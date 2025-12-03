災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今（3 日）造成 159 人死亡，不少市民捐錢協助，但同時有不法人士利用市民善心詐騙。警方表示，已處理一宗假扮火災傷者詐騙案，有市民報案稱有人假冒災民、聲稱失去摯親和家園，希望網民伸出援手。有四位市民共轉賬 25,500 元後受騙報警。
警方表示，已要求社交平台移除相關帖文及暫停戶口運作，並鎖定戶口持有人身份，拘捕一名 32 歲報稱廚師的男子，他並不住在大埔，為傀儡戶口持有人。
警方提醒市民，網上充斥大量虛假資訊，亦留意到有不法集團以手機短訊冒充香港特別行政區發出虛假確認通知，要求向紅十字付款，並附上可疑電話號碼。市民應提高警覺，切勿輕信內容或訊息。
另外，在調查方面，警方昨日再拘捕六名男子，年齡介乎 44 歲至 55 歲，他們均為消防裝置承辦商員工，涉嫌作出虛假陳述，訛稱工程期間不會將警鐘熄滅。其中一人已獲保釋，五人仍被扣留調查。
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，已造成至少 159死79傷，仍有 31 人失聯。維修承建商宏業負責的私樓工程，被發現使用可疑的棚網檢驗報告。保安局長鄧炳強今（3 日）指，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書，已立案調查；同時，發展局長甯漢豪宣布，所有正大維修的樓宇若外牆有棚網，要在三日內下架，由獨立審查組檢取文件和樣本，送到指定實驗室化驗，合格後才可使用。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火｜鴻毅傳結業 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑慘劇，大廈大維修的項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，今日(3日)更傳出結業消息。翻查宏福苑法團文件，「鴻毅」在招標的評估環節疑錯誤計算「宏業建築工程有限公司」的得分，沒有包括「宏業」曾經涉及的4項定罪紀錄，令「宏業」在「背景分析」部份獲得20分，致得分成為57間投標公司中的最高分，而綜合排名就排第5。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜災民網上抒發痛失迪士尼公仔 善心市民紛紛捐贈收藏 有心人專程入園邀本尊拍片打氣｜Yahoo
大埔宏福苑五級火後，有受影響居民在網上發文，表示她心愛的迪士尼卡通人物 LinaBell 玩偶在火場中被燒毁。幸人間有情，帖文獲大量網民留言表達關心，紛紛有人表示要「棄養」家中的玩偶轉贈她，更有善心人士專程入迪士尼樂園邀請 LinaBell 人偶拍攝揮手片段，再自製打氣短片。獲送暖的居民向《Yahoo 新聞》表示，很驚訝市民對素未謀面的人如此關懷，感激「香港人真係好有愛。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱國安公署斥境外勢力借災生亂、褻瀆獅子山精神 反中亂港者「雖遠必誅」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生火災，造成大量市民傷亡。駐港國家安全公署發言人今日（3 日）以「以災亂港者雖遠必誅」發表談話，指有「一小撮外部敵對勢力卻借災生事、趁火作亂」，批評有關人士打著「為民請願」旗號，複製「修例風波」手法，通過扶植、操縱在香港「代理人」，擾亂及破壞救災善後工作，「妄圖重現『黑暴』亂象，用心險惡、行徑卑劣、人神共憤。」Yahoo新聞 ・ 13 小時前
銀行研靈活處理遇難者賬戶 金管夥銀公再開會 商支援宏福苑居民
為協助大埔宏福苑災民渡過難關，金融管理局及銀行公會上周五聯合28間本地零售銀行（包括8間數字銀行）推出6項應急支援措施。綜合消息透露，金管局、銀公及銀行界代表今日（12月4日）將再度舉行會議，主要就如何便捷靈活處理身故災民的銀行賬戶及保險箱轉名等具體安排，以及防範藉捐款為名詐騙為實的潛在違法活動，作進一步討論冀取得操作共識。信報財經新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火 特首成立獨立委員會 梁定邦：證人可保持沉默或難以問責
行政長官李家超周二（2 日）宣布將成立由法官主持的獨立委員會，審視宏福苑起火及迅速蔓延原因。特首辦其後補充指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查（見另稿）。翻查資料，就兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力。法庭線 ・ 12 小時前
陳文敏宣布告別《明報》專欄 「知道這一天總會來臨」 文章屢被港府反駁譴責｜Yahoo
香港大學前公法講座教授陳文敏今日宣布，告別撰寫了近 23 年的《明報》專欄「法政隨筆」。他沒有解釋原因，但形容「知道這一天總會來臨」。陳文敏的專欄文章，過去曾多次被港府發文反駁、譴責。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱遺體照片瘋傳 警方籲勿保存轉發 心理學家憂引發家屬二次創傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，至今增至 156 人死亡。警方災難遇害者辨認組（DVIU）連日來展開搜索行動。惟近日網上廣傳災場單位內的遺體照片，有市民在WhatsApp群組稱，「收到一叠大火慘死相片」，着群組成員「想了解可pm我」。《Yahoo新聞》周二就事件向警方查詢，警方今早（12月3日）覆稱，留意到網上流傳的照片，強調非常重視，會主動聯絡和要求相關平台移除，並呼籲市民基於對死者尊重，切勿保存或轉發相關災難現場之影像。被問到會否調查事件，及現場是否只有消防或DVIU可拍攝等，警方則沒有回覆。Yahoo新聞 ・ 17 小時前