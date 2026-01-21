宏福苑五級火．專訪︱母女罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣 有尊嚴地走︱Yahoo

曾先生（左）的祖母與姑姐在宏福苑大火中罹難，日前進行「拜灰」儀式。

【Yahoo新聞報道】殯儀館的骨灰塔前，曾先生凝視著兩位親人「上塔」— 他的祖母與姑姐居於宏泰閣，均在宏福苑大火中罹難。兩人遺體受高溫長時間影響，容貌脹大及呈深紫色，其姑姐更被燒至面目全非，「個樣燒到爛咗，啲皮都已經甩晒出嚟」。早前九龍殯儀館為宏福苑罹難者提供遺體修復服務，兩人遺體經修復後，終可安詳地歸於塵土，「佢哋始終係兩個女士，我都想幫佢哋做一個比較好嘅容貌，對佢或者對我個心都舒服啲，最後嘅畫面比較正常啲」。

曾先生與姑丈黃先生（右）一同出席「拜灰」儀式。

這一天的「拜灰」儀式，曾先生與姑丈黃先生一同出席。「我嫲嫲已經 94 歲」，曾先生邊說邊展示去年他到宏泰閣家中探望祖母的合影，相中的她精神奕奕，曾先生也笑得關懷，這是兩人最後合影，「我覺得佢都好健康，好多人 90 幾歲已經行唔到，但佢仲好精靈、好清醒，只係耳仔（聽力）差啲，但都仲可以自己去買餸，如果唔係因為呢件事，應該都仲有幾年都未定」。

曾先生的祖母是宏福苑初代業主，居住 40 多年。四十載以來，這片空間盛載一家人的成長和離別。曾先生小時候在宏泰閣長大，就讀的是附近的幼稚園；他有四個姑姐，其中兩人、包括黃先生的太太近年相繼因病離世，因此只餘下祖母和其中一位姑姐在宏泰閣共住。

「今次宏福苑出事嘅呢個姑姐，之前都出咗好多力去照顧病咗嘅嗰位姑姐，佢都好辛苦，諗住而家佢可以同佢媽咪兩個住，休息一下，估唔到又發生呢種事，一齊咁樣『拜拜』，就覺得好難受⋯⋯無啦啦坐喺屋企話畀火燒死咗，所以我覺得打擊係比較大」。

無人接聽到未能接通：心入面已經去到最壞

事發當日，黃先生正在上海旅遊，期間收到姨姐通知，指家中濃煙密佈，著他幫忙報警，「我嘅細姨就話放工會過去，如果屋企人得閒就去睇睇，當時都唔知係咁嚴重」。黃隨即著在港的兒子到現場了解情況，後來火勢急速蔓延，所有親屬已無從上樓。任職社工的姨甥女亦向警方要求留意兩人的蹤影，但一整天下來都未有任何消息。

黃先生（左）指，事發當日在外地收到姨姐通知報警，及後已無法聯絡上對方，心知不妙。

「嗰晚成晚根本都無瞓到覺，就睇住 WhatsApp 或者上網有啲咩情報、嗰個大火嘅情況，心入面⋯⋯都唔知點講先啱」。黃先生一直有嘗試與姨姐聯絡，但電話由撥通後無人接聽，漸漸演變成未能接通，「我覺得已經可能有問題，心入面已經去到最壞，因為你知道燒緊，你唔會無啦啦放低個電話」，加上岳母已年紀老邁，又居於 19 樓高層單位，「一個老人家點樣走落 19 樓啫，走唔到㗎，又咁大煙」。

遺體呈深紫色 容貌燒爛全甩皮

黃先生心底的最壞打算，終究變成事實。事發翌日，他趕乘飛機回港，數天後被通知到廣福社區會堂憑相片初步辨認遺體。他先認出岳母，姨姐的樣貌則「燒到睇唔到」，最終憑她遺留的身份證完成初步認屍。及後黃先生和曾先生再到殮房進行認屍，兩人的肢體動作有扭曲跡象，「樣都係脹咗啲，同埋係紫色，成個人係深紫色。因為佢哋係我屋企人，我當然會認得啲輪廓，但如果係一個普通人，我諗未必會睇得到，始終（遺體）係脹晒」。

