宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo

災難遇害者辨認組人員將遺體移送至擔架床，準備運走。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助，早上再有遺體從災場抬出。

今早約 8 時，過百名災難遇害者辨認組人員再度進入進入宏泰閣及其他大廈，展開新一輪搜索，勘察各層地形、記錄可能出現遺體的位置，並留意現場遺物，以協助確認身份。行動在昨日完成宏仁閣及宏道閣搜索並未發現遺骸後，再擴展至其他受災樓座。

大批災難遇害者辨認組人員在宏福苑附近的臨時指揮中心休息。

仍約有 150 人失聯

警方已確認 84 名死者及 37 名傷者身份，目前仍有 44 具遺體未能辨認，約 150 人仍未聯絡上。警方傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，有約 100 宗個案資料較為零碎，包括報案人未能確定失聯人士是否仍居於宏福苑，或只掌握花名，需要逐一聯絡核實。

消防亦於現場檢走部分受火焚毀的圍網及發泡膠，相關調查與搜索工作仍在持續。

災難遇害者辨認組人員在宏福苑火災現場附近協調工作。

從遠處可見，宏福苑部分單位內部損毀嚴重。