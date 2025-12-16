宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火︱ 法團原定明開會 因列席人數眾多 需延期另覓場地：避免不必要混亂｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 160 人罹難。宏福苑業主立案法團原定明（17 日）召開火災後首次苑管理委員會會議，議程包括由管理公司匯報火災前消防系統狀況等。惟法團昨（15 日）發公告指，「由於舉行會議的太和社區中心禮堂面積未能確保會議能順利舉行」，及避免「造成不必要的混亂」決定延期，正聯絡政府部門以協助安排較理想場地。
法團：絕大部份業主及居民希望列席
宏福苑業主立案法團在公告中指，自公布於12月17日召開管委會會議後，收到業主及居民的積極回應，絕大部份業主及居民向法團表示，希望列席上述會議。
法團指，由於太和社區中心禮堂面積未能確保上述會議能順利舉行，及避免造成不必要的混亂，決定延遲舉行，現正聯絡政府部門協助，會盡快公布延期會議的詳情。法團就會議延期對各業主及居民造成不便致歉。
原定議程包括大維修工程合約安排
原定明日舉行的會議議程，將包括管理公司匯報火災前消防系統狀況、各類保險索償進度、屋苑賬目、災後日常工作安排及每月開支預算等，亦包括由義務律師講解，如何處理大維修工程承辦商及顧問公司合約的建議及後續安排等。
相關報道：
宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康出任獨立委員會主席 成員包括陳健波、歐陽伯權｜Yahoo
宏福苑五級火追蹤︱居民預警遭無視 把關失效釀人禍 一文整合六大監管斷層︱Yahoo
宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
宏福苑 3.3 億天價維修費 業主要求開大會無回音 居民擬入稟遭警告或須付訟費︱Yahoo
