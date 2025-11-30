兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助，早上再有遺體從災場抬出。
今早約 8 時，過百名災難遇害者辨認組人員再度進入進入宏泰閣及其他大廈，展開新一輪搜索，勘察各層地形、記錄可能出現遺體的位置，並留意現場遺物，以協助確認身份。行動在昨日完成宏仁閣及宏道閣搜索並未發現遺骸後，再擴展至其他受災樓座。
仍約有 150 人失聯
警方已確認 84 名死者及 37 名傷者身份，目前仍有 44 具遺體未能辨認，約 150 人仍未聯絡上。警方傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，有約 100 宗個案資料較為零碎，包括報案人未能確定失聯人士是否仍居於宏福苑，或只掌握花名，需要逐一聯絡核實。
消防亦於現場檢走部分受火焚毀的圍網及發泡膠，相關調查與搜索工作仍在持續。
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 2 天前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。宏福苑五級火災．不斷更新一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房now.com 新聞 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全港巡查棚網 下半旗哀悼3天
大埔宏福苑大火死傷枕藉，港府周六（29日）起下半旗致哀3天，並會於18區設弔唁處供市民悼念。而宏福苑大維修釀慘劇，市民人心惶惶，勞工處和屋宇署分別會展開全港巡查，其中屋宇署要求全港承建商下月4日或之前就外牆保護網、塑膠帆布的阻燃性能提交報告；勞工處則會巡查架設大型棚架的樓宇維修工程地盤，檢視防火設施及火災應變安排。信報財經新聞 ・ 1 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱獲救寵物燻黑受驚 獸醫護士通宵救援不言休：救到最後一隻︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在五級無情火舌中掙扎求存的，除了一眾宏福苑居民，還有他們的愛寵。有獸醫護士由昨晚起到場做義工，為被搜救的小動物做救援工作。他目前至少接觸20宗個案，包括貓、狗和爬行類動物，部份不幸罹難的寵物屍體被燒至燻黑，甚至出現腐味和烏蠅蟲。有居民向醫護哭訴求助，希望尋得愛犬，「望吓佢條屍都好」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員何偉豪殉職市民到消防局送心意卡 工會呼籲向家屬捐款
大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。 寫上「豪師兄，落更了」 沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，am730 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 55 分鐘前
太平香港：全力以赴做好大埔火災保險理賠 幫助受影響居民渡過難關
中國太平(00966.HK)官網表示，針對大埔宏福苑火災事故保險情況，據了解，中國太平保險(香港)有限公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築雇員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。 太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，與社會同心同行，盡最大努力協助受影響居民渡過難關。 太平香港對大埔宏福苑大火中不幸罹難的市民、英勇殉職的消防員致以深切哀悼，並向罹難者家屬、受傷、受影響居民表示誠摯問候。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 天前
銀行支援災民 按揭還款寬限半年 推6項應急措施 延長服務加快補辦文件
為協助大埔五級火警受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行商討跟進事宜，銀行業界即時推出6項應急支援措施【表】，當中包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，減輕受災居民的即時資金壓力。除了6項措施外，部分銀行更額外推出免息緊急貸款援助居民。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑動物搜救支援工作交愛協接管 義工機構今清場離開
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難仍有多隻動物受困和生死未卜，由多個動物機構組成的動物福利關注聯盟過去數天一直在現場協助動物救援行動，惟今日他們收到通知，災區救援動物的支援工作將完全交愛護動物協會接手，其他動物機構和義工均要清場離開。動物福利關注聯盟負責人劉鎮海表示，仍在等待動物消息的主人可以直接與愛協聯絡，另沒受火災影響但被封鎖至今的宏志閣，消防員今日會上樓搜救受困動物，主人需向愛協登記及交鑰匙給消防員。 愛協回覆本報查詢時表示，愛協督察及獸醫今天仍然於現場進行協調、分流、醫治及其他救援工作。 動物福利關注聯盟負責人劉鎮海表示，今日收到通知，大埔宏福苑的動物救援支援會全交由愛護動物協會接手，義工和動物機構會清場離開，他已將主人登記名單全部交給愛協，正在等待動物消息的主人可以直接與愛協聯絡。 另聯盟今日去信保安局局長鄧炳強，指沒受火災波及但仍封鎖的宏志閣有不少動物被困單位內，面臨斷水斷糧危機，懇請當局容許主人短暫返回單位帶走動物。當局今日即實施新安排，讓宏志閣的主人向愛協登記，並於廣禮樓交鑰匙予消防員，由消防員上樓開鎖搜救動物。 這幾日一直留在現場救援的龜途阿邦表示，確認收到清場的要求香港動物報 ・ 1 天前