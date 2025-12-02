精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑上周三（2 日）發生五級火，有災民指家人留醫深切治療部期間，多次接獲香港寬頻推銷續約電話及訊息，當中災民 Eric 稱共收到 9 次相關聯絡，批評職員極不尊重。香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。
香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。
相關報道：宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo
指前線同事未察覺社會重大事件 非出於惡意
香港寬頻表示，內部調查顯示公司在宏福苑起火當日已下達指令，要求把受災客戶資料從銷售名單中抽起，但前線銷售系統未能完全同步更新，導致部分客戶資料仍留在可聯絡名單內。同時，個別同事未能及時遵循指引，「在未核對客戶背景及察覺社會重大事件的情況下，按日常流程執行工作，對正處於悲痛中的居民造成嚴重滋擾。」公司形容，相關行為雖非出於惡意，但反映前線人員在敏感時刻判斷不足，也顯示公司在緊急應變制度上有缺失。
香港寬頻稱，事件的根本責任在於公司內部應變流程未有全面落實，令客戶信任受損，公司形容「責無旁貸」。
斥涉事員工完全違背公司核心價值
在人事處理方面，香港寬頻指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職。公司重申，對員工的道德及專業操守有明確要求，在客戶承受苦難、身處困境時作出推銷，公司認為不能接受，亦被視為違反公司核心價值。
公司又表示，已就系統及前線操作作出多項改動。日後所有銷售人員在致電客戶前，必須先確認對方並非位處災區、亦沒有涉及重大事故；銷售系統亦已加入強制跳出提示，以防止同類事件發生。此外，公司會重新為全體前線員工安排培訓，加強危機意識及專業判斷，期望在非常時期可提升敏感度和責任感。
已即時暫停並豁免全部月費
在支援安排方面，香港寬頻表示，所有受影響客戶的現有固網寬頻及家居電話服務合約，已即時暫停並豁免全部月費，客戶無須就已損毀設備或未能使用的服務繳付任何費用，相關安排會由系統自動處理。
待居民日後遷入新居，公司會重新為有關客戶提供為期 24 個月的免費固網寬頻及家居電話服務，豁免所有安裝費，並免費提供路由器，希望協助居民在新居盡快恢復穩定通訊。
香港寬頻表示，會以今次事件作為深刻教訓，持續檢視及改善內部管理及應變機制，並再次就事件中的嚴重過失，向所有受影響居民及公眾致歉。
其他人也在看
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
恒隆過渡性住宿支援計劃現正接受申請 涉鰂魚涌康蘭居20伙
恒隆集團(00010.HK)及恒隆地產(00101.HK)宣布，為協助受大埔宏福苑火災影響的居民渡過難關，過渡性住宿支援計劃即日起接受申請，為其1,100萬元「大埔宏福苑火災賑災基金」中的支援措施之一。 計劃將為早前受宏福苑火災影響而頓失居所的居民提供臨時住宿，鰂魚涌康蘭居的20個服務式住宅單位會用作過渡性居所，恒隆將免收租金及管理費，為期兩個月，單位類型由開放式至三房不等，預期可應付不同家庭的需要。 首批成功申請者將於本周五(5日)接獲通知，最快同日可入住。由於單位數量有限，單位將按公平、合理及以最有迫切需要人士優先的原則進行分配。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬
樓市氣氛回暖，近月多個老牌家族陸續入市，當中灣仔地標屋苑囍滙更屢錄名人置業。最新交易顯示，何東家族第四代後人何猷廣以1,618萬元購入囍滙一個低層兩房單位，實呎迫近3萬元。28Hse.com ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜151條生命的悲鳴，五級大火燒出工程「致命疏忽」！特首李家超下令成立獨立委員會：法官徹查，追責到底！
