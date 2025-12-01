宏福苑五級火︱警方至今拘捕 13 人涉誤殺 其中 5 人獲准保釋候查︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生火警，造成至少 151 死亡，警方早前已拘捕三人涉誤殺。警方今日（1 日）指，由 11 月 29 日至今日分別在旺角及北角再拘捕九男一女，涉嫌誤殺，亦即今次火災累計 13 人涉誤殺被捕。

警方指，該十名被捕人為相關維修工程顧問、棚架工程分判商及中間人，年齡介乎 40 至 77 歲。其中兩名均為 46 歲的被捕男女已獲准保釋候查，須於 12 月上旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣留調查。

至於早前 3 名涉誤殺的被捕男子，年齡介乎 52 至 68 歲，涉嫌誤殺，已獲准保釋候查。