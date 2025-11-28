宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
宏福苑五級火︳張敬軒歌迷會主動查地址聯絡 受災歌迷收親筆信「啲眼淚忍唔住」
大埔宏福苑五級大火釀成近百人死亡，唔少藝人都出錢出力支援受災居民。有參加咗張敬軒歌迷會嘅網民發文，話忙於善後之際收到歌迷會代表電話慰問，原來張敬軒歌迷會以會員登記地址了解有冇人需要幫忙，此舉令當事人相當感動。
網民寫道「今日忙亂之中收到陌生來電，原來係 @hcfc_official（歌迷會）嘅職員打嚟，話見到我喺歌迷會登記嘅地址，知道我係受災居民，所以想略盡綿力給予支援。見到面嘅時候忍唔住喊咗出嚟，呢兩日唔食唔瞓，安頓家中老人、幫街坊處理資訊、整理有用資料，完全冇時間處理自己情緒，嗰一刻有人關心自己，啲眼淚忍唔住。感謝 @hinscheung 嘅心意，感激H-Crew嘅奔波，你哋嘅付出令我喺無情嘅大火感受到溫暖，我會將呢份愛傳遞出去。」網民同時貼出一個手寫信封，下款係Hins and HCFC，有可能係軒公親自撰寫。
唔少網民都為張敬軒歌迷會嘅暖心之舉感動，「幹事好有心！」、「鍾意張軒真係未失望過 每次都有新事物俾佢哋感動到」，亦有人指向來熱心社會事嘅軒公喺火災發生後每日都轉發大埔區有用資料。
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
安世半導體敦促幫助恢復生產 中國子公司已讀不回
安世半導體（Nexperia）27 日發布聲明，敦促其中國子公司幫助恢復生產。安世半導體在 9 月遭荷蘭政府接管後，供應鏈就被打亂至今。鉅亨網 ・ 2 小時前
中國遊客返國遺失64萬驚魂！ 通風窗忘包到警方口袋塞錢？
哎喲，成田機場本該是中國遊客返家帶伴手禮的快樂終點，誰知10月2日，一名73歲中國女性從日本旅遊回國時，在3號航站樓安檢處遺失裝64萬日圓（約2.9萬人民幣）的錢包Japhub日本集合 ・ 23 小時前
宏福苑五級火災 各界施援手 善款數億元
大火無情、人間有愛，大埔宏福苑五級火災震動全球，多間企業及組織踴躍捐款，粗略統計善款已達數億元，為受火災影響居民提供援助。信報財經新聞 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 5 小時前
何永賢：安排受火災影響居民入住北區及元朗區過渡性房屋
房屋局局長何永賢表示，大埔宏福苑五級火影響大批住戶，房屋局過渡性房屋專責小組與各過渡性房屋項目的營運機構盤點目前可供入住的單位數目後，統計出合共30個項目有超過1,400個單位可供有需要居民入住，連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1,800個單位。AASTOCKS ・ 3 小時前
中銀香港(02388.HK)向大埔宏福苑受災居民捐款2,000萬元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故，中銀香港(02388.HK)指將向火災災民捐款2,000萬元，是次捐款用於緊急救災及災後復原工作，為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼，向傷亡者家屬表示誠摯慰問，向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」（賬戶號碼：012-875- 21885970），用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金，專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面，中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶，該行將加快辦理銀行卡補發包括提款卡、信用卡及扣賬卡，並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況，本行將酌情處理其貸款，如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。 中銀香港已於大埔區4家分行增派人手，並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時，以支援受影響的客戶。該行會配合實際情況適時延長相關分行服務時間。中銀香港已設立24小時專線366AASTOCKS ・ 3 小時前
滙豐：為未能出示香港身份證、存摺或提款卡宏福苑火災受影響客戶作特別服務安排
滙豐表示，對宏福苑火災深感哀痛，對遇難者表示沉痛哀悼，並向傷者及受影響家庭致以深切慰問。該行實施一系列緊急措施，為受災居民，包括遺失身份證明或銀行文件及急需現金或其他服務的的客戶提供適切支援。AASTOCKS ・ 19 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 22 小時前
鷹君羅嘉瑞1.1億掃4伙海盈山 施永青旗下基金連購九龍區4伙
樓市回暖，吸引城中名人入市。鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞家族，近日連環入市，以約1.12億元購入黃竹坑站海盈山4個單位，該家族近半年以約3.25億大舉掃貨。早前高調唱好樓市的中原創辦人施永青旗下基金，近期亦連環入市買入4伙九龍區單位，合共斥資7,334萬元。28Hse.com ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著外牆棚架迅速向上蔓延，多幢大廈籠罩在濃煙和火光之中。火警期間，大量住戶被困屋內，包括宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 1 天前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 1 天前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 16 小時前