黃先生（中）正與安靈舍創辦人 Eric（右）研究骨灰甕大小。

由於宏泰閣火勢為 7 幢大廈中最為嚴重，起火時間亦較長，因此兩人長時間受高溫影響，令遺體損傷較大。曾先生指，尤以姑姐的遺體燒得較嚴重，「個樣燒到爛咗，啲皮都已經甩晒出嚟，鼻就其實係睇唔到」。

太太與岳母接連離世

「你會覺得有時唔知點解，明明上個月先上去見完佢咋喎，但呢個月兩個都走咗，變咗紫色、成面血、甩晒皮，手腳全部好似深黑色、紫紅色、硬晒，你個人感覺係好差⋯⋯我唔識講」。黃先生的打擊，除了來自大火罹難的兩位親人，他的太太亦於去年 10 月因病離世。大火發生之時，他正與兒子在上海旅遊散心，旅程最後一天就收到宏福苑大火的噩耗。「我啱啱先解決咗太太嘅殮葬，轉頭又嚟⋯⋯唉，其實令到個人打擊都幾大」。

太太離開加上是次事故的雙重重創，黃先生至今仍處於長期失眠狀態，目前需定期見精神科醫生及服食藥物。「我盡量要放鬆，但問題係你同自己講啫，已經無去諗，但你無辦法可以瞓得到，可能瞓幾個字醒一醒，一晚醒五、六次，精神狀態係差嘅，所以要 keep（持續）住做啲心理輔導」。

事發前一個月，黃先生（前）的太太因病離世，岳母和姨姐再因大火罹難，令他面臨雙重打擊。

大維修令家居環境變差 曾勸兩人搬遷

黃先生在那些無眠的夜晚，屢次想起一個原可避免悲劇發生的契機。在太太離世後，他見自己天水圍家中有空置房間，曾著岳母和姨姐搬來共住，讓工人可幫忙照顧兩人，但她們不願搬遷，「當初如果佢哋肯過嚟，最多無咗間屋啫，但唔會兩個人都無咗，亦都唔會見到個咁淒慘嘅情況出現」。

黃先生指，以往到宏泰閣探望兩人時，已有感家中環境受大維修影響，非常焗促，走廊經常漆黑一片，「其實一路上去，個狀態都係無乜點變，仲要越嚟越差。一開始都無咁密封，搭咗啲棚，後尾又加埋啲網，最後仲要開唔到窗，原來係用發泡膠封實埋」。他曾向姨姐了解工程的詳情，只得知她們至少付費十多萬，成為生活一大負擔，「佢哋兩個都無嘢做，拎啲幾千蚊生果金之類，岳母都有啲擔心，老人家無錢嘅話，幾十萬你點樣畀得起？」

曾先生為兩人申請九龍殯儀館的遺體修復服務，認為完成度高，令親人可安詳離開。

遺體修復完成度高：成果好似無經歷過火災

處理殮葬事宜期間，曾先生指，由於遺體狀況較差，曾向東華三院查詢遺體處理情況，對方回覆多會為遺體化妝，若要修復需經殯儀館完成，因此申請九龍殯儀館的遺體修復服務，「我哋都係盡量提供一啲相、生前相片，畀佢哋盡量多啲畫面可以執到」。修復後遺體完成度高，肢體扭曲的情況不再，變回安睡平躺的動作，「樣我都明白唔可以 100%，但都似嘅，我姑姐比較嚴重，但當佢戴返眼鏡，出嚟嘅成果好似無經歷過火災咁」，傷口亦全部縫合。

「佢哋始終係兩個女士，佢哋咁樣走，我都想幫佢哋做一個比較好嘅容貌，對佢或者對我個心都舒服啲，最後嘅畫面比較正常啲。如果見到佢喺好差嘅情況下封棺，我哋唔想咁樣」。

親人的安詳容貌，也是黃先生傷口癒合的開端，「如果黑鼆鼆、血肉模糊咁樣走，根本無可能有得瞻仰遺容，但我哋永遠就記住佢血肉模糊嘅情況，我諗我哋在生嘅人嘅感覺都好難受。而家起碼見返個樣，可以畀你望望，好似瞓得好好喎，心理上會覺得舒服啲，其實修復嘅最終目的，都係希望佢哋可以有尊嚴地走」。

