宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。

該專頁提到，上述公眾悼念活動昨天（11月30日）開始，持續至明天周二。專頁形容市民相當有心，除可鞠躬、默哀、獻花，也可為罹難者點亮小明燈。也有市民參與摺紙鶴及金銀，亦有人透過網絡，以文字發表祈願與祝福，悼念活動現場會將其文字以彈幕形式投射，「我們透過靈堂的環境、鮮花花海佈置、燈光配合及互動環節，讓每一位市民前來悼念與祝福的時侯，也能減輕一點哀傷」。

九龍殯儀館的專頁則感謝每位悼念的市民以及協助場地秩序的義工，同時感謝花藝師及支援有關物資的同業，「因為有你們，這座城市在傷痛中不再孤單」。

九龍殯儀館公眾悼念及獻化活動詳情

12月1日（一）10am–9pm

晚上設藏傳佛教〈根斷輪迴〉儀式（7–9pm）

12月2日（二）10am–9pm（頭七）：

佛教〈地藏經〉誦經（2–5pm）

道教〈煉度濟幽救苦妙經〉（6–9pm）

地點：九龍殯儀館 東海堂（大角咀楓樹街 1A）