排查計劃，並引入大數據與人工智能分析巡查數據。消防處將研究引入先進科技與大型裝備，並深化與粵港澳大灣區的救援合作。
關閉消防裝置須由消防處批准
法律修訂方面，當局研究將物管公司的行政建議提升為法定要求，並引入定額罰款制度處理阻塞走火通道等違規行為。若要關閉主要消防裝置，未來或須事先申請，並消防處批准；註冊承辦商簽發虛假證書的罰款將由現時最高 50 000 元大幅調升，並可判處監禁。
政務司司長陳國基則在立法會也表示，建議引入物管公司在大廈消防措施的法定責任，並研究就未有為消防裝置年檢、阻塞或鎖上逃生途徑、及消防裝置失效等行為，引入定額罰款制度。
地盤禁煙料數周內交立法會
針對地盤安全，勞福局局長孫玉菡表示政府將推動地盤全面禁煙。勞工處正修訂《建築地盤（安全）規例》，明確規定總承建商、分判商及所有地盤人員禁止在場內吸煙，以降低火警風險，目標在未來數周內提交立法會。另外，勞工處會修訂棚架工作守則，為棚架上的「踢腳板」物料訂定清晰要求，從源頭減低火險。
孫續指，社會福利署已動員近 2000 名社工，落實「一戶一社工」措施，為受災住戶提供情緒支援、心理輔導及協助申請援助。