黃先生（左）認為，遺體修復的目的是讓逝者有尊嚴地離開，亦讓生者稍稍釋懷。

促政府問責：過咗身嘅人起碼有個公道

宏福苑大火目前至少 168 死，行政長官李家超日前表示會「問責到底」。黃先生與曾先生認為，政府必須先追究事件中涉及刑事欺詐的問題，「因為而家唔係一個人嘅問題，可能有貪污、有圍標、監管上嘅問題，都已經個幾月，大家都知道某啲人係要接受調查，但咁耐都仲未有，係咪有啲原因呢？」

黃先生指，若因有人吸煙、關閉火警鐘、工程中使用易燃物品而導致火警，每部分均應有人負上責任，「等嗰啲過咗身嘅人，起碼都有個公道」。他亦促政府未來必須嚴密監管所有工程進行，尤以業主立案法團的貪腐問題為甚，避免悲劇再次發生，「如果你繼續由得佢，一定會再發生，呢個係政府製造出嚟嘅問題，睇下你自己點樣處理」。

黃先生促政府全力追究事件中的貪腐問題，為罹難者討回公道。

遺產承辦無從入手 承辦處要求證明罹難者「邊個死先」

親人歸於塵土，黃先生目前正處理遺產承辦事宜，卻發現礙事重重。由於宏泰閣物業是岳母和姨姐聯權擁有，俗稱為「長命契」，即業主離世後自動由另一指定人選繼承。然而，兩人同時離世，遺產承辦處卻要求他們出示法醫證明，證明哪人先行離世，「我話呢啲嘢應該唔會攞到㗎喎，佢就話法庭上係要有呢啲資料」。

另外，處方亦要求他們提供其岳母和岳父的結婚證明書，證明所有子女均是婚生子女，「但佢 90 幾歲，仔女根本就唔知佢有無註冊結婚，有啲資料可能都燒咗」。他們曾向入境處查核亦無相關紀錄，「如果無嘅話要搵人宣誓，證明佢喺邊度、幾時註冊結婚，但同佢同年紀嘅都過晒身，所以證明唔到啲仔女係婚生子女，而家個承辦都唔知點做」。

黃指，早前曾打算申請法援，但未必能通過資產審查，如要聘請律師處理承辦花費不菲，「要承辦佢呢層樓，我要畀一大筆律師費，但呢件事唔係我自己申請返嚟㗎喎，導致到咁係因為好多人嘅疏忽，就算你賠 200 幾萬畀我，我要拎一百幾十萬去做律師費，政府係咪應該諗吓點樣幫我哋解決？」他亦促政府盡早交代賠償方案，向罹難者家屬提供清晰指引，「而家係我要搵律師去追賠償，定係政府幫我哋做？無人知，都無人講過」。

法援署：宏福苑居民未能豁免經濟審查

法律援助署回覆《Yahoo新聞》查詢時指，為法援申請人進行經濟審查時，會一併計算申請人及其配偶(離婚或分居除外)的可動用收入及資產，其他姻親家屬的收入及資產不會計算在內。如申請人以代表或受信人身分(即本身沒有任何利益)，代表死者的遺產(例如作為已故家屬的遺產承辦人)申請法律援助，法援署不會計算申請人的收入及資產，但須計算死者遺產的價值，以及可能因訴訟而獲益的所有人(即所有遺產受益人)的收入及資產。

被問到宏福苑法援申請人可否豁免經濟審查，署方指，《法律援助條例》訂明必須進行經濟審查，因此不會豁免，希望宏福苑居民及其他受影響人士可以諒解。

署方續指，會在現有法律框架下盡力兼顧法理情，並採取特別措施，包括豁免計算宏福苑物業的價值，以及所有涉及宏福苑火災的捐款或援助金。如申請人年滿60歲，法援署計算其資產時亦會扣除449,620元，即相等於現時普通法律援助計劃的財務資格限額。