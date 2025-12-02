宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo

宏福苑

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑上周三（2 日）發生五級火，有災民指家人留醫深切治療部期間，多次接獲香港寬頻推銷續約電話及訊息，當中災民 Eric 稱共收到 9 次相關聯絡，批評職員極不尊重。香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。

香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。

指前線同事未察覺社會重大事件 非出於惡意

香港寬頻表示，內部調查顯示公司在宏福苑起火當日已下達指令，要求把受災客戶資料從銷售名單中抽起，但前線銷售系統未能完全同步更新，導致部分客戶資料仍留在可聯絡名單內。同時，個別同事未能及時遵循指引，「在未核對客戶背景及察覺社會重大事件的情況下，按日常流程執行工作，對正處於悲痛中的居民造成嚴重滋擾。」公司形容，相關行為雖非出於惡意，但反映前線人員在敏感時刻判斷不足，也顯示公司在緊急應變制度上有缺失。

香港寬頻稱，事件的根本責任在於公司內部應變流程未有全面落實，令客戶信任受損，公司形容「責無旁貸」。

香港寬頻早前在 Facebook 回覆事主。

斥涉事員工完全違背公司核心價值

在人事處理方面，香港寬頻指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職。公司重申，對員工的道德及專業操守有明確要求，在客戶承受苦難、身處困境時作出推銷，公司認為不能接受，亦被視為違反公司核心價值。

公司又表示，已就系統及前線操作作出多項改動。日後所有銷售人員在致電客戶前，必須先確認對方並非位處災區、亦沒有涉及重大事故；銷售系統亦已加入強制跳出提示，以防止同類事件發生。此外，公司會重新為全體前線員工安排培訓，加強危機意識及專業判斷，期望在非常時期可提升敏感度和責任感。

已即時暫停並豁免全部月費

在支援安排方面，香港寬頻表示，所有受影響客戶的現有固網寬頻及家居電話服務合約，已即時暫停並豁免全部月費，客戶無須就已損毀設備或未能使用的服務繳付任何費用，相關安排會由系統自動處理。

待居民日後遷入新居，公司會重新為有關客戶提供為期 24 個月的免費固網寬頻及家居電話服務，豁免所有安裝費，並免費提供路由器，希望協助居民在新居盡快恢復穩定通訊。

香港寬頻表示，會以今次事件作為深刻教訓，持續檢視及改善內部管理及應變機制，並再次就事件中的嚴重過失，向所有受影響居民及公眾致歉。