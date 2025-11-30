宏福苑五級火︱麥美娟：災民可獲免費住屋直至家園重建 應急錢或於民政事務總署領取︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，至少 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。民政及青年事務局局長麥美娟今日（30 日）表示，政府將確保大埔宏福苑的受災居民獲得免費住屋，直至他們完成重建家園為止。她又提到，五萬元生活津貼是臨時性質，會根據每位災民的實際需要再行派發，並強調審計署會監察，確保資金使用得當。

政府的目標是在一至兩星期內，將 1,900 多戶災民轉移至過渡性房屋或其他住所，目前已找到 1,800 多個單位。由於這類房屋的營運期有限，且原本亦計劃在簡樸房推出後，用來安置住在劣質劏房的市民，外界關注最終會否出現供應不足的情況。

考慮安排災民前往民政事務總署領取應急錢

麥美娟在無綫電視節目《講清講楚》表示，當局會採取彈性安排，以滿足每個住戶的住屋需求，無論是簡樸房的住戶需要搬遷，或是宏福苑的居民需要安置，當局都有必要設法滿足兩者的住屋需要。她指出，住屋時間的長短，將持續至當局協助他們重建家園為止。

當局已陸續向災民發放 1 萬元應急錢，麥美娟稱正考慮讓災民前往各區民政事務總署領取，以加快發放速度。至於即將發放的 5 萬元生活津貼，她指出整個援助基金是一個長遠的支持，不只限於今次的 5 萬元。她表示，如果日後看到災民有其他生活需要，例如搬到過渡屋時可能需要購買個人物品，之後可能會推出不同的計劃，包括津貼、教育基金，甚至是重建家園的安排。她強調，當局成立的基金必定會受到審計署監察，以確保款項能夠用在既定目標上。

宏福苑淨下一座無被大火波及 居民亦可獲應急錢及生活津貼

宏福苑八座大廈中，只有一座沒有被大火破壞，但麥美娟指出，該座的居民同樣受到火災影響，因此同樣會獲發應急錢及生活津貼，強調基金的對象是所有八座的居民。有災民在獲得支援的同時，也希望得到一個公道。