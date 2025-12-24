宏福苑五級火︱ 紅十字會已籌逾4.2億善款 承諾行政支出不超過5％｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難，社會各界捐款支援災民。香港紅十字會表示，至今收到逾4.2億元捐款，將提供短、中、長期支援，包括約2.4億元將用於現金援助，包括與八達通合作的「Red Cash Card」。行政費方面，紅十字會承諾所有行政需要而產生的支出將不超過捐款額的5%，並將實報實銷，亦將於項目完結時提交獨立財務審計報告。若以目前4.2億元捐款計，即行政費用將不超過2100萬元。

派逾2,000張「Red Cash Card」八達通

香港紅十字會表示，就支援大埔宏福苑火災居民，至今共收到超過4.2億元捐款，捐款中約2.4億元將用於現金援助支援，包括與八達通公司合作的「Red Cash Card」，每戶受影響居民可獲港幣6,000元援助，同住外傭亦會獲3000元援助；「緊急及復原現金援助」提供三至六個月現金援助，金額根據家庭情況介乎每月港幣4,000元至15,000元不等；及支援逝世外籍傭工家屬並協助運送遺體、長期支援及復原基金。

據香港紅十字會資料，至今已登記「緊急及復原現金援助」計劃受助家庭超過1500戶，共已向超過1100戶發放第一個月援助金，其餘家庭將於2026年1月初陸續透過銀行轉帳收到現金援助；另向88名外籍傭工發放現金援助。

1.6億用於社區復元

另外，善款的約 1.6 億元將投放於長遠社區復元項目，包括其中7,000萬元將用作設立社區服務點，提供綜合服務，包括急救、精神健康及心理支援、防災及備災、社區健康及慢性病管理，弱勢社群關懷及共融等服務。

香港紅十字會表示，將以專業嚴謹的態度，使用捐款和提供服務；所有行政需要，將不超過捐款額的5%，會方將定期向捐款者及公眾交代工作進度，並於項目完結時提交獨立財務審計報告。

