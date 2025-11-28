宏福苑五級火︳張敬軒歌迷會主動查地址聯絡 受災歌迷收親筆信「啲眼淚忍唔住」

大埔宏福苑五級大火釀成近百人死亡，唔少藝人都出錢出力支援受災居民。有參加咗張敬軒歌迷會嘅網民發文，話忙於善後之際收到歌迷會代表電話慰問，原來張敬軒歌迷會以會員登記地址了解有冇人需要幫忙，此舉令當事人相當感動。

張敬軒

網民寫道「今日忙亂之中收到陌生來電，原來係 @hcfc_official（歌迷會）嘅職員打嚟，話見到我喺歌迷會登記嘅地址，知道我係受災居民，所以想略盡綿力給予支援。見到面嘅時候忍唔住喊咗出嚟，呢兩日唔食唔瞓，安頓家中老人、幫街坊處理資訊、整理有用資料，完全冇時間處理自己情緒，嗰一刻有人關心自己，啲眼淚忍唔住。感謝 @hinscheung 嘅心意，感激H-Crew嘅奔波，你哋嘅付出令我喺無情嘅大火感受到溫暖，我會將呢份愛傳遞出去。」網民同時貼出一個手寫信封，下款係Hins and HCFC，有可能係軒公親自撰寫。

廣告 廣告

張敬軒歌迷會主動聯絡住喺宏福苑嘅歌迷

唔少網民都為張敬軒歌迷會嘅暖心之舉感動，「幹事好有心！」、「鍾意張軒真係未失望過 每次都有新事物俾佢哋感動到」，亦有人指向來熱心社會事嘅軒公喺火災發生後每日都轉發大埔區有用資料。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！