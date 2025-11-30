宏福苑五級火︳謝安琪舊同學好街坊疑罹難 目睹舊居焚毀「我的心痛是無法言喻的沉重」

大埔宏福苑五級火做成至少146人死亡，全城陷入傷痛之中，大埔居民目睹熟悉嘅建築物毀於一旦，更加係難以言喻。喺大埔成長嘅謝安琪原來曾經喺宏福苑生活過一段日子，Kay喺IG發文表達感受，「宏福苑是我成長的家園，從童年到成為歌手，直至出嫁之前。這裏，裝載著我整個青春」。Kay目睹舊居以及街坊嘅屋企被焚毀外，更透露「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛是無法言喻的沉重」。

宏福苑五級火︳謝安琪親朋好友疑罹難 目睹舊居焚毀「無法言喻的沉重」

謝安琪喺帖文中感激每一位盡心盡力參與救助的人員，「向所有消防和搜救隊員致以最崇高的敬意，感謝你們無比的勇氣和無私的貢獻，衷心向在拯救任務中失去寶貴生命的英雄何偉豪先生家屬，致以最深切的慰問。並為仍在醫院治療的消防隊員，送上誠摯的祝福」。Kay寄語關心事件嘅市民「請允許自己悲傷，也請記得在撐住別人的同時，也要撐住自己」。「家，不只是一磚一瓦，也是絕望中，仍不放棄彼此的一份守望。願逝者安息，願生者堅強」。

謝安琪同老公張繼聰係圈中出名「大埔人」，二人中學就讀區內嘅恩主教書院，婚後佢地都係住返喺大埔，Kay事業起飛後一家再搬入區內豪宅區比華利山別墅。張繼聰同謝安琪已經向仁濟慈善基金捐出一百萬元協助受災居民。

