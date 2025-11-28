宏福苑五級火︱醫管局證實大埔醫院一名員工離世 另有一人失聯 60 員工痛失家園︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡。醫管局今日（28 日）公布，大埔醫院一名精神科病人服務助理證實在火災中不幸遇難。醫管局對此深表哀痛，並向逝世同事的家屬致以深切慰問。

醫管局發言人表示，該名同事在大埔醫院服務多年，一直表現專業、盡心盡責照顧病人，深受同儕愛戴。院方已經聯絡家屬表達慰問，並承諾提供最大程度的支援，包括發放一筆應急款項，協助家屬度過艱難時刻。醫院也會為家屬提供心理支援、輔導，以及其他生活上的必要安排，希望幫助家屬盡快走出傷痛。

廣告 廣告

發言人指，理解醫院同事也會受到事件影響，新界東醫院聯網已經啟動支援機制，為有需要的同事提供心理支援和輔導服務，醫院同時設立了追思閣，悼念離世的同事。

60 人失去家園

此外，醫管局仍有一名同事在火災中失聯，當局將繼續與家屬及相關政府部門保持緊密聯繫，期望能夠盡快找到該名同事的下落。醫管局共有約 60 名來自不同醫院的同事在這次火災中失去家園。受影響的同事已獲所屬醫院提供協助，包括臨時住宿和恩恤休假安排。