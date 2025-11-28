宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿

多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。向來敢言嘅甄妮姐姐以多個留言表達對火災嘅睇法，「殘忍 悲情城市 活的毫無安全感」、「最起碼的良知在那裡？」、「百姓要的不多 只想安居樂業而已」，火氣十足。

甄妮

同時甄妮姐姐亦貼出捐款10萬元嘅屏幕截圖，有歌迷留言感謝佢嘅慷慨，甄妮回應話「綿薄之力！拋磚引玉！我永遠愛HK」。

甄妮發文表達對宏福苑大火嘅睇法

甄妮貼出捐款10萬元嘅屏幕截圖

甄妮貼出捐款10萬元嘅屏幕截圖

甄妮同香港大有淵源，1976年來港發展，翌年隨丈夫傅聲到港定居，專輯《奮鬥》銷量高達40萬張，並成為TVB勁歌金曲頒獎典禮首位最受歡迎女歌星得主。甄妮姐姐因為敢言率直而被封為「樂壇風紀」，有指初出道時既陳奕迅早年喺飛機上巧遇甄妮，Eason與同行嘅張栢芝及陳曉東喺機艙內喧嘩，甄妮苦勸無效，即喝令佢哋咪嘈，事後甄妮又指Eason目中無人，搞到Eason都要認低威。已故天后李玟係甄妮歌迷，Coco逝世後甄妮都有多次發文為李玟生前嘅不公待遇抱打不平。

廣告 廣告

甄妮為李玟發火鬧爆《中國好聲音》

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！