宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo

六個月大女嬰何梓甄與嫲嫲李堅玉失聯，有待救援。（受訪者提供）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」

事主 Winnie 周四早上（27 日）7 時向《Yahoo 新聞》表示，至今仍未找到愛女。她說，周三下午女兒與嫲嫲身處宏昌閣 2104 單位，火警發生後去到 2101 單位。她說至今無任何消息，她通宵到不同醫院查問仍無發現，女兒何梓甄，其爺爺何華星和嫲嫲李堅玉，三人均無消息，「其他人搵唔到，爺爺搵唔到」。她與記者通話時正趕回大埔，盼望消防人員盡快搜索，尋回家人。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