大埔宏福苑五級火｜151條生命的悲鳴，五級大火燒出工程「致命疏忽」！特首李家超下令成立獨立委員會：法官徹查，追責到底！早前大埔宏福苑一場五級火警，造成至少151人死亡，是香港近年來最為慘痛的社區災難之一。這場人命傷亡極其慘重的火災，令社會對樓宇維修工程的安全問題產生巨大恐慌。面對公眾對真相和公義的強烈訴求，行政長官李家超於今日（2日）宣布，將成立一個由法官主持的獨立委員會，以最高規格全面徹查事故成因及相關問題。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：政府新聞處、Medical Inspirea製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 8 小時前
濱崎步演唱會遭取消 恩師嘆：像在殺雞儆猴
[NOWnews今日新聞]日本天后濱崎步原訂上個月在上海舉行演唱會，怎料演出前一天臨時遭取消，但她仍敬業完成「無人演唱會」，消息一出引發國際娛樂圈關注。濱崎步的恩師、愛貝克思唱片公司會長松浦勝人，昨（...今日新聞 娛樂 ・ 6 小時前
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Burry據報導已做空特斯拉 「荒謬」估值和馬斯克的薪酬計畫乃原因所在
Michael Burry已做空特斯拉股票，稱其「估值高得荒謬」，並警告稱該公司創始人埃隆·馬斯克提出的1萬億美元薪酬方案將加劇股權稀釋問題。Bloomberg ・ 4 小時前
美孚新邨3房658萬沽 業主長揸半世紀 升值24倍
二手交投向好，有長情業主趁機止賺離場。荔枝角美孚新邨近期錄得一宗大幅獲利個案，一伙3房戶以658萬沽出，實用呎價9,177元，原業主持貨近半世紀，賬面獲利約631萬或24倍。更多成交：何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬溱岸8號取消交易後2,000萬重售 不足一個月賣貴105萬 升幅達5.5%上述單位為美孚新邨三期百老匯街67號低層C室，單位實用面積約717平方呎，屬3房間隔，買家心儀單位配套成熟，以約658萬元承接，折合實用呎價約9,177元，屬市價成交。資料顯示，原業主於1979年1月以約26.3萬元購入上述單位，持貨約47年，是次轉手賬賺約631.7萬元，單位期內升值24倍。美孚新邨於1968年至1978年間落成及入伙，邨內共建有99幢住宅樓宇，為全港樓宇座數最多的住宅屋苑，提供13,149個住宅單位。根據28Hse網站資料，屋苑目前共有152個放盤，涵蓋一房至四房，叫價由458萬至1,800萬元。 延伸閱讀: 美孚新邨 荔枝角 美孚 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。Yahoo新聞 ・ 1 天前
內房危機｜內房債問題加劇 佳兆業提出「以股代息」 萬科要求境外債延期
內房問題持續惡化，佳兆業集團（1638）宣佈，正就六隻未償還的境外債連利息，提出「以股代息」的同意徵求；另一內...BossMind ・ 3 小時前
鄭家純被指洽售瑰麗酒店資產
彭博昨天報道，在新世界發展（0017.HK）面臨嚴峻流動性挑戰之際，大股東鄭氏家族掌舵人鄭家純正在為旗下瑰麗酒店集團的物業物色買家；瑰麗酒店集團官網顯示，集團在全球擁有58處物業。報道引述知情人士稱，鄭家純的代表已經與部分公司接洽，商討出售瑰麗酒店集團部分資產的可能性；磋商尚處於初步階段，未來仍可能有變。信報財經新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 8 小時前
廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
嘉亨灣三房連租約3,300萬沽 一手業主勁賺1,338萬 升值近70%
西灣河嘉亨灣近日錄得成交。中原地產分行高級分行經理馬毓彬表示，成交單位為3座高層B室，實用面積約1,129平方呎，三房套連工人套房間隔，並享全海景。閱讀更多：佐敦 瑧爾｜折實均呎逾2萬元 逆市高開有甚麼原因？溱岸8號取消交易後2,000萬重售 不足一個月賣貴105萬 升幅達5.5%馬毓彬指出，上述單位原叫價3,300萬元，最終以3,258萬元連租約沽出，累減42萬元或約1.3%，實用呎價約28,857元。新買家為本地投資者，看中單位具優質全海景且放盤罕有，加上單位剛成功租出，符合其投資要求，因此決定入市。據了解，原業主於2007年以1,920萬元購入該單位，持貨約18年作收租用途。是次成功轉手，帳面獲利1,338萬元，單位期內升值約69.7%。嘉亨灣位於西灣河太康街38號，於2005年入伙，共設5座，提供2,020個單位。28Hse時有多個單位放盤中，入場單位為一房戶，實用面積314平方呎，叫價675萬元，呎價21,467元。與今次成交的同款三房套戶型，亦有多佪單放盤中，叫價介乎3,000萬元至3,450萬元，呎價介乎26,572元至30,558元。 延伸閱讀: 瑧爾 嘉亨灣 西灣河28Hse.com ・ 1 小時前