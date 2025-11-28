宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo
【11月28日 0955 更新】
【Yahoo 新聞報道】事主 Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。
Winnie 在 Threads 和 Facebook 群組表示：「多謝大家嘅關心，暫時消防都通知我左（咗）係壞消息黎（嚟）。依家我都冇咩可以做，都係等消息。前兩日我不停出post係想搵我個bb女同老爺奶奶，如果洗版阻到大家唔好意思…我同先生、叔仔都會互相撐住的！」
【原來報道】
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」
事主 Winnie 周四早上（27 日）7 時向《Yahoo 新聞》表示，至今仍未找到愛女。她說，周三下午女兒與嫲嫲身處宏昌閣 2104 單位，火警發生後去到 2101 單位。她說至今無任何消息，她通宵到不同醫院查問仍無發現，女兒何梓甄，其爺爺何華星和嫲嫲李堅玉，三人均無消息，「其他人搵唔到，爺爺搵唔到」。她與記者通話時正趕回大埔，盼望消防人員盡快搜索，尋回家人。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展,氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬。
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 21 小時前
採訪日誌｜宏福苑五級火災第三日 繼續跟進火場及災民情況

【Now新聞台】今日（11月28日)，大埔宏福苑五級火第三日，繼續跟進火場情況以及災民情況。
大埔宏福苑五級火｜部份遺體移送沙田富山殮房 殉職消防員何偉豪家屬將認屍

大埔宏福苑五級火焚燒逾18小時仍未救熄，造成最少44人身亡，當中包括一名消防員殉職，仍有279人失聯，傷亡慘重。據了解，其中28具遺體已經分別由醫院及現場移送到沙田富山殮房。由於警方將會安排家屬辦理認屍手續，預計人數眾多，機動部隊及田心警區的探員已經到殮房做準備。
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜精神科醫生、心理學家 11.29 義助 免費提供心理創傷疏導（附報名連結）｜Yahoo活動街

一場無情的大埔宏福苑五級火，吞噬了無數家園，造成至少逾 50 人死亡，包括消防員殉職。目前仍有逾 250 人失聯，為香港社會帶來了極為沉重和廣泛的情緒創傷。這場波及多座樓宇的災難，不僅讓痛失至親的受災居民深陷哀慟，也讓被電視直播、網上畫面而受困擾的公眾承受著巨大的集體哀傷與無助。
採訪日誌｜宏福苑五級火災第三日 繼續跟進火場及災民情況
【Now新聞台】今日（11月28日)，大埔宏福苑五級火第三日，繼續跟進火場情況以及災民情況。 #要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜部份遺體移送沙田富山殮房 殉職消防員何偉豪家屬將認屍
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 75 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）對香火災深表哀痛，向當地主教發出唁電，表達對受災人士的關切。教宗已為此事件持續祈禱，並且保證在精神上與所有受難者同在。
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。
大埔宏福苑五級火｜精神科醫生、心理學家 11.29 義助 免費提供心理創傷疏導（附報名連結）｜Yahoo活動街
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
金管局與銀行業全力協助大埔火警受影響居民

香港金融管理局(金管局)及香港銀行公會(銀行公會)對昨日大埔宏福苑五級火警事件表示極度哀痛，對死者表示沉痛哀悼及對傷者和受影響家庭致以深切慰問。金管局和銀行公會正保持緊密聯繫，確保業界能為受事件影響市
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑直擊｜五級火通宵未救熄 火勢較昨晚減弱
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火通宵仍未救熄，本台記者湯偉圓周四(27日)早上約7時現場報道，火勢較昨晚減弱，但仍不斷有黑煙冒出。 今次火災共影響7幢樓，有4幢樓的火勢目前已受控，消防員繼續在現場救援，料要中午至黃昏才能去到天台位置搜救，本台會繼續在現場跟進最新情況。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 75 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）對香火災深表哀痛，向當地主教發出唁電，表達對受災人士的關切。教宗已為此事件持續祈禱，並且保證在精神上與所有受難者同在。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 23 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28日）早上 6 時已造成 94 死 76 傷，包括有消防員殉職，至少 279 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，令外界關注棚網問題。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，具阻燃能力的棚網，以 18 米乘 2 米計每塊成本 75 至 90 多元一張；至於不具阻燃能力的款式，同樣面積每塊成本為 40 多至 50 多元，成本低一半，他不排除有人為了降低成本而鋌而走險。何炳德又說，現時政府只建議使用阻燃網，並非強制使用，他認為應該加強規管，將使用阻燃網成為法定強制要求。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 21 小時前
金管局與銀行業全力協助大埔火警受影響居民
香港金融管理局(金管局)及香港銀行公會(銀行公會)對昨日大埔宏福苑五級火警事件表示極度哀痛，對死者表示沉痛哀悼及對傷者和受影響家庭致以深切慰問。金管局和銀行公會正保持緊密聯繫，確保業界能為受事件影響市民提供最大支持。金管局及銀行公會向銀行業界呼籲，若有受影響人士因目前狀況而需要銀行酌情處理，銀行應盡量靈活提供支援，包括協助相關人士提取流動資金、優先及加快補辦銀行文件、提供延遲還款寬限及豁免罰息和手續費、增加大埔區銀行職員人手，以確保他們及時得到適切的服務。金管局及銀行公會將密切留意事態發展，並因應實際情況，協調銀行業界靈活為市民提供支援，以解決他們在銀行服務及流動資金方面的急切需求。(BC)infocast ・ 17 小時前
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
奪命火災全港關注，但亦有一些市民在閱覽相關資訊後出現情緒反應。有臨床心理學家便表示災難後出現急性的壓力反應是正常狀況，情緒一般會慢慢消退，但若持續感到困擾不安，便應向專業人士求助。精神科專科醫生則建議，市民若感到不安，應暫時遠離相關資訊，「不要覺得自己不去看，就是不關心社會……這是一個負責任的照護行為。」Yahoo 健康 ・ 1 天前