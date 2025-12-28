宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容：撫生者之心 安亡者之靈︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火錄得 161 死，破碎的不止家園，還有罹難者家屬的心靈。有殯儀館邀請台灣遺體修復師來港，為家屬免費提供修復服務，重塑逝者面貌，與家人作最後道別，目前接到 10 宗個案。修復師郭璋成指，目前處理的個案均是離起火點較遠的遺體，多因高溫而五官變形、破壞皮膚和組織層等，平均兩至三天可修復七至八成的容貌。
曾處理空難等大型事故
郭璋成任職遺體修復師達 15 年。他原是一名遺體化妝師，期間發現部份遺體的狀況，單靠化妝並不能完全處理，「像眼睛沒有辦法閉起來，我們叫做死不瞑目；往生者有百分之六十嘴巴會張開。所謂禮儀的禁忌裡面，它容貌一定是要很安詳的，如果他眼睛張開對家屬也是一種傷害」，加上意外罹難者的遺體有時並不完整，令他開始接觸遺體修復。郭璋成與團隊曾多次處理空難、火災等大型事故的修復工作，包括 2018 年台灣華山分屍案，目前亦有在香港大學持續進修學院開辦遺體修復課程。
高溫影響五官變形
郭璋成指，遺體損毀程度可分為輕度至嚴重，目前處理的大埔火災個案中，遺體狀況不算嚴重，「可能因為（遺體）在起火點比較遠一點的地方，只會有一些因為高溫，影響到他的皮膚、組織層，五官因為高溫有點變形」，部份靜動脈血管亦受高溫影響而破裂。
雕刻五官 人手編織毛髮
郭表示，修復前需要家屬提供逝者照片，最理想為 3 張，以便準確重塑其面貌。他與團隊會用雕塑材料將逝者五官雕刻出來，「臉型、鼻子、眼睛、嘴巴，還有肌肉層的轉折」。郭解釋，每人的肌肉層轉折點均有所分別，如法令紋等等亦需加以留意，「也要注意上下眼瞼、嘴唇的關係，上嘴唇大多是比較高、厚一點」。眉毛、頭髮等則會依逝者毛髮生長的方向，以人手編織的方法，將毛髮一根根植在面容上，觀感上容貌會更立體。
火災罹難者的遺體，最嚴重可達碳化程度，意味或已燒成骨頭甚至粉碎。郭指，如遇上此類個案，團隊會分兩部分處理，分為頭部和身體部分，「臉部就是注意五官，身體的部份我們希望家屬提供他的身高、體重，男跟女的骨架會不太一樣」，同樣會根據照片重建其骨架。
與時間競賽 兩至三天還原七至八成容貌
不過，在一切修復工作前，郭認為最重要的步驟是保護遺體，因此他非常注重遺體的保存，令遺體不要腐爛，「比如像屍僵、屍斑、他的皮革，我們都會注意到遺體的變化，然後我們盡量要控制它，處理遺體的最先要件就是保護遺體」，因此會以防腐液、去血漬和乾燥液等藥劑來保護遺體。郭續指，即使是遺體嚴重損毁的個案，亦可於兩、三天內還原七至八成容貌，「處理遺體其實是跟時間競賽，當你在處理遺體，他也在變化，所以時間很重要」。
「當面的跟他講，你會自我療癒」
當修復工作完成後，郭璋成會邀請家屬前來，核對遺體的五官、妝感是否正確，「因為我們沒有看過逝者，我希望家屬跟我講一下，他到底膚色、五官比例對不對」。他續指，此舉的另一意義，是讓家屬與逝者說說話，「這是生命最後一段旅程，你要去跟他握個手，跟他講說『爸爸媽媽謝謝你這輩子來照顧我』、『感謝你來這邊當我的孩子，我希望你好走』，其實這個當面的跟他講，你會自我療癒」。
「因為它（死亡）是突然發生的，會產生一種否定死亡，那種痛是我們一般人無法理解的，因為那種悲傷如果沒有處理它，心理會影響生理，有時候這輩子你的痛就永遠儲存了」。遺體修復，修在逝者身，復在家屬心，「如果家屬看到遺體燒成這樣，他的記憶體會儲存這張照片，他永遠忘不了，重建遺體是把那張『照片』換回來。撫生者之心，安亡者之靈，生者要先放下，亡者才會安心的離開」。
目前當遇上遺體殘缺個案，香港的做法大多以「封棺」處理，不設瞻仰遺容直接入殮。郭璋成卻認為，瞻仰遺容是重要一環，「他（家屬）會想像，到底我的爸媽是怎樣走的？人的想像力太好了，而且想的一定是壞的，絕對不會想好的，因為他沒有看到（遺體）啊」。正因如此，郭堅持遺體修復一絲不苟，還原逝者安詳容貌。
接逾 10 宗個案 包括母女罹難者
目前九龍殯儀館亦有註冊防腐師為宏福苑個案做遺體防腐。總經理甘亮得指，火災的遺體大多較乾身、甚至受火焰損毀，比自然離世的遺體惡化速度快近三倍，故需加緊處理防腐步驟。他續指，館內團隊會先為遺體清潔，再在動脈注射防腐藥物，同時抽出體內多餘液體，「令到身體狀態可以保持最完整、最原本嘅狀態，近似一個真人瞓咗覺嘅狀態」。假如遺體有損傷位置，防腐師會在傷口中放置防腐啫喱，令傷口凝結並加以縫合，再將遺體交予修復團隊。
甘亮得續指，至今接獲逾 10 宗有關宏福苑火災遺體修復的查詢，其中 10 宗已正在處理。現時會依照逝者的出殯時間，安排處理各個案的日期。他指，於意外後初期接觸的個案損毀情況不大，但近期的則較為嚴重，「可能有部分肢體有大規模、大幅度損傷，手有啲位置係無咗、背部某個位置有個大窿，有啲內臟都會現出嚟」。
甘續指，以往較少接觸非自然死亡個案，今次感受更深，「呢啲個案全部都好深刻同痛心，因為其實大部份都係一家，可能係媽媽同個女，你會見到佢最後一刻嗰個（容貌）⋯⋯ 所以都係好震撼，見到呢啲會更加 sad（傷心）」。
推遺體修復本地化
遺體修復在香港並不普遍，甘亮得稱，故此需邀請台灣專家前來處理。除了大眾的認知度低，費用亦是遺體修復難以普及的因素，現時社署緊急救援基金中的殮葬補助只有 17,540 元，「例如一個（遺體修復）團隊嚟香港 3 日，機票、食宿、人工，未計喪禮本身都要花錢，所以有個落差喺度」。
甘認為，現時大多喪禮概念是「一切從簡」，會令家屬的哀傷無從處理，「如果喪禮做得好，喺源頭處理，可能（情緒）已經處理咗七、八成。儀式係一個『容器』，哀傷係『水』，你都無裝住，就會流到成地都係」。早前九龍殯儀館開放日曾舉辦遺體修復講座，吸引逾 300 人參與，未來會繼續推動遺體修復本地化，讓更多家屬與逝者有場完整的告別式。
