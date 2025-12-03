宏福苑五級火︱遺體照片瘋傳 警方籲勿保存轉發 心理學家憂引發家屬二次創傷︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，至今增至 156 人死亡。警方災難遇害者辨認組（DVIU）連日來展開搜索行動。惟近日網上廣傳災場單位內的遺體照片，有市民在WhatsApp群組稱，「收到一叠大火慘死相片」，着群組成員「想了解可pm我」。《Yahoo新聞》周二就事件向警方查詢，警方今早（12月3日）覆稱，留意到網上流傳的照片，強調非常重視，會主動聯絡和要求相關平台移除，並呼籲市民基於對死者尊重，切勿保存或轉發相關災難現場之影像。被問到會否調查事件，及現場是否只有消防或DVIU可拍攝等，警方則沒有回覆。

有心理學家向《Yahoo新聞》表示，遺體照片或影像被公開傳播、被公眾討論，會令家屬感到私隱被徹底剝奪，甚至產生巨大的羞恥感和無助感，難以度過哀傷期。其他人重複接觸這些影像，亦可能引發二次創傷或替代性創傷，出現壓力反應，例如情緒低落、莫名擔心或過於敏感易怒等。

轉發者聲稱照片來自「公海」

近日有人在連登討論區上載宏福苑焚燬單位內的遺體照片。《Yahoo新聞》亦接獲報料指，有人在超過 10 個WhatsApp群組轉發宏福苑災場死者照片，批評對死者極不尊重、對家屬造成二次傷害。據社交平台Thread有網民上載群組截圖，可見有人在WhatsApp群組稱「剛收到一叠大火慘死相片，有人想了解可pm我」，有群組成員即指相片是家屬私隱，質問為何擁有相片，對方則表示「公海扔出來」。

警：主動聯絡平台移除

警方回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，留意到網上流傳的照片及非常重視有關事件，會主動聯絡和要求相關平台移除，並採取適當行動。警方同時呼籲市民基於對死者尊重，切勿保存或轉發相關災難現場之影像，避免對死者家屬及社會大眾造成二次傷害。但對於遺體照片是否只有消防或DVIU拍攝、抑或有人闖入現場拍攝、警方會否就照片外洩一事調查等，警方則沒有回答有關問題。

心理學家：家屬或感私隱被徹底剝奪

香港心理學會臨床心理學做副主席梁重皿接受《Yahoo新聞》訪問表示，即使公眾不是事件當事人、親身目睹或有近親死亡，但重複接觸這些聲音畫面、影像、照片，仍可能引發二次創傷或替代性創傷。這些替代性創傷的症狀是一種急性壓力反應，通常會出現心理和生理不適，例如情緒低落、莫名擔心、感覺麻木或過於敏感易怒，甚至有睡眠變差、胃口變差、精神不振等，有時腦海中還會重複回播影像。她續說，這些急性壓力反應通常在數天至四個星期內會慢慢減輕，，但如果症狀持續、越來越嚴重，例如兩三個星期沒有好轉，或者持續超過一個月，則需要尋求專業人士的協助。

遺體照被廣傳亦對家屬或造成二次傷害。梁重皿解釋，遺體本身屬於極度私隱的事項，當這些影像被陌生人公開傳播、談論、被公眾討論時，家屬會感到私隱被徹底剝奪，甚至產生巨大的羞恥、憤怒和無助感。尤其是他們無法控制這些影像何時、何地會突然出現，無論是上網或是翻閱報紙時都可能遭遇到，這種不確定性會引發大量的入侵性記憶，甚至導致逃避、不想上網等迴避行為。

她指，雖然創傷後壓力症候群（PTSD）通常在災難發生一個月後才能正式診斷，但若不斷傳播這些影像，高危群體出現PTSD的風險將會大大提高。更甚者，在面對哀傷的過程中，家屬原本需要在「失去」和「恢復生活」之間慢慢過渡，但重複出現且不知何時會停止傳播的影像，猶如強迫家屬不斷面對創傷畫面，嚴重影響他們在心理上的適應，使他們難以度過哀傷期，亦可能會削弱家屬對社會支援系統的信任和依賴。

不排除轉發者帶獵奇心理

至於為何會有人發放這些影像會，梁重皿相信，某程度上，分享資訊可能讓人產生一種「我知道」和「控制資訊」的感覺，以抵抗災難帶來的無力感，或者透過討論影像來宣洩對死亡本身的焦慮和擔心；不排除有些人可能出於尋求刺激、一種「獵奇心理」，認為分享這些被視為忌諱、受關注的照片，能獲得社交上的刺激、關注和社交支援，而另一些傳播者則可能相對缺乏媒體倫理意識，沒有意識到傳播帶來的痛苦後果。

三不原則：不看、不儲存、不轉發

梁重皿表示，發放這些照片無疑對家屬帶來巨大痛苦，因此作為網絡使用者和旁觀者，應採取三不原則：不看、不儲存、不轉發，嘗試拒絕接觸和傳播這些影像，這不僅是保護家屬，也是保護自己的精神及心理健康。她建議，若發現有人在群組散播影像，可以溫和而堅定地表達立場，提醒社群成員傳播行為可能對家屬造成的傷害。此外，亦可透過社交平台對敏感內容或違禁圖片的政策，進行舉報。梁重皿最後也提醒，自我照顧非常重要，如果觀看影像後感到不適，應即時使用定神方法或找人傾訴，若情緒狀態持續很差，則應主動尋求專業人士協助。