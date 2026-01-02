宏福苑五級火．捐款追蹤︱多間慈善團體承諾善款不扣行政費 全數支援居民 機構名單一覽︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火發生後，多個慈善團體向公眾募捐以支援居民，引起社會對慈善團體的行政開支、薪酬佔比的關注。香港紅十字會早前指，行政支出將不超過捐款額的 5%。《Yahoo新聞》翻查多間慈善團體所公布資料，公益金、東華三院、仁濟醫院、保良局、仁愛堂、九龍樂善堂、博愛醫院、仁愛堂及救世軍均承諾，所籌得善款不會扣除任何行政費，全數用於支援宏福苑居民。

公益金行政費來自馬會補助

公益金在宏福苑火災後，設立「公益金及時雨大埔火災援助基金」。公益金指，所有籌得善款不會扣除任何行政費用，全數用於資助受火災影響的家庭及人士。至於過往籌得的所有善款，公益金在網頁亦列明，不扣除任何行政開支，百分百分配給逾 165 間社會福利會員機構。其行政費用來自香港賽馬會補助，以及於各項基金的投資收益。籌款活動的開支則來自贊助。

大埔宏福苑五級火發生後，不少市民到廣福休憩處悼念。

東華三院營運收入支付行政費

東華三院在 2024／25年度年報「財務回顧」一欄內也列明，從不在公眾善款中扣除活動開支及行政費用，大眾捐款均悉數用於機構轄下服務。所有籌募活動開支及相關行政費用，由東華三院董事局或冠名贊助人全數支付。至於機構的行政及支援費用是用以監督及支援東華三院所有受資助及非資助的服務，佔機構總支出約百分之四，全數由東華三院的營運收入支付。

宏福苑災場附近掛着市民摺的紙鶴。

早前有報道指，善導會員工薪酬佔總支出逾七成半。至於上述慈善團體的財務情況，根據九龍樂善堂 2024／25 年度報告，有約 1.65 億元為主要支出，當中 17.7 %為薪酬支出（約 2,918 萬元），3.72 %為行政費用（約 615 萬元）；該年度樂善堂用於教育及社福單位支出 8.88 億元。

博愛醫院在 2024／25 年度，薪酬支出為 2.53 億，佔總支出的 69.9 ％。由於本身醫院的業務性質，所以較大部份開支用於支薪，情況與醫院管理局相約，2023／24年度醫管局薪酬開支為 62.4 億元，佔總開支的 64 ％。至於行政費用則為 178 萬元，佔總支出的 0.49%。

仁愛堂2024／25年度年報列出，「中央行政及其他」開支為 1,287 萬，佔總支出的 1.59 ％。

大埔宏福苑於上月 26 日發生五級大火，至今錄得 161 人死亡，逾 1,900 戶居民痛失家園。

據仁濟醫院 2023／24年度報告，截至 2024 年 3 月底，經常性支出約 19 億元，其中 3.1 %為「總部及其他」，即約 6,100萬元，「籌募」則佔 0.5 %，約 900 萬元。

保良局：行政開支維持低水平

保良局也提到，過去三年平均每年服務人次超過 270 萬，一直致力控制服務行政費。據其 2023／24年度財務資料顯示，「行政及其他」和「什項」開支佔總營運開支約 3.51 %。保良局回覆《Yahoo新聞》查詢表示，當中包括人力資源、經常性費用等營運支出。保良局並強調一向謹慎理財，妥善運用政府的資助及善長的捐款等資源，將整體行政開支維持低水平。

香港紅十字會上月 24 日表示，承諾所有行政需要而產生的支出將不超過捐款額的 5%，並將實報實銷，亦將於項目完結時提交獨立財務審計報告。

