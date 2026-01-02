宏福苑五級火︱ 兩隻貓走入捕貓籠 逾一個月後奇蹟獲救 待與主人團聚｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生大火，大量寵物不幸死亡或失蹤。然而事發逾一個月，近日有兩隻貓於宏仁閣火災現場奇蹟獲救，愛護動物協會早前設置捕貓籠，分別在聖誕節和元旦日有貓貓走入籠內，兩隻貓貓均與主人相認，其中一隻健康良好已由主人接回家。

愛護動物協會指，聖誕前夕終於獲准，在宏仁閣擺放少量捕貓籠和攝錄機，至聖誕節當日（12月25日）有貓貓走入貓籠內，隨即人員送往愛協中心檢查，證實健康良好，由主人接回家。

其中一隻貓貓已由主人接回家

獲救貓貓由愛協人員接走（愛協圖片）

其後踏入元旦日（1月1日），愛協人員成功捕到多一隻貓，目前尚未定驚，主人已相認並預備接走。

愛協表示，已獲警方批准在下星期於其餘五座大廈擺放捕貓籠，希望可尋獲更多失蹤貓隻，「我哋會繼續努力，希望再帶多啲好消息俾大家！」

愛協將於其餘五座大廈擺放捕貓籠（愛協圖片）

